Корпусные подшипники устанавливаются, чтобы зафиксировать вращающуюся деталь в механизме, позволяя ей при этом осуществлять как вращение, так и качение. В магазине предоставлен широкий ассортимент корпусных подшипников для клиентов.

Устанавливается корпусный подшипник при помощи подшипникового узла, который имеет специальную посадочную поверхность, выполненную по сфере. Плюс ко всему, с помощью узлов устраняется изначальный перекос. Купить подходящие подшипники можно, перейдя по ссылке https://vpk-podshipnik.com.ua/.

Типы подшипниковых узлов

Корпусные подшипники различают по конструкции узла и выполняемой работе. Рассмотрим виды по функциональности опоры:

Фиксирующие, для надёжного крепления оси с обеих сторон, создания радиальной опоры валам;

Регулируемые, используются для двусторонней перекрестной фиксации стержня в устройствах, имеющих укороченный вал;

Плавающие, для осуществления перекрёстного крепления валов в составе с другими деталями, выполняющими поддержание осевого положения стержня;

Не фиксирующие подшипниковые узлы выполняют лучевую опору, без фиксации отклонения оси.

Задача опор – создать минимальное сопротивление при взаимодействии деталей и предотвратить перекос подшипника. А также передать основную нагрузку.

Конструкция корпусных подшипников

Выпускаются различные конструкции опор для поддержания механизмов. Подшипниковые узлы в стандартном виде состоят из следующих деталей:

подшипник;

корпус;

уплотнитель;

устройство для смазки.

В большинстве случаев в конструкции опор устанавливаются подшипники шарикового и роликового типа. Они могут быть одно или двурядными. Крепление подшипника на валу производится винтами, эксцентриковыми стопорами или натягом.

Корпуса узлов изготавливаются из нержавейки, чугуна, цинковых и алюминиевых сплавов, конструкционной стали, пластика. Выполнены методом литья, вырезанием или обработки материала под давлением. По конструкции корпуса подшипниковые узлы подразделяются на следующие типы:

стационарные;

натяжные;

Y-образные;

разъемные;

фланцевые;

двухопорные.

Уплотнители служат для предохранения попадания в него загрязняющих веществ. Изготавливаются из полимеров, листовой стали, синтетической резины. Могут быть встроенными или съемными.

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