Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только

Особые дети, наверное, потому и особые, что призваны проверить наше отношение к чему-то необычному, проверить нас на доброту и заботу. И когда вопрос касается каких-то каждодневных, привычных нам действий, то, кажется, что всё хорошо – мы одинаково улыбаемся всем деткам, мы одинаково готовы помочь им подняться, если видим, как они упали на детской площадке, готовы даже поделиться конфетами, которые принесли для своего чада.

Но если общение с детьми – Ваша работа, каждодневная и любимая Вами, то накладывает ли это на Вас какие-то дополнительные нюансы? А особенно, если Вы – медик? А если стоматолог?

Детский стоматолог – если он правильный, если он на своём месте – очень востребованный персонаж жизни почти любого ребёнка. Ведь так уж сложилось, что большинство детей побаиваются докторов в принципе, а уж стоматологов – тем более.

А если к Вам, как к детскому стоматологу, за помощью обращаются родители особенного ребёнка, то трудно представить себе эмоции в этот момент… С одной стороны желание помочь каждому малышу неугомонно истекает в пространство, но с другой стороны – памятуя о том, что даже простые малыши часто приходят уже предвзято настроенные, а тут нужно помочь особенному… Ведь ему не так просто рассказать сказку, в которую сейчас будет предложено поиграть (да, хорошие детские стоматологи идут на любые хитрости, лишь бы ребёнок забыл (!) о том, что он в стоматологии, если уж родители проговорились об этом); особенному ребёнку очень трудно объяснить, почему ему сейчас нужно замереть и не двигаться – это обычному насочинял о том, что сейчас будут излавливать какого-нибудь минитролля, прячущегося в зубках… и ребёнок замер в ожидании… Но в случае с особенными детьми такой сценарий может не пройти.

Вот и получается, что для особенных детей в стоматологии должен быть особенный подход, который, с одной стороны позволит полностью обездвижить ребёнка, а с другой стороны позволит сделать детскому стоматологу всю работу, минуя сознание малыша – чтобы не дай Бог не возникло чувство дискомфорта, чувство паники или истерики… И идеальным решением такой ситуации будет лечение детских зубов во сне!

Для начала этого лечения малышу можно ничего не объяснять. Достаточно привести его в кабинет, дать поиграться с маской и в определённый момент просто подать седативное средство в эту маску. Ребёнок уснёт, а имеющийся BIS-мониторинг позволит погрузить маленького пациента в сон ровно на столько, сколько того требует процедура. И ни на йоту больше! И главное – это под полным контролем опытных детских анестезиологов, которые имеют существенный опыт работы с особыми детьми.

Вот она, забота в деле. Вот она, проверка на готовность помочь. Причём не на словах, а в деле. Да ещё и в каком деле! В деле, от которого зависит не только состояние зубов и здоровье малыша, но и состояние нервной системы всей семьи, в которой эти события происходят.

Так что напоследок хочется пожелать всем родителям особых детей не иметь потребностей в таких встречах вообще. Но если они всё же возникнут, то пусть знают, что в Киеве есть детские стоматологи, которым не всё равно! Которые готовы помочь их особенным детям.