 

Частотный преобразователь: важность использования

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Частотный преобразователь: важность использования

Частотный преобразователь (или частотник, как его еще часто называют) – это очень полезное и нужное устройство, которое используют для управления электрического двигателя переменного тока (синхронные и асинхронные).

Сами по себе преобразователи частоты являются достаточно сложными устройствами, для их грамотного использования требуются некоторые навыки и опыт, особенно, когда речь идет о правильной начальной настройке.

На сегодняшний день частотники выпускают в двух основных разновидностях:

  • С векторным управлением – позволяет контролировать не только напряжение, но и ток;
  • Из скалярным управлением – является наиболее простым в использовании, сохраняет постоянство отношения напряжения и частоты.

Поскольку выбор преобразователей частоты достаточно богатый и разнообразный, иногда достаточно сложно определиться с конкретным вариантом. Кстати, с хорошей стороны показали себя частотники от производителя  Veichi, которые характеризируются оптимальным сочетанием «цена - качество». Приобрести данные устройства максимально выгодно можно в интернет-магазине Частоник .

Где применяют частотники?

Частотные преобразователи активно используются в промышленности, поскольку, прежде всего, позволяет в значительной степени экономить потребление электрической энергии, а также обеспечить надежную защиту электродвигателей от поломок (например, короткое замыкание), которые могут быть вызваны перегрузками, скачками напряжения, перегревами и т.д.

Если говорить конкретно о сфере применения частотника, выделим следующие объекты, где использование преобразователя не только желаемое, но и обязательное:

  • Системы кондиционирования, вентиляционное оборудование и лифты;
  • Наносы водоснабжения и специальные агрегаты в котельных;
  • Буровые станки и подобные устройства;
  • Производственные линии и ковееры;
  • Силовые манипуляторы, краны и эскалаторы;
  • Разного типа центрифугы и пр.

Ключевые преимущества использования частотных преобразователей

Важность использования частотных преобразователей трудно переоценить, ведь их применение позволяет достичь великолепных результатов. Во-первых, частотники – это идеальный способ сократить потребление электрики на 40, а в некоторых случаях и на 50%.

Во-вторых, преобразователь – залог оптимизации качества и увеличения объемов выпуска той или иной продукции на предприятии. В-третьих, устройство значительно увеличивает производительность станков и прочего промышленного оборудования. Помимо этого, устройство в значительной степени снижает износ деталей и комплектующих. В-четвертых, частотники также ощутимо продлевают срок эксплуатации производственных агрегатов, оборудования и прочей аппаратуры, в том числе коммуникационной.

Выбор частотника: что учесть

Поиск и покупка частотного преобразователя требует ответственного подхода и учета некоторых важных моментов:

  • Обратите внимание на мощность частотника, она должна быть больше или хотя бы равна двигателя, к которому устройство будет подключено;
  • Не забывайте о номинальном токе. Данный показатель должен быть больше или равным рабочего тока электромотора;
  • Учтите параметры электросети. Они должны соответствовать входному напряжению частотника.

И напоследок хотелось бы отметить, что лучше всего отдавать предпочтение качественным преобразователям от ведущих брендов. Такие образцы, несомненно, порадуют вас стабильной работой и длительным сроком эксплуатации.

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