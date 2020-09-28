Вакуумные насосы используются для удаления молекул воздуха или газа из герметичного объема, создавая, таким образом, вакуум. Уровень вакуума можно регулировать, например, с помощью технологического газа под определенным давлением. Поиск подходящего вакуумного насоса требует не только хорошего понимания необходимого уровня вакуума и области применения, но также понимания условий процесса, рабочего диапазона, а также преимуществ и ограничений каждого конкретного типа вакуумного насоса. Продажа вакуумных насосов сегодня довольно востребована на рынке. В этой статье мы кратко опишем три фактора, которые следует учитывать при выборе между различными типами вакуумных насосов.
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса.
- Уровень вакуума. Выбор насоса во многом зависит от уровня вакуума, который необходимо получить. Обычно различные диапазоны давления в вакуумной технике определяются следующим образом:
- грубый вакуум (от 10 3 мбар до 1 мбар);
- средний вакуум (от 1 мбар до 10-3 мбар);
- высокий вакуум (от 10 -3 мбар до 10-7 мбар);
- сверхвысокий вакуум (от 10-7 мбар до 10-12 мбар);
- чрезвычайно высокий вакуум (менее 10-12 мбар).
В условиях грубого и среднего вакуума большинство молекул газа находится в объеме вакуумной камеры, тогда как в сверхвысоком вакууме (UHV) и экстремально высоком вакууме (XHV) большинство оставшихся молекул будет на стенках камеры или внутри них. Таким образом, для разных диапазонов давления вакуума потребуются разные технологии насосов.
В зависимости от целевого уровня вакуума может потребоваться сочетание различных технологий вакуумных насосов. Первичные вакуумные насосы, то есть те, которые работают в диапазоне грубого и среднего вакуума, выбрасываются в атмосферу и могут работать изолированно. Насосы высокого и сверхвысокого вакуума, такие как турбонасосы и диффузионные насосы, должны откачиваться или работать с первичным насосом, чтобы создать уровень вакуума, с которым они могут работать.
- Влияние технологического процесса. Выбор насоса зависит от области применения и перекачиваемой среды. Например, пластинчато-роторные насосы (RV) подходят для широкого спектра применений с низким и средним вакуумом, включая исследования и разработки, аналитические приборы, промышленную деятельность и деятельность по нанесению покрытий, сублимационную сушку, технологические процессы и многое другое. Спиральные насосы, с другой стороны, создают вакуум без углеводородов, сжимая газы с помощью двух спиралей с закрытыми концами, эксцентрически вращающихся друг относительно друга. Это приводит к низким расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание. По сравнению с насосами RV применение спиральных насосов в основном ограничивается процессами без пыли и грязи, которые могут повредить уплотнения наконечников за короткий период времени.
Принимая это во внимание, необходимо тщательно оценить влияние применения на выбранную насосную технологию, а также потенциальное влияние:
- пыль или мусор от процесса;
- коррозионные газы или смеси в присутствии водяного пара, например, хлора;
- высокая производительность по газу;
- частые выходы;
- механические движения /удары;
- вибрации;
- нагрузка на насос тепловым излучением (во время выпечки или испарителями);
- радиация (например, рентгеновские лучи);
- магнитные поля.
- Воздействие насоса на процесс работы. Существует несколько переменных, которые могут повлиять на выбор между различными типами вакуумных насосов, включая, но не ограничиваясь:
- выбросы нефти или углеводородов;
- вибрация, создаваемая насосом;
- излучение шума;
- эмиссия ЭМС;
- магнитное поле, создаваемое насосом;
- эмиссия частиц;
- тепловыделение;
- энергопотребление.
Таким образом, эффективное создание вакуума требует понимания потребностей и различных типов имеющихся вакуумных насосов. Выбор неправильного насоса может стать дорогостоящей ошибкой и потенциально навредить вашей работе, если она не будет работать должным образом.