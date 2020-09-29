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Досуг Сегодня, 14:3553
Как выбрать обменник в Харькове?

Падение экономики Украины в связи с коронавирусной пандемией сделало гривну еще менее стабильной. Услуги валютных обменников актуальны как никогда, ведь евро и доллар стабильно растут. Запрос в гугле «курс валют Харьков» стал очень популярен, поэтому в этом обзоре мы расскажем вам, как правильно выбрать обменник валюты в Харькове, на что обратить особое внимание.

Пошаговая инструкция по поиску организации

Искать пункты обмена гуляя по городу не самый эффективный способ, поэтому будем находить в интернете.

Шаги поиска и выбора:

  1. Забить поисковую фразу «обмен валют в Харькове/ в Харьковской области».
  2. Открыть первые пять выдач поисковика.
  3. Сравнить сайты по 5 критериям, о них расскажем во второй части обзора.

5 критериев отбора

Итак, перед вами открыты первые пять выдач поисковой системы, как выбрать самый надежный пункт для покупки?

Критерии отбора:

  1. Наличие на сайте актуальной информации о курсе валют. Сравните информацию с разных сайтов, если один из них предлагает намного более выгодный курс — вероятно это мошенники. Также постоянно обновляющиеся данные позволят совершить обмен в выгодное время.
  2. На сайте должна быть предоставлена открытая информация о реально существующих адресах пунктов и контактные номера телефонов. Для надежности перед походом в выбранный обменник, можете позвонить по указанному номеру и уточнить курс покупки/продажи.
  3. Наличие на сайте отзывов. Отзывы также можно посмотреть вбив название организации в поисковик. Достаточно ввести название фирмы, например «Обменка KИT GROUP Харьков» в поисковую строку и проверить реальные отзывы клиентов обменника.
  4. Важным моментом является срок работы фирмы. Чем он больше — тем лучше. И наоборот, работающий всего неделю сервис должен вызвать серьезные опасения.  
  5. Удобство расположения и количество филиалов. Хорошо, когда на сайте указаны несколько пунктов обмена, это говорит о надежности организации. 

По всем этим критериям подходит, например, сайт Obmen.Kharkov, можете проверить и убедиться сами. 

Также компания Обмен.Харьков заявляет о наличии всех лицензий, с которыми можно ознакомиться в любом филиале фирмы.

Как обменять деньги в выбранном обменнике?

Итак, фирма присмотрена, но перед тем, как отдавать свои деньги в окошко, стоит:

  • спросить у сотрудников лицензии;
  • убедиться, что сведения о курсе на сайте совпадают с данными на табло обменника;
  • попросить информацию по всем возможным комиссиям.
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Теги: news, новости, Украина, Обменник, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo  
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