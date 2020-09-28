Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты

Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем, связанных с глазом и его изменениями, нужно обращаться только к опытным специалистам из надежной клиники. Почему это так важно? Потому что отсутствие профессионализма может привести к губительным последствиям: ситуация только ухудшится. Для того, чтобы не заниматься поисками надежного центра по оказанию высококвалифицированной помощи, можно обратиться в уже проверенный и рекомендуемый другими офтальмологический центр Новий Зір. Какие преимущества есть у сервиса перед другими?

Почему пациенты выбирают Новий Зір?

Доверие пациентов к центру далеко не безосновательно. Имеется как минимум пять причин:

В офтальмологическом центре предоставляется большое количество различных услуг не только по лечению глазных заболеваний, но еще и по их диагностики, а также профилактике. Качество регламентируется европейскими стандартами.

Специалисты, задействованные в процессе лечения, имеют высокую квалификацию. Многие из них – кандидаты наук с большим опытом работы за плечами.

Используются только самые новые методы и технология лечения, также центр оборудован передовыми технологиями, благодаря которым постановка диагноза стала максимально точной, а проведение всех лечебных мероприятий – наиболее эффективным.

Доступная стоимость, в особенности если смотреть на соотношение цены и качества.

Высокий уровень репутации подтвержден на мировом уровне. Центр сотрудничает с одними из самых известных офтальмохирургов. В их число, например, ходят такие, как Франческо Коронас (Италия), Михаил Коновалов (Россия) и ряд других.

Когда нужно обратиться к офтальмологу?

С центром, заслуживающим доверия, разобраться получилось. Остается теперь понять, в каких случаях следует прибегать к помощи специалиста.

Итак, записаться на прием нужно в том случае, когда появился один из симптомов, приведенных ниже:

Боль в глаза (при этом место локализации боли не имеет значения); при дискомфорте, возникающем в непосредственной близости от глазного яблока.

Наличие сильного или слабовыраженного, но постоянного покраснения глаза (как самого глазного яблока, так и оболочки вокруг него).

Продолжительный или слишком сильный зуд в глазах.

Беспричинное слезотечение глаз (то есть отсутствуют раздражающие внешние факторы) или наличие гнойных выделений.

Присутствует ощущение, что в глазу имеется какое-либо инородное тело.

Если возникла повышенная чувствительность глаза к свету.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что начало развиваться или пристает то или иное заболевание. Чтобы исправить ситуацию, следует в срочном порядке обратиться к офтальмологу.

Гарантии от центра Новий Зір

Что гарантирует центр своим пациентам? Выделить можно следующие моменты:

Прием ведется для различных возрастных групп: помощь получат и дети, и пожилые люди, которым уже за 80.

Гарантируется постановка точного диагноза.

Обязательно перед операцией подписывается договор, в котором указаны права пациента и аспекты проведения хирургического вмешательства.

За каждым пациентом ведется наблюдение вплоть до выздоровления.

Всю остальную информацию, касающуюся работы сервиса и его особенностей, можете узнать на официальном сайте. Там же можно найти перечень услуг и цены на них. Хотите получить качественное лечение? Тогда определенно стоит обратиться именно сюда.