По каким критериям выбирают стеллажи для склада

Хранение продукции является критическим вопросом многих компаний. Независимо от вида деятельности, товар должен размещаться в обустроенном помещении. Обычно им выступает склад, оснащение которого не обходится без металлических стеллажей. Это оборудование легко хранит разнотипные вещи. Такие изделия востребованы в промышленных компаниях, логистических и торговых центрах. Модульные конструкции помогают разместить много продукции, которой трудно найти место. Выбирайте качественные стеллажи на сайте УХЛ-МАШ. Производитель предлагает лучшие цены и доставку по Украине.

Особенности металлических стеллажей

Каким бы большим не был склад, со временем он сталкивается с нехваткой места. При высоком товарообороте груз поступает на временное хранение. Он должен оставаться в доступном месте, чтобы персонал мог быстро вывезти его в торговый зал. Для этих задач подходят металлические стеллажи с открытыми стенками. Недостаточно сложить товар на полки, ведь он имеет специфические условия хранения. Это связано с температурой и влажностью воздуха, которые влияют на его сохранность. Данные требования относятся к продуктам питания, полуфабрикатам, промышленной оснастке и деталям. Для их хранения предназначены стеллажи из металла.

Преимущества металлических стеллажей:

экономят ценное пространство склада;

защищают продукцию от быстрого износа;

высокая вместительность на широких полках;

оптимальная грузоподъемностью конструкции;

каркас не деформируется под умеренным весом.

Стеллажи относятся к базовой комплектации склада, поэтому используются в компаниях разного вида деятельности. Полочные конструкции помогают хранить продукцию супермаркетов, промышленную оснастку и материалы мастерской. Они нередко используются в домашнем хозяйстве, облегчая хранение бытовых вещей. Это универсальные изделия, оптимальные для размещения большинства товаров. Это касается даже специфического груза, которому трудно найти место. Они невосприимчивы к коррозии, ведь подвергаются фосфатированию и покрытию порошковой краской. Благодаря этому полочные конструкции могут размещаться в большинстве складов. Особенно стеллажи полезны продуктовым супермаркетам, чтобы сложить охлажденную продукцию на просторные полки.

Где купить стеллажи для склада

Иногда компании экономят, размещая товар в емкостях на полу. Это затрудняет поиск продукции, и в результате замедляет работу мастера. Трудности также касаются габаритов, ведь на складе часто не хватает места для полноразмерного оборудования. В этом случае стоит приобрести стеллажи из металла. Важное преимущество заключается в размерах. Они не занимают много места, экономя пространство склада. В зависимости от поставленных задач, можно подобрать полочное оборудование нужных габаритов. На рынке также доступны высокие конструкции, для погрузки которых требуется спецтехника. Оборудование можно штабелировать, поэтому складские конструкции можно разместить даже в компактном зале. За счет этого они не мешают передвижению персонала или работе погрузочного оборудования.

Основой полочных конструкций являются стойки. Они выдерживают заявленные нагрузки, не подвергаясь деформации. Для большей устойчивости на основании стоек могут закрепляться подпятники. Данные элементы предотвращают царапины на полу. Продукция склада размещается на полках, которые устанавливаются на перемычки. Каждая полка выдерживает определенную нагрузку, которая суммируется в общую грузоподъемность складского оборудования. Показатель указывает на возможность конструкции выдерживать определенный вес. Сварные стеллажи более выносливые, но разборные модели просто перевозить. Полочные конструкции подходят для хранения большинства товаров, ведь они имеют регулируемые полки. Это дает возможность подстроиться под габариты даже нестандартного груза. Узнайте подробней о преимуществах, а также купить стеллажи из металла можно на сайте УХЛ-МАШ. Представитель компании поможет выбрать полочное хранилище.