Как выбрать очиститель воздуха для дома?

В наше время именно загрязненный воздух является причиной большинства проблем со здоровьем, а 9 из 10 случаев заражения инфекционной болезнью случаются в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Но хорошо, если есть возможность открыть окно и заполнить комнату кислородом с улицы. А что делать, если за окном сплошной смог, выхлопные газы и пыль? Решение проблемы одно – очиститель воздуха.

Что такое очиститель для воздуха?

Очиститель — бытовой прибор, который, пропуская сквозь себя воздух, очищает его от разнообразных примесей и частиц. В зависимости от установленных в устройстве фильтров он может удалять:

пыль;

ворсинки и шерсть животных;

табачный дым и другие запахи;

микробы.

Прибор позволяет поддерживать чистоту воздуха, но без добавления в него кислорода.

В качестве фильтров в таких устройствах могут использоваться разные системы, включая:

водяные;

механические;

угольные;

электростатические;

фотокаталитические;

НЕРА и системы тонкой очистки.

В бюджетных моделях используется, как правило, только один тип фильтра, в более дорогих возможно сочетание нескольких систем одновременно.

На что обращать внимание при покупке?

Перед тем как купить очиститель воздуха для дома или офиса, стоит обратить внимание на некоторые параметры:

уровень шума;

площадь помещения, на которую рассчитан прибор;

возможность регулировки интенсивности работы;

количество фильтров;

частота замены фильтров.

Основные характеристики каждой модели производитель всегда указывает на упаковке, но если этой информации вам будет недостаточно, то в каждом магазине можно попросить помощи у консультантов.