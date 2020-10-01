 

Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы

Досуг Сегодня, 11:2819
Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы

Люди, интересующиеся спортом (футболом, например), и тем более сами спортсмены прекрасно знают, что такое травмы мениска. Коленные суставы отвечают за двигательные функции нижних конечностей. Они имеют сложное устройство и подвержены постоянным нагрузкам, что повышает опасность травмы при срабатывании определённых факторов. Мениск является наиболее уязвимым элементом колена, поскольку обеспечивает амортизацию между большеберцовой костью и бедренной костью, которые испытывают большие нагрузки.

Типы травмы мениска

Сложность устройства коленного сустава порождает разнообразие видов его повреждений. Специалисты выделяют ряд типов травмы мениска, в зависимости от сложности и локализации. Наиболее распространённые:

  • надрыв (частичное повреждение) и разрыв (полное повреждение);
  • горизонтального и продольного типов;
  • лоскутный разрыв заднего рога;
  • радиальный разрыв;
  • краевые и раздробленные повреждения.

Надрыв характерен повреждением тканей без затрагивания поверхности хрящевой ткани сустава. Истинный разрыв означает повреждение хряща, что наглядно иллюстрирует диагностика МРТ.

Также можно выделить промежуточные последствия травмы мениска, характеризующие сложность возникшей проблемы:

  • отслоение от связки;
  • образование кисты;
  • полный и частичный (сохранено сочленение коллагеновыми нитями) разрыв.

Это лишь основные разновидности подобных проблем, наиболее распространённые в ортопедической практике. Травматизм элементов колена – отдельная ниша, занимается которой травматолог-ортопед.

Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы

Симптомы травмы мениска

Клиническая картина при травме мениска довольно характерна для повреждений такого типа. Проблема сопровождается болевыми ощущениями разной интенсивности, припухлостью в месте увечья, а также снижением двигательной способности сустава.

Основные симптомы:

  • боль в области сустава - поначалу острая, спустя некоторое время притупляющаяся;
  • ограничение двигательной функции колена;
  • заметен воспалительный процесс в виде опухлости пораженного участка;
  • при попытке сгиба сустава слышны звуки (щелчки) и ощущается характерный травматический дискомфорт;
  • скопление крови внутри сустава (гемартроз) как следствие поражения кровеносных сосудов;
  • повышение температуры (локальное и общее).

Для подобной травмы характерно постепенное притупление симптомов (естественная адаптация организма к повреждению). Сначала симптоматика носит острый характер, но со временем болевые ощущения стихают и проявляются вторичные симптомы – опухлость конечности и ограниченность движения. Если вовремя не обратиться за помощью, возможно структурное изменение мениска, что усложняет дальнейшее лечение.

Лечение травмы мениска

Лечение травмы мениска подразумевает традиционные 2 метода, использующиеся во всех подобных случаях. Может применяться консервативный метод лечения, а также хирургическое вмешательство.

Операция используется в сложных ситуациях, когда другие методы лечения неактуальны. Наиболее эффективным считается метод артроскопии, когда внутрь сустава вводится артроскоп – инструмент, при помощи которого хирург может одновременно диагностировать и выполнять оперативные действия в поражённой зоне.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Травмы, мениск, коленный, сустав, 7dniv, 7dnivinfo  
Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы
Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники
Использование серверных шкафов
Использование серверных шкафов
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
Гороскоп на сегодня (08.10.20)
Гороскоп на сегодня (08.10.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Октября
Какие сегодня праздники, события - 8 Октября
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Проект французского балкона — повод для экспериментов
Тротуарные плиты: достоинства железобетона
Тротуарные плиты: достоинства железобетона
Художественное литье в интерьере: новый тренд 2021 года
Художественное литье в интерьере: новый тренд 2021 года

Новости по теме

Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
1-окт-2020, 23:43
Лидер областной организации
Лидер областной организации "Свободы" после тяжелого ранения умер в Николаеве
13-сен-2020, 13:43
Красивая улыбка без жертв
Красивая улыбка без жертв
25-сен-2020, 13:36
Полки для холодильников: виды и особенности
Полки для холодильников: виды и особенности
9-сен-2020, 13:37
Фотоловушки: что это и для чего используют
Фотоловушки: что это и для чего используют
27-авг-2020, 13:40

Последние новости

10:06
Политика
Зеленский заявил что с войной на Донбассе не все так просто
09:57
Политика
Зеленский заявил что если он не закончит войну то уйдет с поста президента
09:54
События
Продолжением боев в Нагорном Карабахе крайне обеспокоены в ЕС
09:51
События
На проведении второго тура дебатов 15 октября настаивают у Трампа
09:49
События
Соблюдать перемирие в Карабахе призвала Меркель
09:48
События
О новом этапе насилия над белорусским народом заявила Тихановская
09:46
События
Запись Трампа Twitter пометил как вводящей в заблуждение
09:13
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020
Вчера, 2020-10-11
22:18
События
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы
22:17
События
С визитом в Украину прибыл президент Польши
22:15
События
Автопробег со стрельбой в Киеве устроили иностранцы
20:24
События
Баку и Ереван соблюдать перемирие призвал Папа Римский
20:23
События
Из-за "красной зоны" в Сумах школы переводят на дистанционное обучение
20:03
События
В Киеве начались столкновения во время ЛГБТ протеста
18:31
События
Можно ли проголосовать с паспортом в приложении "Дія", объяснили в ЦИК
18:29
События
Первый контрактный полет Crew Dragon к МКС отложило NASA
18:27
События
64 млн долларов на обеспечение водоснабжения в Крыму выделила Россия
16:30
События
Иск мэра Черкасс к Зеленскому не удовлетворил суд
16:28
События
В Минске разгоняют акцию протеста
16:26
Политика
Детали визита президента Польши в Украину рассказали у Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20205598
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 20205131
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020602
Уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября Минобразования просит школы422
Школы временно перейти на дистанционное обучение просит Минобразования337
Жесткий локдаун исключили в Минздраве252
Нового нардепа вместо Вакарчука зарегистрировал ЦИК222

Досуг

Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы
Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы
Люди, интересующиеся спортом (футболом, например), и тем более сами спортсмены прекрасно знают, что такое травмы мениска. Коленные суставы отвечают за двигательные функции нижних конечностей. 
Сегодня, 11:2822
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Когда со стиральной машиной возникают определенные сложности, большинство людей даже не понимают, что им делать. В голове сразу возникает мысль, что пора покупать новое устройство. А разве в этом есть смысл?
Вчера, 18:25143
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники
Корпусные подшипники устанавливаются в сельскохозяйственной технике, оборудовании для пищевой промышленности, транспортерах, ткацких станках, а также вентиляционной технике.
10-окт-2020, 13:20153
Использование серверных шкафов
Использование серверных шкафов
В любой компании, где есть много оборудования, есть необходимость в построении грамотной, продуманной и структурированной кабельной системы. Этого невозможно добиться без использования телекоммуникационных шкафов или специализированной мебели, разработанной специально под технику. 
10-окт-2020, 12:50132
Где заказать услуги ассенизатора?
Где заказать услуги ассенизатора?
Вопрос утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности, очень и очень актуален. Разумеется, городские жители не так часто задумываются над этим моментом – благодаря наличию централизованной водоотводной и канализационной системы, а вот владельцам частных домов и коттеджов, как правило,
8-окт-2020, 20:09200
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
Ищешь вакансию системного администратора? Тогда тебе на Grc.ua
На сегодняшний день рынок труда в Украине очень и очень разнообразен. Программисты, юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, системные администраторы – это далеко не весь перечень профессий, являющихся достаточно затребованными.
8-окт-2020, 14:48234

События

Продолжением боев в Нагорном Карабахе крайне обеспокоены в ЕС
Продолжением боев в Нагорном Карабахе крайне обеспокоены в ЕС
Европейский союз крайне обеспокоен продолжением боев в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 09:5458
На проведении второго тура дебатов 15 октября настаивают у Трампа
На проведении второго тура дебатов 15 октября настаивают у Трампа
Кампания по переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок настаивает на проведении дебатов 15 октября.
Сегодня, 09:5156
Соблюдать перемирие в Карабахе призвала Меркель
Соблюдать перемирие в Карабахе призвала Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Баку и Ереван к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 09:4963
О новом этапе насилия над белорусским народом заявила Тихановская
О новом этапе насилия над белорусским народом заявила Тихановская
Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия в своей стране.
Сегодня, 09:4870
Запись Трампа Twitter пометил как вводящей в заблуждение
Запись Трампа Twitter пометил как вводящей в заблуждение
Социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа "вводящим в заблуждение".
Сегодня, 09:4666
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 октября 2020
12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5015 летальных, 114410 пациентов выздоровело.
Сегодня, 09:13602
7 Днів