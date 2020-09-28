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Досуг Сегодня, 14:2771
Выбираем тонометр для домашнего пользования

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Специальный прибор для регулярного измерения артериального давления, с помощью которого можно своевременно распознать и предупредить развитие проблем с сердцем в домашних условиях, называется электронный тонометр.

Виды тонометров

Современный рынок медицинского оборудования предлагает богатый ассортимент различных приборов для измерения артериального давления. Отличаются они оснащенностью дополнительными полезными функциями, точностью, размерами и весом, а также ценой.

Все имеющиеся в продаже тонометры, подразделяются на два типа:

  • Механические.
  • Электронные. Электронные тонометры бывают полуавтоматическими и полностью автоматическими.

Механические тонометры

Наиболее дешевый вид тонометра, чем обусловлена его все еще широкая распространенность.

Конструкция механических тонометров состоит из:

  • плечевой манжеты;
  • пневматического нагнетателя;
  • фонендоскопа;
  • манометра.

Для измерения давления с помощью прибора такого типа необходимы определенные навыки и непосредственное участие человека в процессе измерения. Поэтому пожилым людям, а также пациентам с нарушением слуха не показано использование механического тонометра из-за сложности распознавания тонов, определяющих показания верхнего и нижнего давления.

Среди преимуществ механических тонометров выделяется низкая стоимость и высокая надежность оборудования.

Электронные тонометры

Выбор электронных приборов значительно шире, хотя стоят они несколько дороже механических. На сайте компании  можно выбрать тонометр для домашнего использования из приборов различных ценовых категорий.

Выбираем тонометр для домашнего пользования

В электронных тонометрах отсутствует необходимость в использовании фонендоскопа, что существенно упрощает процесс измерения давления непрофессионалом и обеспечивает высокую точность показателей за счет уменьшения влияния человеческого фактора при соблюдении рекомендаций производителя.

Новые электронные приборы оснащаются также дополнительными функциями, такими как:

  • измерение пульса;
  • индикаторы аритмии с сигналами нарушения сердечного ритма;
  • функция памяти для отслеживания динамики показателей.

Производятся полуавтоматические и полностью автоматические электронные измерители.

В полуавтоматических моделях воздух в манжету накачивается грушей непосредственно человеком, а результаты выдаются на электронный дисплей.

Полностью автоматическое устройство имеет компрессор, с его помощью воздух нагнетается в манжету.

Высокие показатели точности и надежности в совокупности с простым и понятным управлением значительно упрощают измерение давления для людей, не имеющих специальных медицинских знаний и навыков. Из недостатков можно отметить более высокую стоимость и необходимость периодически менять батарейки.

Какой тонометр выбрать для домашнего применения

Для домашних измерений лучшим вариантом будет механический или полностью автоматический приборы, поскольку они показывают точные и стабильные результаты.

Если пользователь имеет большой опыт в измерении давления и не жалуется на слух и зрение,  можно приобрести механический тонометр.

Однако при наличии сомнений в навыках самостоятельного измерения артериального давления, для пожилых людей и для большего комфорта в любом возрасте идеальным выбором для дома станет электронный прибор.

 

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