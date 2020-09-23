Где выгодно купить новые автомобили Тойота

Первый завод Тойота был основан почти 100 лет назад – в 1926 году. И вот спустя век автомобили Тойота входят в число самых востребованных. На то есть много причин: эргономичность, стильный внешний вид, вместительность и долговечность.

Модельный ряд насчитывает более десятка авто, увидеть их и изучить характеристики можно по ссылке https://toyota.com.ua/ru/ – сравните комплектации, узнайте цены и технические особенности каждой машины. А приобретать Тойоту лучше всего в официальных салонах. Это проверенный и надёжный способ купить машину своей мечты без рисков.

Почему стоит купить авто в официальном салоне

Прежде всего по причине того, что между вами и продавцом будет заключена юридически чистая сделка. В договоре не будет никаких скрытых условий, например, как это бывает при покупке машин у неофициальных дилеров. Салоны дорожат своей репутацией и тщательно проверяют все автомобили перед покупкой.

Также есть вариант купить Тойоту в официальном автосалоне в кредит. Подробности можно изучить по ссылке https://toyota.com.ua/ru/credit – выберите оптимальную для себя кредитную программу или попросите помочь с выбором сотрудников салона. При подборе программы рекомендуется особое внимание уделить таким нюансам, как размер процентной ставки, срок кредита, схема погашения.

При приёмке машина диагностируется. Вы можете быть уверены, что покупаете авто с нулевым пробегом в идеальном состоянии. Также при желании можно записаться на тест-драйв по ссылке https://toyota.com.ua/ru/test-drajv – есть возможность проехать на трассе, по лесу или по городским дорогах. Так вам будет проще понять, как ведёт себя машина в рабочей среде, комфортно ли вам находиться за рулём.

Какую Тойоту купить

Если вы ищите автомобиль бизнес-класса, то обратите внимание на модель Toyota Camry. Она динамична и отличается стильным внешним видом, эргономично расходует топливо и незаменима для поездок по городу. Машина представлена в четырёх комплектациях, оснащается 2,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.

А если вам нужен автомобиль для активной жизни и поездок с семьёй за город, то присмотритесь к Toyota Rav 4. Авто отличается квадратными колёсными арками, строгими линиями кузова и широкой решёткой радиатора. В большом багажнике можно без проблем разместить несколько чемоданов.

Поэтому если вы хотите купить Тойоту своей мечты, то отправляйтесь в автосалон – там можно изучить понравившиеся модели и записаться на тест-драйв.