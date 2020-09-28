 

Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты

Досуг Вчера, 23:4349
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты

Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем, связанных с глазом и его изменениями, нужно обращаться только к опытным специалистам из надежной клиники. Почему это так важно? Потому что отсутствие профессионализма может привести к губительным последствиям: ситуация только ухудшится. Для того, чтобы не заниматься поисками надежного центра по оказанию высококвалифицированной помощи, можно обратиться в уже проверенный и рекомендуемый другими офтальмологический центр Новий Зір. Какие преимущества есть у сервиса перед другими? 

Почему пациенты выбирают Новий Зір?

Доверие пациентов к центру далеко не безосновательно. Имеется как минимум пять причин: 

  • В офтальмологическом центре предоставляется большое количество различных услуг не только по лечению глазных заболеваний, но еще и по их диагностики, а также профилактике. Качество регламентируется европейскими стандартами.
  • Специалисты, задействованные в процессе лечения, имеют высокую квалификацию. Многие из них – кандидаты наук с большим опытом работы за плечами.
  • Используются только самые новые методы и технология лечения, также центр оборудован передовыми технологиями, благодаря которым постановка диагноза стала максимально точной, а проведение всех лечебных мероприятий – наиболее эффективным.
  • Доступная стоимость, в особенности если смотреть на соотношение цены и качества. 
  • Высокий уровень репутации подтвержден на мировом уровне. Центр сотрудничает с одними из самых известных офтальмохирургов. В их число, например, ходят такие, как Франческо Коронас (Италия), Михаил Коновалов (Россия) и ряд других.

Когда нужно обратиться к офтальмологу? 

С центром, заслуживающим доверия, разобраться получилось. Остается теперь понять, в каких случаях следует прибегать к помощи специалиста.

 

Итак, записаться на прием нужно в том случае, когда появился один из симптомов, приведенных ниже: 

  • Боль в глаза (при этом место локализации боли не имеет значения); при дискомфорте, возникающем в непосредственной близости от глазного яблока.
  • Наличие сильного или слабовыраженного, но постоянного покраснения глаза (как самого глазного яблока, так и оболочки вокруг него).
  • Продолжительный или слишком сильный зуд в глазах.
  • Беспричинное слезотечение глаз (то есть отсутствуют раздражающие внешние факторы) или наличие гнойных выделений.
  • Присутствует ощущение, что в глазу имеется какое-либо инородное тело.
  • Если возникла повышенная чувствительность глаза к свету.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что начало развиваться или пристает то или иное заболевание. Чтобы исправить ситуацию, следует в срочном порядке обратиться к офтальмологу. 

Гарантии от центра Новий Зір

Что гарантирует центр своим пациентам? Выделить можно следующие моменты: 

  • Прием ведется для различных возрастных групп: помощь получат и дети, и пожилые люди, которым уже за 80.
  • Гарантируется постановка точного диагноза.
  • Обязательно перед операцией подписывается договор, в котором указаны права пациента и аспекты проведения хирургического вмешательства.
  • За каждым пациентом ведется наблюдение вплоть до выздоровления. 

Всю остальную информацию, касающуюся работы сервиса и его особенностей, можете узнать на официальном сайте. Там же можно найти перечень услуг и цены на них. Хотите получить качественное лечение? Тогда определенно стоит обратиться именно сюда.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Офтальмологический, центр, Зир, 7dniv, 7dnivinfo  
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Такой разный отдых в Египте
Такой разный отдых в Египте
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Букеты на День учителя: надежный сервис доставки цветов в Киеве
Букеты на День учителя: надежный сервис доставки цветов в Киеве
Гороскоп на сегодня (30.09.20)
Гороскоп на сегодня (30.09.20)
Apple iPhone – как всегда, на вершине!
Apple iPhone – как всегда, на вершине!
Какие сегодня праздники, события - 30 Сентября
Какие сегодня праздники, события - 30 Сентября
Планируете офисный переезд? Следуйте этим рекомендациям
Планируете офисный переезд? Следуйте этим рекомендациям
Какую воду лучше всего пить для здоровья?
Какую воду лучше всего пить для здоровья?

Новости по теме

6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни
6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни
28-сен-2020, 20:29
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
9-сен-2020, 20:44
Мастера по ремонту авто
Мастера по ремонту авто
2-сен-2020, 20:26
Что нового у iPhone SE
Что нового у iPhone SE
2-сен-2020, 10:30
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
Обучение в Польше: как выбрать престижный вуз и поступить?
28-авг-2020, 15:20

Последние новости

Вчера, 2020-10-01
23:35
События
Санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом ввел ЕС
21:17
События
Госдачу по цене вдвое ниже официальной арендует Венедиктова
19:51
События
Два города попали в "красную зону"
19:25
События
Еще на две недели в "желтой зоне" остается Киев
19:23
События
Зоны карантина обновила Украина
18:10
События
Целая улица горит в Станице Луганской
18:08
События
В тяжелом состоянии находится французкий журналист раненый во время обстрела в Нагорном Карабахе
17:54
События
Пожар на КПП "Станица Луганская" частично повредил элементы инфраструктуры
17:52
События
Из-за ошибок переводчика Итальянский суд переслушает "признание" Маркива
17:23
Политика
В Ужгороде на должность мэра претендует 22 кандидата, из них всего 9 ужгородцев
15:32
События
Эксплуатацию "Северного потока-2" разрешила Дания
15:30
События
Минздрав заявил что в Украине не было первой волны коронавируса
15:28
События
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине
15:26
События
О пожаре в Луганской области высказался Зеленский
15:24
События
У Путина отреагировали на обвинения Навального
15:23
События
Президент Армении заявил что Кавказ может стать новой Сирией
15:21
События
В Нагорном Карабахе под обстрел попали журналисты из Франции
15:17
События
Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
15:15
События
По поводу нарушения соглашения о Brexit ЕС уведомил Британию
15:14
События
В ВОЗ заявили что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 сентября 20205671
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 октября 20204677
Условие переговоров с Азербайджаном назвала Армения608
О тысячных потерях Армении в ходе ночных боев заявил Азербайджан387
Всю ночь длились бои между Арменией и Азербайджаном371
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 сентября 2020314
Об уничтожении одного из полков Армении заявил Азербайджан300

Досуг

Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем,
Вчера, 23:4351
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — бренд, заслужил свое признание благодаря уникальному стилю, который объединил в себе элементы традиционного и современного дизайна.
Вчера, 15:41114
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений - Кровельная компания РУФ-АРТ.
Вчера, 15:35125
Такой разный отдых в Египте
Такой разный отдых в Египте
Египет давно стал номером один в списке поклонников морского отдыха с восточной ноткой.
Вчера, 15:09117
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Секрет очищающих масок: зачем и как использовать
Самые дорогие кремы и сыворотки окажутся бесполезными, если наносить их на закупоренные поры. На чистоту кожи ежедневно покушается смесь из смога, пыли, пота, кожного сала, остатков косметики и других агрессивных факторов.
30-сен-2020, 20:46195
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Купить кольцо из белого золота ★ Как получают белое золото ⚡️ Какие украшения делают из белого золота ✔️ Как ухаживать за изделиями из белого золота.
30-сен-2020, 15:01205

События

Санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом ввел ЕС
Санкции против России за железнодорожное сообщение с Крымом ввел ЕС
Европейский союз согласовал персональные санкции против физических лиц и предприятий Российской Федерации за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.
Вчера, 23:3567
Госдачу по цене вдвое ниже официальной арендует Венедиктова
Госдачу по цене вдвое ниже официальной арендует Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла в аренду государственную дачу в киевском комплексе "Пуща-Водица" по цене вдвое ниже официальной расчетной стоимости аренды таких же домов на этой территории.
Вчера, 21:1782
Два города попали в "красную зону"
Два города попали в "красную зону"
Согласно новому карантинному зонированию, к так называемой "красной зоне" в Украине отнесли два города.
Вчера, 19:51104
Еще на две недели в "желтой зоне" остается Киев
Еще на две недели в "желтой зоне" остается Киев
В Украине обновили карантинное зонирование по эпидемической ситуации в регионах.
Вчера, 19:25104
Зоны карантина обновила Украина
Зоны карантина обновила Украина
В Украине 1 октября обновили зоны карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
Вчера, 19:23122
Целая улица горит в Станице Луганской
Целая улица горит в Станице Луганской
Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения.
Вчера, 18:10171
7 Днів