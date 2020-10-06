Использование серверных шкафов

В любой компании, где есть много оборудования, есть необходимость в построении грамотной, продуманной и структурированной кабельной системы. Этого невозможно добиться без использования телекоммуникационных шкафов или специализированной мебели, разработанной специально под технику. Именно там компактно можно разместить активные и пассивные устройства. Так, оптимально используется площадь дата-центров или прочих отделений, кабинетов, отведенных специально под информационное обеспечение.

Для крупного, габаритного оборудования используются напольные телекоммуникационные шкафы. Для обеспечения устойчивости они оснащаются ножками или колесиками, также могут прикрепляться к полу с помощью дюбелей. Для размещения небольшого количества устройств больше подходят настенные варианты, предназначенные, соответственно, для монтажа на стену. Если говорить о напольных, то стандартными считаются модели на 19 дюймов. Их называют также рэковыми. Они удобны тем, что монтируются легко и быстро. Главное – заранее отвести для них место.

Конструкция современных телекоммуникационных шкафов

Большинство изделий, востребованных в современных компаниях – разборные. Это значительно упрощает их транспортировку. Могут приобретаться и сборные варианты, но они не так популярны. С установкой шкафа на объекте справится любой человек, даже если он раньше никогда ничем подобным не занимался. Разборные конструкции более удобны еще и потому, что обеспечивают доступ к оборудованию не только фронтально, но и с других сторон.

Обычно передняя дверца делается перфорированной или со встроенным акриловым стеклом. Это дает возможность регулярно проводить осмотр оборудования без открывания. В некоторых моделях присутствует также интегрированный замок для полноценного контроля доступа. Это не антивандальная защита, но все же надежно оберегает технику от несанкционированного доступа.

Каким стандартам соответствуют рэковые шкафы

Если приобрести модель, соответствующую современным стандартам, в нее без проблем получится встроить любое сетевое оборудование. Высота шкафов варьируется и измеряется в юнитах. Можно также выбирать варианты, отличающиеся по глубине – здесь все зависит от потребностей конкретной компании.

Кроме шкафов, выпускаются также телекоммуникационные стойки. Они не так эстетичны и надежны, как первый вариант.