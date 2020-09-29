Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий

Как правило, гараж служит местом хранения огромного количества вещей, включая те, что вообще не имеют отношения к автомобилю. И если каждый раз открывая дверь своего гаража, вы погружаетесь в хаос и тщетно пытаетесь найти нужный инструмент или деталь – пора обзавестись полочным стеллажом.

Почему гаражный стеллаж – незаменимый аксессуар?

Вы удивитесь, узнав каких проблем можно избежать, всего-лишь установив себе стеллаж в гараж:

Когда вещи размещены в гараже хаотично, возникают затруднения с въездом автомобиля внутрь.

Наличие нагромождений из бессистемно сложенных вещей повышает риск внезапного возгорания и усложняет дальнейшую ликвидацию пожара.

Беспорядок в гараже может мешать проведению ремонта авто, ведь нужный инструмент будет сложно отыскать.

Благодаря открытой конструкции, стеллаж занимает минимум свободного пространства, при этом обеспечивая быстрый доступ к размещенным на полках предметам. Подобрав подходящую модель, вы сможете эффективно использовать всю площадь своего гаража, и при желании легко превратите его в удобную мастерскую.

Выбор стеллажей для гаража: что нужно учесть

В первую очередь стоит определиться с материалом, из которого будет изготовлена конструкция: дерево, пластик или металл. Наилучшим вариантом является металлический стеллаж. Он прочный, не боится высокой влажности, которая часто встречается в плохо вентилируемых гаражах, и не пострадает, если вы случайно опрокинете агрессивное средство на полку.

Далее переходим к выбору габаритов конструкции. Оцените количество вещей, которые будут храниться на полках, их размеры и вес. Можно и вовсе изобразить проект гаража с точными размерами – так вы поймете, какой стеллаж идеально впишется в планировку.

После проведения расчетов дело остается за малым: купить подходящую по всем параметрам модель. Для этого достаточно перейти в каталог интернет-магазина https://forstor.com/products/stellazhi, и оформить заказ через корзину, либо позвонив по указанным на странице телефонам.

От предполагаемой нагрузки на полку будет зависеть выбор серии стеллажа:

Более легкие и компактные стеллажи Старт подойдут для хранения не очень тяжелых вещей: одна полка может выдержать вес до 120 кг.

Полочные стеллажи серии Мастер созданы специально для больших нагрузок: можно без риска складывать на каждую полку вещи массой до 400 кг.

Вы можете также приобрести отдельный стеллаж либо приставную секцию для хранения автомобильных шин – у них обычные полки заменены горизонтальными траверсами. Так вы сэкономите еще больше свободного места в гараже.

Процесс сборки металлического стеллажа отнимет у вас не более 20 минут: никаких шуруповертов, молотков и дрелей! Просто зафиксируйте полки на нужной высоте с помощью креплений-зацепов, и установите подпятники для устойчивости конструкции.

Таким образом, затратив минимум финансов, времени и сил, можно привести в порядок гараж любого размера. А долговечность стеллажей из металла позволит надолго забыть о поисках новой системы хранения.