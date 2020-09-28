 

Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей

Досуг Сегодня, 19:1930
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей

Поиск лучшего зимнего пальто, отвечающего вашим потребностям, может показаться сложной задачей. Сегодня вариантов верхней одежды настолько много, что в буквальном смысле глаза разбегаются. Итак, когда пришло время выбрать лучшее зимнее пальто для вас, сначала вам нужно определиться с его характеристиками, а потом уже искать подходящий размер. Загляните на https://kurtki-i-parki.ru/, и выберете качественную и теплую верхнюю одежду, которая будет полностью соответствовать модным тенденциям и вашим потребностям. Далее о том, как выбивать верхнюю одежду к зимнему сезону.

           Как правильно выбрать зимнюю верхнюю одежду?

           Прежде всего, важно учитывать место вашего проживания. Хотя погода может постоянно меняется, учитывайте максимально низкую температуру в вашем регионе. Если морозов практически не бывает, можно смело отправляться за   более легким зимним пальто.  Таким образом, определив свои потребности, вам будет проще решить, какая одежда вам нужна. Вы можете задать себе следующие вопросы:

  • куда я буду носить пальто? Подойдет ли оно только для одного вида деятельности (например, катание на лыжах, сноуборде, посещение работы, катания на коньках и т.д.);
  • что я буду носить под пальто?
  • из какого материала оно должно быть изготовлено?
  • нужен ли мне капюшон?
  • нужен пуховый утеплитель или синтетические материалы?
  • должно ли мое пальто быть водонепроницаемым?
  • насколько тяжелое пальто я хочу купить?
  • сколько и какие карманы мне нужны?

               

   Как правильно подобрать размер пальто?

   Теперь, когда вы знаете, какое пальто вам нужно, вы можете выбрать свой размер. Однако есть несколько отличных способов получить хорошее представление о том, как вещь вам подойдет и как долго она прослужит.

   Если вы собираетесь преобрести пальто в интернет магазине, ознакомиться с обзорами и отзывами о бренде произодители – хорошая идея. Большинство людей довольно честны, когда дело доходит до обзоров,  негативные же комментарии сразу бросаются в глаза. Если в отзывах больше хороших, чем плохих, особенно в отношении «кроя», то это хороший производитель, если на пальто указано, что крой непоследователен, тогда будьте осторожны с покупкой зимнего пальто такого типа, нужно обязательно его примерить.

    Ознакомьтесь с рекомендациями по «подгонке». У многих производителей есть таблица «размер для соответствия». Так вы сможете определить свой размер, даже если вы не находитесь в непосредственной близости от самого товара. В большинстве таблиц соответствия указаны вес, размер и рост, чтобы вы знали, какой размер вам подойдет.

    Если вы не покупаете пальто в Интернете, можно примерить пальто, однако вам все равно нужно знать, с какого размера начать. Отправляться в любую покупку пальто лучше, если у вас есть мерки.

    Чтобы подобрать верхнюю одежду, вам нужно снять мерки. Однако одним из самых важных необходимых измерений будет грудь. Если пропорции вашего тела считаются «стандартными» (например, ваши руки не длиннее среднего), измерение груди может быть единственным, которое вам нужно сделать. Измерьте грудь, встав прямо, расслабив руки, и попросите другого человека измерить вас мерной лентой. Если вы хотите, чтобы ваше пальто свободно сидело, добавьте пару  сантиметров к размеру груди. Для получения оптимального числа снимайте мерки близко к телу, а не поверх уличной одежды.

     В заключение, нетрудно понять, какие потребности в зимней куртке вам понадобятся, если вы определите свой уровень активности и выясните, какая зима у вас в вашем регионе. Когда вы подберете лучший тип зимнего пальто для вас, определение размеров груди и талии /бедер может только значительно упростить поиск.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Куртки, Парки, 7dniv, 7dnivinfo  
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Необычные смарт часы
Необычные смарт часы
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Где выгодно купить новые автомобили Тойота
Где выгодно купить новые автомобили Тойота
Какие сегодня праздники, события - 14 Октября
Какие сегодня праздники, события - 14 Октября
Как выбрать обменник в Харькове?
Как выбрать обменник в Харькове?
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Факторы, которые следует учитывать при выборе вакуумного насоса
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Плюсы и минусы теплых водяных полов — стоит ли устанавливать такую систему?
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Лечение детских зубов во сне – особые случаи для особых детей. И не только
Что такое "дедик"?
Что такое "дедик"?
Спецодежда профессионалов
Спецодежда профессионалов

Новости по теме

6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни
6 причин, по которым маленькие пространства - лучшие места для комфортной жизни
28-сен-2020, 20:29
На что обратить внимание при покупке дивана
На что обратить внимание при покупке дивана
23-сен-2020, 20:19
Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
16-сен-2020, 14:38
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
2-сен-2020, 15:21
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
Выбираем модное женское пальто в интернет-магазине LeBoutique
25-авг-2020, 17:25

Последние новости

19:31
События
В желании расширить географию конфликта в Азербайджане обвинили Армению
16:43
События
Визит в Украину планирует Тихановская
16:41
Политика
Визит в Турцию начал Зеленский
16:40
События
Акцию протеста устроили в Киеве
16:38
События
Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет
16:23
События
Несмотря на красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме
16:05
События
Метеорологическая осень пришла в Киев только на Покров
15:47
Политика
Необходимость легализации каннабиса в медицинских целях объяснили в ОП
14:28
Экономика
Сегодня профильный комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021
14:26
События
В международный розыск Беларусь объявила Тихановскую
13:20
Политика
Инициативу о сокращении количества народных депутатов объяснили у Зеленского
11:39
События
Три финальных вопроса всенародного опроса представил Зеленский
11:37
События
Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову
11:35
События
О масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе заявила Армения
11:33
События
Шесть раз за сутки боевики нарушили "тишину" на Донбассе
11:30
События
Посла России после отказа от консультаций по MH17 вызвал МИД Нидерландов
10:55
События
Для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест - заявил Степанов
10:14
События
Препарат для лечения COVID-19 получат на следующей неделе области
10:12
События
В автомобиль кандидата в депутаты горсовета стреляли в Запорожье
10:10
События
Поддерживать Украину независимо от результатов президентских выборов будет США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 октября 20204976
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 20204586
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20203181
Карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам с завтрашнего дня рекомендуют уйти на каникулы690
Путин ответил на просьбу Медведчука снятием санкций с трёх украинских заводов569
В одной из квартир дома на Позняках в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости549
На дистанционное обучение после каникул могут перейти школы368

Досуг

Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Поиск лучшего зимнего пальто, отвечающего вашим потребностям, может показаться сложной задачей. Сегодня вариантов верхней одежды настолько много, что в буквальном смысле глаза разбегаются.
Сегодня, 19:1935
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Замок врезной в своей основе содержит ручку и свод. Конструкция может монтироваться сразу на дверное полотно. Такое устройство должно подходить к панели и соответствовать ее размеру.
Сегодня, 17:1049
Необычные смарт часы
Необычные смарт часы
Все чаще изготовители смарт-вотч радуют покупателей эксклюзивными «фишками». Причем каждый раз это что-то новенькое, неожиданное, касающееся нужных опций, дизайна, уровня комфорта.
Сегодня, 10:2277
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Гаражный вопрос: наводим порядок без лишних усилий
Гаражный вопрос: как навести порядок в гараже без лишних усилий.
Вчера, 18:03146
Где выгодно купить новые автомобили Тойота
Где выгодно купить новые автомобили Тойота
Особенности и преимущества покупки автомобилей Тойота в официальном автосалоне.
14-окт-2020, 19:49200
Как выбрать обменник в Харькове?
Как выбрать обменник в Харькове?
Пошаговая инструкция по выбору надежного и выгодного обменника валют.
13-окт-2020, 14:35169

События

В желании расширить географию конфликта в Азербайджане обвинили Армению
В желании расширить географию конфликта в Азербайджане обвинили Армению
У президента Азербайджана Ильхама Алиева обвинили Армению в желании расширить географию конфликта.
Сегодня, 19:3128
Визит в Украину планирует Тихановская
Визит в Украину планирует Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует приехать в Украину.
Сегодня, 16:4369
Акцию протеста устроили в Киеве
Акцию протеста устроили в Киеве
В Киеве продолжают протестовать инвесторы банка "Аркада".
Сегодня, 16:4071
Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет
Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет
Украина еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 16:3871
Несмотря на красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме
Несмотря на красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме
Решение относительно обучения в школах будет вскоре.
Сегодня, 16:2367
Метеорологическая осень пришла в Киев только на Покров
Метеорологическая осень пришла в Киев только на Покров
Лето началось только в начале июня, но продолжалось до середины осени.
Сегодня, 16:0557
7 Днів