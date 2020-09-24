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Balmain — эксклюзивная французская мода

Balmain — роскошь и простота

История знает не так много гениев настоящего модного искусства, но Пьер Бальмен был определенно одним из них. Еще с малых лет он заворожено смотрел за работой родителей, однако повзрослев и желая обрести собственный путь он отправился в Париж получить образование и опыт работы в фэшн-индустрии. Несмотря на очевидные таланты, которые даже отметил сам Роберт Пиге, и приобрел несколько авторских эскизов, Бальмен не мог найти себе самого простого занятия. Он был готов стать подмастерьем лишь бы находится поближе к предмету его страсти. Только спустя год ему удалось попасть на стажировку к Люсьену Лелонгу. Именно стилевые приемы данного кутюрье оказали значительное влияние на Пьера. Лелонг научил мастерским приемам вышивки и декорирования, первым показал методы отделки нарядов бисером, стеклярусом и стразами, что в последующем времени стало авторской фишкой для Balmain. Первые коллекции оказались сверх удачными для своего времени. В послевоенные годы элита истосковалась по роскоши и настроению вечного праздника, а уникальные и искрящиеся наряды возродили величие былой праздной эпохи для светских дам. Однако были в его истории и падения. После прихода на рынок простых и минималистичных образов новой французской моды, шикарные дорогие изделия ручной работы были более не востребованы, лейбл ждали долгие годы забвения. Все изменилось лишь с приходом настоящего творца и идейного последователя Оливье Рустена. Он сумел вдохнуть новые краски и оживить неповторимый стиль Balmain, а вместе с тем и всенародную любовь к романтическому женственному образу французской моды. Экспериментируя с различными материалами, формами и стилями он нашел идеальное сочетание современности и традиционных атрибутов бренда. Выпустив множество успешных коллекций Рустен буквально возродил славу некогда известнейшего дизайнера в кругах европейской элиты, и достойно продолжил его путь. С тех пор марка придерживается новопоставленной планки при этом не опасаясь экспериментов со стилями и формами. Даже недавние коллекции были столь удачными, что удостоились множества премий и оказались сенсационными для самых престижных мировых фэшн-мероприятий. Изделия бренда - настоящий эксклюзив современной моды, который определенно заслуживает вашего внимания. Приобрести оригинальную продукцию вы можете, посетив интернет-бутик официального представителя бренда в Украине — Kameron, или в монобрендовом офлайн-бутике, расположенном в столице.

Balmain — эксклюзивная французская мода

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Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
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