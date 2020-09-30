 

Что известно об iPhone 12: дата выхода, характеристики, стоимость

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Что известно об iPhone 12: дата выхода, характеристики, стоимость

Популярный, можно сказать, ведущий производитель современных гаджетов Apple готовит к презентации свои новые продукты, в частности смартфон iPhone 12.

Хотя на сегодняшний день нет официальной информации о том, когда конкретно состоится презентация нового поколения iPhone 12, но в просторы Всемирной паутины регулярно просачивается свежая информация касательно даты выхода новинок и их вероятных технических характеристик.

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Учитывая тот факт, что в Интернете в последнее время достаточно активно обсуждают предстоящие флагманы от купертинского гиганта, мы собрали для вас все доступные данные касательно 12-й модели смартфона iPhone.

Аппаратная «начинка»

Если верить имеющейся информации, Айфон 12 будет представлен в нескольких модификациях, в частности:

  • Базовая версия и Mini;
  • Версия Pro и Pro Max.

Что касается первых двух моделей, они имеют  дисплеи, выполнены по технологии AMOLED, с диагональю 5.4 и 6.1 дюйма соответственно. А от iPhone 12 Pro и Pro Max укомплектованы тачскринами на 6.1 и 6.7”.

Все новинки работают на базе фирменного процессора Apple А14, топовые модели получат внутреннюю память от 128 Гбайт и ОЗУ на 6 Гбайт.

Есть также предварительная информация о том, что младшие модели Айфон 12 дополнены двойной камерой 12+12 мегапикселей, флагманские версии – тройную: 12+12+12 Мп. Разрешение «фронталки» на всех модификациях одинаковое – 12 Мп.

Среди прочих «фишек» «двенадцатки»:

  • FaceID и поддержка сетей 5G;
  • Защита от пыли и влаги по стандарту ІР-68;
  • АКБ на 2000, 3100 и 4000 мАч – в зависимости от модификации;
  • Возможно, ультразвуковой дактилоскопический сканер.

И еще один интересный момент: ходят слухи, что Apple не будет ставить в коробку со смартфонами зарядное устройство и наушники – данные аксессуары якобы придется приобретать отдельно.

Предполагаемая дата выхода и цены

Если верить утечкам, новый Айфон 12 будет представлен миру уже 13 октября. Другие источники утверждают, что младшие модели девайса уже поставляются дистрибьюторам. К сожалению, официальной информации от купертинцов пока нет.

А теперь о стоимости гаджетов: младшие модели получат ценник на 699-749 и 799-849 долларов, топовые версии – 1100-1200 «баксов».

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Теги: news, новости, Украина, Apple, Iphone12, 7dniv, 7dnivinfo  
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