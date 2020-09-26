Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?

Обогрев пола заслуженно пользуется популярностью потребителей. Сегодня на рынке представлены системы двух видов — электрический и водяной теплый пол. В первом случае принцип работы основан на способности некоторых материалов нагреваться при прохождении через них электрического тока. Полученное таким образом тепло передается напольному покрытию и далее распространяется по помещению. Водяные системы используют для обогрева горячую воду — в этом они похожи на обычную, радиаторную систему отопления, которая устанавливается в большинстве многоэтажных домов. Только вода подается в трубы, которые проложены под напольным покрытием.

Какое решение стоит выбрать — электрический теплый пол или водяную систему обогрева? Однозначного ответа здесь нет, ведь у каждой из них существуют свои преимущества и недостатки. На практике сегодня большее распространение в городских квартирах получили электрические системы. И на это есть свои причины. Чтобы оценить целесообразность установки водяного теплого пола, следует подробнее выяснить о плюсах и минусах такого выбора.

Как устроена водяная система и нюансы ее обустройства

Если говорить коротко, то водяной пол состоит из системы смонтированных в стяжку под напольным покрытием труб, на которые подается горячая вода. Для ее нагрева требуется котел. Подключиться к центральному отоплению, чтобы использовать воду оттуда, теоретически можно. Однако на практике это приведет к понижению давления во всей системе, поэтому получить разрешение на подобные действия вряд ли получится.

Чтобы установить систему в городском многоэтажном доме, потребуется проделать серьезную работу по согласованию технического решения в различных службах. К тому же оборудование и монтаж водяного теплого пола стоят весьма недешево. Необходимо также предусмотреть место для размещения котла, который будет нагревать воду. В небольшой квартире это не всегда просто сделать. При этом риск затопления соседей снизу даже при самом грамотном монтаже все равно присутствует. Поэтому с практической точки зрения монтировать такую систему в многоэтажке нецелесообразно.

Другое дело, в частном доме — там обустроить водяной обогрев пола вполне реально. Однако желательно принять решение об обустройстве системы еще на стадии проектирования.

Преимущества и недостатки водяного теплого пола

Давайте теперь узнаем о плюсах и минусах использования водяного теплого пола.

Достоинства водяного обогрева

Следует прежде всего выделить такие преимущества водяных систем:

Экономичность. Вода достаточно долго нагревается, однако затем она также продолжительный период времени держит тепло. Поэтому затраты на обогрев помещения будут небольшими.

Равномерность распространения тепла, что благотворно сказывается на самочувствии человека. На уровне ног температура нагрева будет максимальной, а на уровне головы и на потолке — минимальной. В отличие от центрального отопления, где горячий воздух поднимается и скапливается наверху, такое распределение тепла способствует созданию в помещении комфортной обстановки.

Отсутствие риска получить ожоги при соприкосновении с горячим нагревательным элементом. Трубы расположены под покрытием пола, поэтому у ребенка не получится обжечься, как в случае с разогретым радиатором.

Нет необходимости устанавливать батареи и привязывать их дизайн к общему стилю оформления помещения.

Отсутствие сквозняков и «мертвых» зон, можно ходить по полу босиком.

Минусы водяного теплого пола

А теперь рассмотрим недостатки системы:

Сложный монтаж, необходимость дополнительно устанавливать котел для нагрева воды.

Риск затопления нижних помещений, если теплый пол установлен на втором этаже и выше.

Трудность устранения неисправности или протечки — трубы укладывают в стяжку.

Инертность регулировки температуры, быстро изменить микроклимат в помещении не получится.

Длительный срок нагревания воды в трубах при включении после продолжительного бездействия.

Установить водяной обогрев во всех помещениях дома чаще всего не представляется возможным. Поэтому там все равно придется использовать альтернативные способы отопления.

Делаем выводы

Установить водяной теплый пол имеет смысл в частном жилом доме с большой площадью. В этом случае затраты на оборудование и монтаж со временем окупятся благодаря экономичности работы системы. В городских квартирах и небольших особняках или дачных домиках стоит отдать предпочтение электрическому теплому полу. Впрочем, каждый сам принимает окончательное решение.