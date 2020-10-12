Как выбрать очиститель воздуха для дома?

В наше время именно загрязненный воздух является причиной большинства проблем со здоровьем, а 9 из 10 случаев заражения инфекционной болезнью случаются в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Но хорошо, если есть возможность открыть окно и заполнить комнату кислородом с улицы. А что делать, если за окном сплошной смог, выхлопные газы и пыль? Решение проблемы одно – очиститель воздуха.
Что такое очиститель для воздуха?
Очиститель — бытовой прибор, который, пропуская сквозь себя воздух, очищает его от разнообразных примесей и частиц. В зависимости от установленных в устройстве фильтров он может удалять:
- пыль;
- ворсинки и шерсть животных;
- табачный дым и другие запахи;
- микробы.
Прибор позволяет поддерживать чистоту воздуха, но без добавления в него кислорода.
В качестве фильтров в таких устройствах могут использоваться разные системы, включая:
- водяные;
- механические;
- угольные;
- электростатические;
- фотокаталитические;
- НЕРА и системы тонкой очистки.
В бюджетных моделях используется, как правило, только один тип фильтра, в более дорогих возможно сочетание нескольких систем одновременно.
На что обращать внимание при покупке?
Перед тем как купить очиститель воздуха для дома или офиса, стоит обратить внимание на некоторые параметры:
- уровень шума;
- площадь помещения, на которую рассчитан прибор;
- возможность регулировки интенсивности работы;
- количество фильтров;
- частота замены фильтров.
Основные характеристики каждой модели производитель всегда указывает на упаковке, но если этой информации вам будет недостаточно, то в каждом магазине можно попросить помощи у консультантов.