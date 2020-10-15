Безкоштовна медична діагностика від Андрія Веселого

Далеко не завжди зусилля центральної та місцевої влади у наданні медичної допомоги населенню виявляються ефективними. Особливо, якщо мова йде про віддалені села, де не має фельдшерських пунктів. Тому допомогу їх мешканцям мають надати волонтерські мобільні групи. Саме так вирішив Андрій Веселий – голова «Благодійного фонду родини Веселого».

За для цього Андрій Веселий ініціював програму «Здорова громада». В її рамках було сформовано декілька виїзних бригад, які були укомплектовані професійними медиками з багаторічним досвідом діагностування хронічних захворювань. На протязі трьох місяців – з липня по вересень – бригади відвідали майже усі села Дрогобицького району.

По прибуття до кожного села волонтери розгортали мобільний пункт прийому, де, перш за все, люди похилого віку могли пройти безкоштовну медичну діагностику. Зокрема, медики-волонтери вимірювали тиск, встановлювали рівень цукру та кисню в крові.

Під час пандемії коронавірусної інфекції більшість медичних закладів працюють в обмеженому режимі. Через ці обмеження для найбільш незахищених верств населення стали недоступні важливі діагностичні послуги. Багато медичних експертів відзначають, що недоступність базових медичних послуг несе не меншу загрозу, ніж сам COVID-19.

Андрій Веселий зокрема зауважив:

Карантин, вимоги самоізолюватись або жорстко обмежити своє спілкування з людьми – дуже виснажливі навіть для людей молодих та сильних. Ще сильніше карантині заходи б’ють по людям похилого віку або людям, що мають хронічні проблеми зі здоров’ям. Традиційні побажання мити руки, виходити на вулицю тільки в захисних масках, дотримуватись санітарної дистанції для людей, що знаходяться в зоні ризику, виявляються явно недостатніми.

Саме тому цільовими об’єктами мобільних медичних груп стали невеличкі віддалені села Дрогобиччини. Як тільки у центрі селища з’являвся пункт прийому, біля нього відразу утворювалася черга мешканців села, які бажали получити професійну медичну діагностику та консультування.

В кожній медичній бригаді обов’язково були терапевт та кардіолог. Вони обстежували людей, при необхідності проводили кардіологічне експрес-тестування, діагностували та підтверджували хронічні захворювання, а також надавали професійну консультацію.

Для цього кожна мобільна медична група була оснащена легковим автомобілем з водієм, кожен медик отримав комплект захисних масок та рукавичок, в кожній групі були медичні прибори для експрес-діагностування від відомих закордонних брендів. Все це було придбано за кошти «Благодійного фонду родини Веселого».

Андрій Веселий створив та керує «Благодійним фондом родини Веселого». Він активно бере участь в житті своєї громади – організовує соціально орієнтовані проекти, виділяє кошти на ремонт місцевої інфраструктури, на організацію масових культурних та спортивних заходів, на допомогу місцевим школам та ін.

Під час епідемії коронавірсної інфекції бізнесмен не зміг стояти осторонь проблем місцевих медичних установ. Він організував на власні кошти мобільні медичні бригади в ті села Дрогобиччини, в які й до пандемії медична допомога майже не доходила. Андрій Веселий буде і надалі допомагати людям, яким центральна та місцева влада не може надати допомогу.