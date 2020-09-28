Вакуумные насосы используются для удаления молекул воздуха или газа из герметичного объема, создавая, таким образом, вакуум. Уровень вакуума можно регулировать, например, с помощью технологического газа под определенным давлением. Поиск подходящего вакуумного насоса требует не только хорошего понимания необходимого уровня вакуума и области применения, но также понимания условий процесса, рабочего диапазона, а также преимуществ и ограничений каждого конкретного типа вакуумного насоса. Продажа вакуумных насосов сегодня довольно востребована на рынке. В этой статье мы кратко опишем три фактора, которые следует учитывать при выборе между различными типами вакуумных насосов.

Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса.

Уровень вакуума. Выбор насоса во многом зависит от уровня вакуума, который необходимо получить. Обычно различные диапазоны давления в вакуумной технике определяются следующим образом:

грубый вакуум (от 10 3 мбар до 1 мбар);

средний вакуум (от 1 мбар до 10-3 мбар);

высокий вакуум (от 10 -3 мбар до 10-7 мбар);

сверхвысокий вакуум (от 10-7 мбар до 10-12 мбар);

чрезвычайно высокий вакуум (менее 10-12 мбар).

В условиях грубого и среднего вакуума большинство молекул газа находится в объеме вакуумной камеры, тогда как в сверхвысоком вакууме (UHV) и экстремально высоком вакууме (XHV) большинство оставшихся молекул будет на стенках камеры или внутри них. Таким образом, для разных диапазонов давления вакуума потребуются разные технологии насосов.

В зависимости от целевого уровня вакуума может потребоваться сочетание различных технологий вакуумных насосов. Первичные вакуумные насосы, то есть те, которые работают в диапазоне грубого и среднего вакуума, выбрасываются в атмосферу и могут работать изолированно. Насосы высокого и сверхвысокого вакуума, такие как турбонасосы и диффузионные насосы, должны откачиваться или работать с первичным насосом, чтобы создать уровень вакуума, с которым они могут работать.

Влияние технологического процесса. Выбор насоса зависит от области применения и перекачиваемой среды. Например, пластинчато-роторные насосы (RV) подходят для широкого спектра применений с низким и средним вакуумом, включая исследования и разработки, аналитические приборы, промышленную деятельность и деятельность по нанесению покрытий, сублимационную сушку, технологические процессы и многое другое. Спиральные насосы, с другой стороны, создают вакуум без углеводородов, сжимая газы с помощью двух спиралей с закрытыми концами, эксцентрически вращающихся друг относительно друга. Это приводит к низким расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание. По сравнению с насосами RV применение спиральных насосов в основном ограничивается процессами без пыли и грязи, которые могут повредить уплотнения наконечников за короткий период времени.

Принимая это во внимание, необходимо тщательно оценить влияние применения на выбранную насосную технологию, а также потенциальное влияние:

пыль или мусор от процесса;

коррозионные газы или смеси в присутствии водяного пара, например, хлора;

высокая производительность по газу;

частые выходы;

механические движения /удары;

вибрации;

нагрузка на насос тепловым излучением (во время выпечки или испарителями);

радиация (например, рентгеновские лучи);

магнитные поля.

Воздействие насоса на процесс работы. Существует несколько переменных, которые могут повлиять на выбор между различными типами вакуумных насосов, включая, но не ограничиваясь:

выбросы нефти или углеводородов;

вибрация, создаваемая насосом;

излучение шума;

эмиссия ЭМС;

магнитное поле, создаваемое насосом;

эмиссия частиц;

тепловыделение;

энергопотребление.

Таким образом, эффективное создание вакуума требует понимания потребностей и различных типов имеющихся вакуумных насосов. Выбор неправильного насоса может стать дорогостоящей ошибкой и потенциально навредить вашей работе, если она не будет работать должным образом.