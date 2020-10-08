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Досуг Сегодня, 10:2252
Необычные смарт часы

Все чаще изготовители смарт-вотч радуют покупателей эксклюзивными «фишками». Причем каждый раз это что-то новенькое, неожиданное, касающееся нужных опций, дизайна, уровня комфорта. Таким образом, довольно однотипные наручные девайсы приобретают собственное «лицо» и становятся особенными, легкоузнаваемыми.

Ведь продвинутых и модных смарт-часов много, их представлены сотни моделей. Чем больше они отличаются, тем выше вероятность нахождения той, «единственной».

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Необычные смарт часы

Этот гаджет обладает несколькими необычными свойствами:

  • удобный, крупный дисплей, вытянутый по руке;
  • более 100 спортивных программ и тренировок;
  • визуализация упражнений.

Начнем с последнего пункта. Вам наглядно, в виде мультика показывают как правильно делать упражнение. То есть имеется настоящий виртуальный тренер, а, как известно, повторять за кем-то гораздо проще, чем пытаться реализовать, описанное словами.

Что касается программок, то предусмотрено все, включая танцы, балет, йогу, пилатес, боевые единоборства. Забавно, что не забыта даже рыбалка, ролики и экстрим.

Без паники!

Необычные смарт часы

В Apple Watch планируют ввести автоматическое обнаружение приступов паники. В идеале разработчики хотят добиться возможности предсказывать паническую атаку с параллельным принятием мер по ее купированию.

Надо ли худеть?

Galaxy Watch запатентовали новую технологию по выявлению состава тела. Специальная система будет выявлять количество жировых отложений в индивидуальном порядке. На самом деле, это функция смарт часов защитит от многих разочарований тех, кто безуспешно пытается уменьшить свой размер без весомых на то оснований.

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Необычные смарт часы

Huami сумела выпустить комбинацию военных/экстремальных/ спортивных часов. Гаджет не боится вообще ничего:

  • подходит под 12 основных армейских стандартов;
  • работает от минус 40 до плюс 70 градусов;
  • игнорирует воздействие щелочи и кислоты;
  • прошел испытание горячим паром.

Внешне «смарты» мужественные, крупные (по типу G-Shock), брутальные. Всем своим видом напоминают «Хаммер», после которого очень сложно пересаживаться на «малолитражку».

Компания Sony идет своим путем

Она сконцентрировалась на создании умных браслетов для часов. Их можно сочетать с классическими моделями, так как вся смарт-начинка находится в ремешке. Для поклонников олдскул – это идеальное решение

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Необычные смарт часы
Необычные смарт часы
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Досуг

Необычные смарт часы
Необычные смарт часы
Все чаще изготовители смарт-вотч радуют покупателей эксклюзивными «фишками». Причем каждый раз это что-то новенькое, неожиданное, касающееся нужных опций, дизайна, уровня комфорта.
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