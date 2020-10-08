Купить опалубку в магазине «ТехПром»

Монолитный способ возведения зданий много лет остается популярным. Он предусматривает использование опалубки и жидких строительных смесей. Технология применяется при возведении сооружений разного назначения. Опалубка – конструкция, в которую заливают бетон или подобный ему состав. После застывания раствор принимает форму каркаса, которая была спроектирована архитектором.

Классификация по материалу

Современные производители предлагают конструкции из разных материалов. В зависимости от этого в интернет магазине «ТехПром» можно купить опалубку с нужными свойствами:

Деревянная иконструкция отличается легкостью и низкой стоимостью. Из недостатков системы можно отметить высокую гигроскопичность, сравнительно низкую прочность.



Стальная система отличается долговечностью, прочностью, универсальностью. Затрудняет применение этого вида в частном строительстве значительный вес опалубки.



Пластиковая конструкция легкая, влагостойкая и прочная. Минусом данного вида является невозможность применения при многоэтажном строительстве.



Алюминиевая конструкция отличается легкостью и хорошей прочностью. Недостаток этого вида – подверженность материала коррозии.



Комбинированная система сочетает несколько видов. Такая смесь обеспечивает усиление положительных свойств используемых материалов и сведение к минимуму отрицательных.

Также сегодня можно встретить опалубки из новых композиционных материалов. Такие конструкции обеспечивают зданию дополнительную теплоизоляцию, но негативно влияют на экологию. Резиново-тканевые системы отличаются прочностью и водостойкостью, но подходят не для всех сооружений. Картонные опалубки экологичны и просты в применении. Минусом таких конструкций является характерный рисунок на поверхности (полоски или спираль) после застывания бетона.

Где купить опалубку

После изучения преимуществ и недостатков разных видов конструкций можно приобрести оптимальную опалубку для своего здания. Компания «ТехПром» много лет на рынке строительных материалов. Получить консультацию по ассортименту можно у менеджеров по телефону.

Сотрудник не только поможет выбрать подходящую конструкцию, но и объяснит, как оставить заказ и оформить доставку на объект. На опалубки предоставляется гарантия на 12 месяцев. Все товары имеют необходимые сертификаты качества.