Травмы мениска коленного сустава – основные симптомы

Люди, интересующиеся спортом (футболом, например), и тем более сами спортсмены прекрасно знают, что такое травмы мениска. Коленные суставы отвечают за двигательные функции нижних конечностей. Они имеют сложное устройство и подвержены постоянным нагрузкам, что повышает опасность травмы при срабатывании определённых факторов. Мениск является наиболее уязвимым элементом колена, поскольку обеспечивает амортизацию между большеберцовой костью и бедренной костью, которые испытывают большие нагрузки.

Типы травмы мениска

Сложность устройства коленного сустава порождает разнообразие видов его повреждений. Специалисты выделяют ряд типов травмы мениска, в зависимости от сложности и локализации. Наиболее распространённые:

надрыв (частичное повреждение) и разрыв (полное повреждение);

горизонтального и продольного типов;

лоскутный разрыв заднего рога;

радиальный разрыв;

краевые и раздробленные повреждения.

Надрыв характерен повреждением тканей без затрагивания поверхности хрящевой ткани сустава. Истинный разрыв означает повреждение хряща, что наглядно иллюстрирует диагностика МРТ.

Также можно выделить промежуточные последствия травмы мениска, характеризующие сложность возникшей проблемы:

отслоение от связки;

образование кисты;

полный и частичный (сохранено сочленение коллагеновыми нитями) разрыв.

Это лишь основные разновидности подобных проблем, наиболее распространённые в ортопедической практике. Травматизм элементов колена – отдельная ниша, занимается которой травматолог-ортопед.

Симптомы травмы мениска

Клиническая картина при травме мениска довольно характерна для повреждений такого типа. Проблема сопровождается болевыми ощущениями разной интенсивности, припухлостью в месте увечья, а также снижением двигательной способности сустава.

Основные симптомы:

боль в области сустава - поначалу острая, спустя некоторое время притупляющаяся;

ограничение двигательной функции колена;

заметен воспалительный процесс в виде опухлости пораженного участка;

при попытке сгиба сустава слышны звуки (щелчки) и ощущается характерный травматический дискомфорт;

скопление крови внутри сустава (гемартроз) как следствие поражения кровеносных сосудов;

повышение температуры (локальное и общее).

Для подобной травмы характерно постепенное притупление симптомов (естественная адаптация организма к повреждению). Сначала симптоматика носит острый характер, но со временем болевые ощущения стихают и проявляются вторичные симптомы – опухлость конечности и ограниченность движения. Если вовремя не обратиться за помощью, возможно структурное изменение мениска, что усложняет дальнейшее лечение.

Лечение травмы мениска

Лечение травмы мениска подразумевает традиционные 2 метода, использующиеся во всех подобных случаях. Может применяться консервативный метод лечения, а также хирургическое вмешательство.

Операция используется в сложных ситуациях, когда другие методы лечения неактуальны. Наиболее эффективным считается метод артроскопии, когда внутрь сустава вводится артроскоп – инструмент, при помощи которого хирург может одновременно диагностировать и выполнять оперативные действия в поражённой зоне.