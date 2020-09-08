Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений

Долговечность крыши зависит от хорошего кровельного покрытия. Мягкую черепицу фирмы Акваизол выбирают строители, заинтересованные в надежности материалов для своего дома.

Завод кровельных материалов Акваизол начал работать с 1998 года. Вся продукция фирмы изготовлена с соблюдением новых технологий, проходит тестирование, имеет необходимые сертификаты. Гибкая черепица Акваизол легко поддается ремонту и реконструированию. Она подходит не только для покрытия, но и ремонта кровли. Поэтому сегодня этот тип довольно популярен.

К преимуществам материала относится:

отсутствие шума во время дождя или града;

стойкость к ветру;

не требует подкраски долгое время;

грибок и мхи материалу не страшны;

не подвержен коррозии;

не проводит электричество;

простота монтажа;

герметичность.

Немного повышенная стоимость битумной черепицы Акваизол компенсируется тем, что для ее монтажа не нужно покупать ничего дополнительно, у нее практически нет отходов в отличие от металлочерепицы. Монтаж кровли можно произвести силами одного человека благодаря простым креплениям.

Отличия черепицы Акваизол от других типов

Битумная черепица представляет собой листы мягкой формы. Структура черепицы состоит из нескольких слоев. Основа - стекловолокно или полиэстер, его пропитка - модифицированный битум. Верхний слой - гидрофобная посыпка из базальтовой крошки. Нижний слой - самоклеящаяся основа мягкой черепицы.

Настоящая битумная черепица Акваизол укладывается на кровлю самых разных крыш. Она имеет много расцветок, что дает простор для экспериментов дизайнеров. Благодаря гибкости материала ей можно укрывать крыши самой разной формы. Особенности материала:

идеальные внешний вид обеспечивается инновационными технологиями;

самоклеящийся нижний слой гонта защищен специальной пленкой, в итоге создается герметичность покрытия;

долговечность материала обусловлена битумом, материал устойчив к атмосферным осадкам, он прослужит около 25 лет;

черепица отлично подходит для кровли со сложными архитектурными элементами;

материал имеет 2 геометрические формы;

эта черепица обладает небольшим удельным весом.

Особенность битумной черепицы состоит также в том, что ее рекомендуется укладывать в теплую погоду, когда температура не опускается ниже 5 градусов, иначе нарушаются свойства битумной массы. Но этот недостаток вполне компенсируется простотой монтажа.

Самый весомый плюс битумного покрытия Акваизол - возможность претворять в жизни объекты со сложными геометрическими формами и смелые архитектурные идеи. Жилые или общественные здания, беседки и гаражи: черепицей можно покрывать любые объекты. При правильном монтаже материал прослужит долгие годы.