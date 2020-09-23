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Досуг Вчера, 21:0091
Керамическая плитка: ключевые преимущества

Среди самых распространенных материалов для облицовки стен и пола внутренних и внешних помещений является керамическая плитка. Она выполняет не только эстетическую роль, но также защищает поверхности практически от любого внешнего воздействия.

На сегодняшний день керамическая плитка представлена в широчайшем разнообразии, поскольку по праву считается одним из лучших отделочных материалов, имеющий несколько существенных преимуществ. Какие именно? Более подробно об этом - в нашей публикации.

Ключевые «плюсы» керамической плитки?

Если сравнивать керамическую плитку с другими облицовочными материалами, она обладает целым рядом весомых преимуществ, в частности:

  • Изготавливается с экологических материалов, в частности, песка, глины, стекла и прочих компонентов;
  • Практичность и долговечность. Плитка способна прослужить на протяжении длительного времени;
  • Огромнейший выбор. Керамическая плитка представлена в разных цветовых решениях, бывает разнообразной формы, размера;
  • Простота в уходе. Пыль и загрязнения с поверхности плитки удаляется без лишних усилий;
  • Устойчивость к внешним воздействиям. Данный облицовочный материал не боится ни влаги, ни перепадов температур, к тому же обладает прекрасными термоизоляционными свойствами – зимой сохраняет тепло, летом – обеспечивает приятную прохладу;
  • Доступная стоимость. Благодаря большому выбору, а, следовательно, и разному ценовому сегменту, керамическая плитка считается одним из самых выгодных отделочных материалом.

Технологии изготовления керамической плитки

Современные производители керамической плитки выпускают ее, используя три основных методики: прессование, литье и экструдирование.

Первый способ является самым распространенным и технологичным, поскольку позволяет получить плитку высокой прочности и с отличными эстетическими свойствами. Данная методика в свою очередь предусматривает использование таких технологий, как:

  • Бикоттура – предусматривает двойной обжиг;
  • Монокоттура – однократный обжиг.

Второй способ – литье – считается самым древним методом изготовления плитки. Предусматривает разлитие глиняной массы в специальные формы, после чего осуществляется обжигание.

Что касается третей технологии – экструдирование – в данном случае плитка изготавливается с помощью специального станка, который вытягивает и режет глиняную массу, формируя таким образом плитку.

Керамическая плитка: ключевые преимущества

Где приобрести качественную керамическую плитку онлайн?

Сегодня самым удобным способом выбрать и приобрести товар, в том числе и керамическую плитку, посетить веб-сайт того или иного интернет-магазина. Вот, к примеру, «Старкбуд» предлагает огромный выбор плитки и сантехники от ведущих производителей – по выгодным ценам и удобной доставкой по Украине.

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Керамическая плитка: ключевые преимущества
Керамическая плитка: ключевые преимущества
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