Где заказать услуги ассенизатора?

Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило, приходиться решать данный вопрос самостоятельно, путем сооружения выгребных ям.

Рано или поздно отстойники и канализационные колодцы полностью заполняются, поэтому возникает необходимость заказать илосос, чтобы тщательно очистить их от нечистот и ила. Илосос является достаточно мощным и технологичным устройством, которое позволяет обеспечивать высококачественную вакуумную очистку канализации, отстойников и прочих резервуаров.

На сегодняшний день функционирует немало компаний, предоставляющих ассенизаторные услуги, среди которых по-особенному выделяется «Аварийно Сервисная Компания» (АСК), имеющая немалый опыт работы в данной сфере.

Почему именно «АСК»?

Выбирая именно компанию АСК, вы можете на все сто процентов рассчитывать на:

Высококачественный и ответственный сервис европейского образца;

Работу в режиме 24 / 7 – без выходных, праздников и пр.;

Максимальную оперативность. К примеру, в Киеве специалисты выезжают на вызов в течении первых десяти минут и прибывают в точку назначения через 30-40 минут после вызова;

Квалифицированных мастеров и опытных работников, на «отлично» знающих свое дело;

Гарантию на выполненные работы;

Широкий выбор способов оплаты – наличными, безналичными и пр.

Какие услуги предоставляет «АСК»?

Прежде всего, стоит отметить, что «Аварийно Сервисная Компания» располагает современными ассенизаторными машинами и илососами, которые оснащены профессиональными гидродинамическими и электромеханическими установками. Используя данную технику, специалисты компании обеспечивают:

Чистку всех видов канализаций – как внутренние, так и внешние (промышленные, ливневые, хозяйственно-бытовые);

Откачивание нечистот с выгребных ям, а также отходы с жироулавливателей.

Помимо этого, прейскурант компании также включает услуги с диагностики канализации, комплексное обслуживание канализационных систем и даже анализ сточных вод.

Если вы нуждаетесь в качественной очистке канализации, отстойников, выгребных ям и прочих резервуаров, «Аварийно Сервисная Компания» - ваш надежный партнер, который с полной ответственностью относится к взятым на себя обязательствам.