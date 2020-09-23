Керамическая плитка: ключевые преимущества

Среди самых распространенных материалов для облицовки стен и пола внутренних и внешних помещений является керамическая плитка. Она выполняет не только эстетическую роль, но также защищает поверхности практически от любого внешнего воздействия.
На сегодняшний день керамическая плитка представлена в широчайшем разнообразии, поскольку по праву считается одним из лучших отделочных материалов, имеющий несколько существенных преимуществ. Какие именно? Более подробно об этом - в нашей публикации.
Ключевые «плюсы» керамической плитки?
Если сравнивать керамическую плитку с другими облицовочными материалами, она обладает целым рядом весомых преимуществ, в частности:
- Изготавливается с экологических материалов, в частности, песка, глины, стекла и прочих компонентов;
- Практичность и долговечность. Плитка способна прослужить на протяжении длительного времени;
- Огромнейший выбор. Керамическая плитка представлена в разных цветовых решениях, бывает разнообразной формы, размера;
- Простота в уходе. Пыль и загрязнения с поверхности плитки удаляется без лишних усилий;
- Устойчивость к внешним воздействиям. Данный облицовочный материал не боится ни влаги, ни перепадов температур, к тому же обладает прекрасными термоизоляционными свойствами – зимой сохраняет тепло, летом – обеспечивает приятную прохладу;
- Доступная стоимость. Благодаря большому выбору, а, следовательно, и разному ценовому сегменту, керамическая плитка считается одним из самых выгодных отделочных материалом.
Технологии изготовления керамической плитки
Современные производители керамической плитки выпускают ее, используя три основных методики: прессование, литье и экструдирование.
Первый способ является самым распространенным и технологичным, поскольку позволяет получить плитку высокой прочности и с отличными эстетическими свойствами. Данная методика в свою очередь предусматривает использование таких технологий, как:
- Бикоттура – предусматривает двойной обжиг;
- Монокоттура – однократный обжиг.
Второй способ – литье – считается самым древним методом изготовления плитки. Предусматривает разлитие глиняной массы в специальные формы, после чего осуществляется обжигание.
Что касается третей технологии – экструдирование – в данном случае плитка изготавливается с помощью специального станка, который вытягивает и режет глиняную массу, формируя таким образом плитку.
Где приобрести качественную керамическую плитку онлайн?
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