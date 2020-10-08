Корпусные подшипники устанавливаются, чтобы зафиксировать вращающуюся деталь в механизме, позволяя ей при этом осуществлять как вращение, так и качение. В магазине предоставлен широкий ассортимент корпусных подшипников для клиентов.
Устанавливается корпусный подшипник при помощи подшипникового узла, который имеет специальную посадочную поверхность, выполненную по сфере. Плюс ко всему, с помощью узлов устраняется изначальный перекос. Купить подходящие подшипники можно, перейдя по ссылке https://vpk-podshipnik.com.ua/.
Типы подшипниковых узлов
Корпусные подшипники различают по конструкции узла и выполняемой работе. Рассмотрим виды по функциональности опоры:
- Фиксирующие, для надёжного крепления оси с обеих сторон, создания радиальной опоры валам;
- Регулируемые, используются для двусторонней перекрестной фиксации стержня в устройствах, имеющих укороченный вал;
- Плавающие, для осуществления перекрёстного крепления валов в составе с другими деталями, выполняющими поддержание осевого положения стержня;
- Не фиксирующие подшипниковые узлы выполняют лучевую опору, без фиксации отклонения оси.
Задача опор – создать минимальное сопротивление при взаимодействии деталей и предотвратить перекос подшипника. А также передать основную нагрузку.
Конструкция корпусных подшипников
Выпускаются различные конструкции опор для поддержания механизмов. Подшипниковые узлы в стандартном виде состоят из следующих деталей:
- подшипник;
- корпус;
- уплотнитель;
- устройство для смазки.
В большинстве случаев в конструкции опор устанавливаются подшипники шарикового и роликового типа. Они могут быть одно или двурядными. Крепление подшипника на валу производится винтами, эксцентриковыми стопорами или натягом.
Корпуса узлов изготавливаются из нержавейки, чугуна, цинковых и алюминиевых сплавов, конструкционной стали, пластика. Выполнены методом литья, вырезанием или обработки материала под давлением. По конструкции корпуса подшипниковые узлы подразделяются на следующие типы:
- стационарные;
- натяжные;
- Y-образные;
- разъемные;
- фланцевые;
- двухопорные.
Уплотнители служат для предохранения попадания в него загрязняющих веществ. Изготавливаются из полимеров, листовой стали, синтетической резины. Могут быть встроенными или съемными.
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