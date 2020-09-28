Выбираем тонометр для домашнего пользования

Сердечно-сосудистые заболевания по распространённости входят в тройку по всему миру, при этом повышенным давлением страдает более половины жителей планеты.

Специальный прибор для регулярного измерения артериального давления, с помощью которого можно своевременно распознать и предупредить развитие проблем с сердцем в домашних условиях, называется электронный тонометр.

Виды тонометров

Современный рынок медицинского оборудования предлагает богатый ассортимент различных приборов для измерения артериального давления. Отличаются они оснащенностью дополнительными полезными функциями, точностью, размерами и весом, а также ценой.

Все имеющиеся в продаже тонометры, подразделяются на два типа:

Механические.

Электронные. Электронные тонометры бывают полуавтоматическими и полностью автоматическими.

Механические тонометры

Наиболее дешевый вид тонометра, чем обусловлена его все еще широкая распространенность.

Конструкция механических тонометров состоит из:

плечевой манжеты;

пневматического нагнетателя;

фонендоскопа;

манометра.

Для измерения давления с помощью прибора такого типа необходимы определенные навыки и непосредственное участие человека в процессе измерения. Поэтому пожилым людям, а также пациентам с нарушением слуха не показано использование механического тонометра из-за сложности распознавания тонов, определяющих показания верхнего и нижнего давления.

Среди преимуществ механических тонометров выделяется низкая стоимость и высокая надежность оборудования.

Электронные тонометры

Выбор электронных приборов значительно шире, хотя стоят они несколько дороже механических. На сайте компании можно выбрать тонометр для домашнего использования из приборов различных ценовых категорий.

В электронных тонометрах отсутствует необходимость в использовании фонендоскопа, что существенно упрощает процесс измерения давления непрофессионалом и обеспечивает высокую точность показателей за счет уменьшения влияния человеческого фактора при соблюдении рекомендаций производителя.

Новые электронные приборы оснащаются также дополнительными функциями, такими как:

измерение пульса;

индикаторы аритмии с сигналами нарушения сердечного ритма;

функция памяти для отслеживания динамики показателей.

Производятся полуавтоматические и полностью автоматические электронные измерители.

В полуавтоматических моделях воздух в манжету накачивается грушей непосредственно человеком, а результаты выдаются на электронный дисплей.

Полностью автоматическое устройство имеет компрессор, с его помощью воздух нагнетается в манжету.

Высокие показатели точности и надежности в совокупности с простым и понятным управлением значительно упрощают измерение давления для людей, не имеющих специальных медицинских знаний и навыков. Из недостатков можно отметить более высокую стоимость и необходимость периодически менять батарейки.

Какой тонометр выбрать для домашнего применения

Для домашних измерений лучшим вариантом будет механический или полностью автоматический приборы, поскольку они показывают точные и стабильные результаты.

Если пользователь имеет большой опыт в измерении давления и не жалуется на слух и зрение, можно приобрести механический тонометр.

Однако при наличии сомнений в навыках самостоятельного измерения артериального давления, для пожилых людей и для большего комфорта в любом возрасте идеальным выбором для дома станет электронный прибор.