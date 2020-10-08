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Досуг Сегодня, 17:1069
Механическая прочистка канализации: особенности и преимущества

Рано или позно возникает необходимость прочистки канализационных труб, поскольку со временем на их стенках появляются наросты, которые препятствуют нормальной проходимости воды.

Одним их самых эффективных способов решение проблемы засорения труб является механическая прочистка канализации, с помощью которой можно без излишних усилий решить данную проблему. Главное, доверить эту работу профессионалам, имеющим опыт и необходимое техническое приспособление. Данный метод предусматривает использование специального оборудования, в частности, мощное электроприводное устройство и специальный трос (спираль) с насадкой, который во время прочистки трубы вращается со скоростью до 800 об./мин.

Механическая прочистка канализации включает несколько этапов:

  • Подготовка. Прежде всего, специалист изучает причины засорения канализации, чтобы подобрать оптимально техническое приспособление (насадку, в частности);
  • Основная работа. После смазывания трос помещается в канализационную трубу, после чего электропривод вращает спираль с наконечником, которая постепенно продвигается все глубже и глубже. Таким образом, удается удалить со стенок труб наросты, накопившиеся отложения, а также убрать застрявшие предметы и прочее засорение;
  • Проверка. После механической очистки мастер обязательно проверяет проходимость труб.

Ключевые преимущества механической очистки канализации

Высокая эффективность механической очистки канализационных труб делает ее одним из самых востребованных услуг, пользующихся особой популярностью как среди частных домовладельцев, жителей многоквартирных домов и владельцев бизнеса, в частности, ресторанного.

Среди весомых «плюсов» такого способа устранения засорения канализационных труб отметим следующее:

  1. Оперативное выполнение работ. Несмотря на сложность задачи, специалисты, использующие механический способ, выполняют работы максимально быстро и качественно;
  2. «Механика» позволяет добиться впечатлительных результатов даже при чистке застаревших засоров и отложений на стенках труб (ил, жир, прочая грязь);
  3. С помощью данного метода можно обеспечить качественную чистку даже тех труб, которые имеют множественное количество изгибов;
  4. Возможность выполнять работы даже при отрицательных температурах;
  5. Широкий выбор разнообразных тросов и наконечников позволяет справляться с засорениями практически любой сложности.
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