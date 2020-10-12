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Плюсы и минусы врезных замков для двери

Замок врезной в своей основе содержит ручку и свод. Конструкция может монтироваться сразу на дверное полотно. Такое устройство должно подходить к панели и соответствовать ее размеру. В древние времена замки данного плана устанавливались в старинных зданиях. Они считались достаточно популярными и привлекли к себе внимание.

Для монтирования изделия требовался мастер со знанием дела. В нынешнее время для повышения безопасности врезные конструкции пользуются огромным спросом. Их можно увидеть в бизнес-центрах, офисных организациях, коммерческих учреждениях, жилых домах, так как они позволяют дополнительно увеличить безопасность. Только должны иметь хорошее качество для защиты квартиры.

Разные виды конструкций

В замках могут быть различные механизмы. В зависимости от них, выделяют варианты устройств, среди которых самыми хорошими и прочными считаются цилиндровые, электромеханические, сувальдные типы.

Сувальдное изделие

Такой замок считается одним из самых надежных видов. Название берет от специальных пластин – сувальд, расположенных внутри устройства с определенными вариантами прорезей.

В основе лежит такой принцип действия: когда в замок входит ключ от этой двери, то пластины выстраиваются в правильной комбинации. Следовательно, установленный порядок позволяет с легкость закрывать и открывать дверь квартиры. Недостатком конструкции является достаточно громоздкое устройство и большой ключ к нему.

Цилиндровый замок

Устройство сделано таким образом, что в сердечнике располагаются штифты (пины), отвечающие за секретность изделия. Приводятся в действие за счет специальной пружины. При вхождении «родного» ключа в скважину происходит совпадение прорезей с секретами. Детали выстраиваются в определенном порядке, и удается провернуть ключ.

Электромеханические конструкции

По внешнему оформлению замок врезного типа сложно отличить от других вариантов. Разница в принципе работы. Наглядно изучить все нюансы и посмотреть можно в магазине.

Закрывается замок с помощью ригельного стержня или нескольких стержней. Различают такие виды электромеханики:

  • электроблокирующий тип, где защелка, имеющая тугую пружину, не позволяет открываться дверному полотну. Фиксатор не действует при действии на него ключа либо электрической силы;
  • моторная, где ригели регулируются с помощью электрического мотор;
  • соленоидный вариант. Засов держится за счет соленоида, который действует о тока. Изнутри есть ручка, с легкостью позволяющая выходить из помещения.

Конструкции для запирания дверей с электрическим приводом управляются различными методами. Кодовые врезные замки в комплекте имеют панель с клавишами, где вводится определенная правильная комбинация.

Преимущества замков врезного типа

Так как врезная конструкция устанавливается в дверь, ее не видно. Она обладает такими достоинствами:

  • надежность в укреплении устройства, ведь при монтировании не требуется проводить какие-то специальные подготовительные работы;
  • отлично защищает территорию от проникновения посторонних людей. Высокая степень секретности позволяет монтировать только данную конструкцию;
  • для открывания дверей не требуется больших усилий. При выходе из строя электронного изделия, имеется определенная «лазейка», дающая возможность открыть замок без его деформации. Это не воздействует на высокую степень защиты.

Минусы

Вместе с положительными характеристиками врезных устройств они имеют некоторые недостатки. Основным является сложная техника установки замка. С ней не сможет справиться владелец квартиры, даже опытному мастеру с трудом дается монтаж такого изделия. При плохой работе степень защиты становится низкой и может пострадать дверное полотно. Такая конструкция ослабляет дверь, поэтому она может терять свою безопасность.

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