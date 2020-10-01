Проект французского балкона — повод для экспериментов

Многие люди ничего не знают о французских балконах, но хотя бы раз в жизни видели эти сооружения. Официальное название — портфнетр, что переводится как дверь и окно. Раньше французский балкон представлял собой узкую выступающую площадку с кованым ограждением, где помещался только один человек, но сейчас всё несколько изменилось.





Французский балкон: для чего он нужен?

В современном мире это панорамные окна, имеющие выход на небольшую площадку и напоминающие своими изогнутыми линиями корзину. Конструкция не выполняет определённых функций, но ознакомиться с существующими проектами или воплотить в реальность собственный заказ можно в компании Газда https://gazda.ua/balkony/franczuzskij-balkon/ — французский балкон станет украшением дома. Он придаст зданию изысканности и привлекательности, а провожать закат или встречать рассвет на таком балконе будет гораздо приятнее.



Также портфнетр подойдет для разведения комнатных растений, ведь на имеющейся площади поместится множество вазонов.



Основные преимущества французского балкона:



• Монтировать и укреплять парапет не нужно, ведь балкон французского типа прекрасно обходится без него;

• Не нужно обшивать наружную часть конструкции другими материалами;

• Не придётся заботиться о внутреннем утеплении;

• Портфнетр визуально увеличивает пространство и впускает в комнату больше естественного света;

• Заказчик может придумать проект самостоятельно;

• При монтаже отсутствуют сварочные работы;

• Много вариантов для декорированья.



Какие есть виды французского балкона?



Невозможно выделить определенные виды французского балкона, потому что они могут отличаться между собой по внешнему виду, способу крепления, пожеланию заказчика и т.д.:



• Сооружение представлено стеклянной дверью, имеющей ограждение с любой стороны, — самый незамысловатый вид;

• Конструкция с бетонным выступом и декоративным карнизом — классика;

• Крепление может быть точечным (минимальное использование металлических элементов) или производиться с помощью профиля;

• Заказчик может воплотить в реальность практическую любую задумку: установить панорамные окна, использовать кованые поручни, экспериментировать с цветом стеклопакета и т.д.



Французский балкон — это не только повод включить фантазию, но способ достичь гармонии и элегантности, добавить зданию оригинальности, а себе ежедневное удовольствие.

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