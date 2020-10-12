 

Как выбрать очиститель воздуха для дома?

Досуг Сегодня, 13:4360
Как выбрать очиститель воздуха для дома?

В наше время именно загрязненный воздух является причиной большинства проблем со здоровьем, а 9 из 10 случаев заражения инфекционной болезнью случаются в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Но хорошо, если есть возможность открыть окно и заполнить комнату кислородом с улицы. А что делать, если за окном сплошной смог, выхлопные газы и пыль? Решение проблемы одно – очиститель воздуха.

Что такое очиститель для воздуха?

Очиститель — бытовой прибор, который, пропуская сквозь себя воздух, очищает его от разнообразных примесей и частиц. В зависимости от установленных в устройстве фильтров он может удалять:

  • пыль;
  • ворсинки и шерсть животных;
  • табачный дым и другие запахи;
  • микробы.

 

Прибор позволяет поддерживать чистоту воздуха, но без добавления в него кислорода.

В качестве фильтров в таких устройствах могут использоваться разные системы, включая:

 

  • водяные;
  • механические;
  • угольные;
  • электростатические;
  • фотокаталитические;
  • НЕРА и системы тонкой очистки.

В бюджетных моделях используется, как правило, только один тип фильтра, в более дорогих возможно сочетание нескольких систем одновременно.

На что обращать внимание при покупке?

Перед тем как купить очиститель воздуха для дома или офиса, стоит обратить внимание на некоторые параметры:

  • уровень шума;
  • площадь помещения, на которую рассчитан прибор;
  • возможность регулировки интенсивности работы;
  • количество фильтров;
  • частота замены фильтров.

Основные характеристики каждой модели производитель всегда указывает на упаковке, но если этой информации вам будет недостаточно, то в каждом магазине можно попросить помощи у консультантов.

 

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