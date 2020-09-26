Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?

Обогрев пола заслуженно пользуется популярностью потребителей. Сегодня на рынке представлены системы двух видов — электрический и водяной теплый пол. В первом случае принцип работы основан на способности некоторых материалов нагреваться при прохождении через них электрического тока. Полученное таким образом тепло передается напольному покрытию и далее распространяется по помещению. Водяные системы используют для обогрева горячую воду — в этом они похожи на обычную, радиаторную систему отопления, которая устанавливается в большинстве многоэтажных домов. Только вода подается в трубы, которые проложены под напольным покрытием.
Какое решение стоит выбрать — электрический теплый пол или водяную систему обогрева? Однозначного ответа здесь нет, ведь у каждой из них существуют свои преимущества и недостатки. На практике сегодня большее распространение в городских квартирах получили электрические системы. И на это есть свои причины. Чтобы оценить целесообразность установки водяного теплого пола, следует подробнее выяснить о плюсах и минусах такого выбора.
Как устроена водяная система и нюансы ее обустройства
Если говорить коротко, то водяной пол состоит из системы смонтированных в стяжку под напольным покрытием труб, на которые подается горячая вода. Для ее нагрева требуется котел. Подключиться к центральному отоплению, чтобы использовать воду оттуда, теоретически можно. Однако на практике это приведет к понижению давления во всей системе, поэтому получить разрешение на подобные действия вряд ли получится.
Чтобы установить систему в городском многоэтажном доме, потребуется проделать серьезную работу по согласованию технического решения в различных службах. К тому же оборудование и монтаж водяного теплого пола стоят весьма недешево. Необходимо также предусмотреть место для размещения котла, который будет нагревать воду. В небольшой квартире это не всегда просто сделать. При этом риск затопления соседей снизу даже при самом грамотном монтаже все равно присутствует. Поэтому с практической точки зрения монтировать такую систему в многоэтажке нецелесообразно.
Другое дело, в частном доме — там обустроить водяной обогрев пола вполне реально. Однако желательно принять решение об обустройстве системы еще на стадии проектирования.
Преимущества и недостатки водяного теплого пола
Давайте теперь узнаем о плюсах и минусах использования водяного теплого пола.
Достоинства водяного обогрева
Следует прежде всего выделить такие преимущества водяных систем:
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Экономичность. Вода достаточно долго нагревается, однако затем она также продолжительный период времени держит тепло. Поэтому затраты на обогрев помещения будут небольшими.
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Равномерность распространения тепла, что благотворно сказывается на самочувствии человека. На уровне ног температура нагрева будет максимальной, а на уровне головы и на потолке — минимальной. В отличие от центрального отопления, где горячий воздух поднимается и скапливается наверху, такое распределение тепла способствует созданию в помещении комфортной обстановки.
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Отсутствие риска получить ожоги при соприкосновении с горячим нагревательным элементом. Трубы расположены под покрытием пола, поэтому у ребенка не получится обжечься, как в случае с разогретым радиатором.
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Нет необходимости устанавливать батареи и привязывать их дизайн к общему стилю оформления помещения.
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Отсутствие сквозняков и «мертвых» зон, можно ходить по полу босиком.
Минусы водяного теплого пола
А теперь рассмотрим недостатки системы:
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Сложный монтаж, необходимость дополнительно устанавливать котел для нагрева воды.
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Риск затопления нижних помещений, если теплый пол установлен на втором этаже и выше.
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Трудность устранения неисправности или протечки — трубы укладывают в стяжку.
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Инертность регулировки температуры, быстро изменить микроклимат в помещении не получится.
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Длительный срок нагревания воды в трубах при включении после продолжительного бездействия.
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Установить водяной обогрев во всех помещениях дома чаще всего не представляется возможным. Поэтому там все равно придется использовать альтернативные способы отопления.
Делаем выводы
Установить водяной теплый пол имеет смысл в частном жилом доме с большой площадью. В этом случае затраты на оборудование и монтаж со временем окупятся благодаря экономичности работы системы. В городских квартирах и небольших особняках или дачных домиках стоит отдать предпочтение электрическому теплому полу. Впрочем, каждый сам принимает окончательное решение.