Выбираем тонометр для домашнего пользования

Сердечно-сосудистые заболевания по распространённости входят в тройку по всему миру, при этом повышенным давлением страдает более половины жителей планеты.
Специальный прибор для регулярного измерения артериального давления, с помощью которого можно своевременно распознать и предупредить развитие проблем с сердцем в домашних условиях, называется электронный тонометр.
Виды тонометров
Современный рынок медицинского оборудования предлагает богатый ассортимент различных приборов для измерения артериального давления. Отличаются они оснащенностью дополнительными полезными функциями, точностью, размерами и весом, а также ценой.
Все имеющиеся в продаже тонометры, подразделяются на два типа:
- Механические.
- Электронные. Электронные тонометры бывают полуавтоматическими и полностью автоматическими.
Механические тонометры
Наиболее дешевый вид тонометра, чем обусловлена его все еще широкая распространенность.
Конструкция механических тонометров состоит из:
- плечевой манжеты;
- пневматического нагнетателя;
- фонендоскопа;
- манометра.
Для измерения давления с помощью прибора такого типа необходимы определенные навыки и непосредственное участие человека в процессе измерения. Поэтому пожилым людям, а также пациентам с нарушением слуха не показано использование механического тонометра из-за сложности распознавания тонов, определяющих показания верхнего и нижнего давления.
Среди преимуществ механических тонометров выделяется низкая стоимость и высокая надежность оборудования.
Электронные тонометры
Выбор электронных приборов значительно шире, хотя стоят они несколько дороже механических. На сайте компании можно выбрать тонометр для домашнего использования из приборов различных ценовых категорий.
В электронных тонометрах отсутствует необходимость в использовании фонендоскопа, что существенно упрощает процесс измерения давления непрофессионалом и обеспечивает высокую точность показателей за счет уменьшения влияния человеческого фактора при соблюдении рекомендаций производителя.
Новые электронные приборы оснащаются также дополнительными функциями, такими как:
- измерение пульса;
- индикаторы аритмии с сигналами нарушения сердечного ритма;
- функция памяти для отслеживания динамики показателей.
Производятся полуавтоматические и полностью автоматические электронные измерители.
В полуавтоматических моделях воздух в манжету накачивается грушей непосредственно человеком, а результаты выдаются на электронный дисплей.
Полностью автоматическое устройство имеет компрессор, с его помощью воздух нагнетается в манжету.
Высокие показатели точности и надежности в совокупности с простым и понятным управлением значительно упрощают измерение давления для людей, не имеющих специальных медицинских знаний и навыков. Из недостатков можно отметить более высокую стоимость и необходимость периодически менять батарейки.
Какой тонометр выбрать для домашнего применения
Для домашних измерений лучшим вариантом будет механический или полностью автоматический приборы, поскольку они показывают точные и стабильные результаты.
Если пользователь имеет большой опыт в измерении давления и не жалуется на слух и зрение, можно приобрести механический тонометр.
Однако при наличии сомнений в навыках самостоятельного измерения артериального давления, для пожилых людей и для большего комфорта в любом возрасте идеальным выбором для дома станет электронный прибор.