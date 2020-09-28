 

Как правильно арендовать квартиру без посредника: несколько важных советов

Досуг Сегодня, 12:4771
Как правильно арендовать квартиру без посредника: несколько важных советов

Аренда квартиры в Киеве – вопрос не бюджетный: стоимость съемного жилья повышается от сезона к сезону, а первый взнос за квартиру может составлять немалую сумму. Потому к поиску жилья нужно подойти ответственно.

Перед тем, как снять квартиру в Киеве, четко обозначьте важные для вас параметры: район, общие пожелания по состоянию квартиры, бюджет и сроки аренды. Чтобы сэкономить время, лучше доверить поиски агенту, а не заниматься этим собственноручно. Специалист лучше рядового обывателя ориентируется в таких вопросах, он хорошо знает рынок, разбирается в тонкостях оформления документов, умеет общаться с клиентами.

Однако аренда квартиры в Киеве через агентство подразумевает комиссионные выплаты риелтору, и стандартная ставка обычно составляет половину арендной платы за месяц. Потому многие предпочитают искать съемное жилье самостоятельно. Этот вариант поиска имеет ряд своих минусов: нужно иметь много свободного времени, уметь правильно вести переговоры, но при желании выгодно найти квартиру на съем без посредников возможно. Нужно лишь придерживаться нескольких правил.

Если вы ищете квартиру самостоятельно

Еще до визита в квартиру для осмотра узнайте о ней максимум информации по телефону: точный адрес, направление куда выходят окна, наличие в подъезде зон общего пользования, лифта, консьержа. Только после этого, если услышанное вас устроило, можно договариваться о времени встречи. Предложите собственнику на 100-200 грн больше, чем желаемая им арендная ставка. Это выделит вас среди потенциальных соискателей, а если вы окажетесь в числе первых пяти-десяти клиентов приглашенных на осмотр, это повысит ваши шансы заполучить съемное жилье.

Тщательно проводите осмотр квартиры, обращайте внимания на все детали. Проверять работоспособность нужно всего подряд: интернета, кухонной вытяжки, дверей шкафов, протестируйте удобство спальных мест.

Не упускайте возможность попросить скидку. Сегодня, если вы планируете снять квартиру в Киеве, можно добиться уступок. Часто владелец предоставляет скидку в 10-15%, если квартирант готов внести арендную плату на год вперед.

Заключение договора аренды – обязательная составляющая сделки, гарантирующая соблюдение прав квартиранта и собственника. Нелишним будет выезжать на осмотр уже с заранее подготовленным черновиком документа. Если квартира понравится, в него останется внести лишь информацию об арендодателе, перечислить находящиеся в жилье предметы бытовой техники и мебели, зафиксировать их состояние, а также определить другие важные моменты, например, прописать порядок оплаты.

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