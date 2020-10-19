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Досуг Вчера, 18:0070
Что такое внедрение 1С на примере УТП 1С

Один из самых часто встречаемых видов деятельности в Украине связан, конечно, с торговлей.Соответственно, ниша наиболее конкурентная и требует качественного подхода. Одним из наиболее важных пунктов является автоматизация основных бизнес-процессов нового или существующего предприятия. Для этих целей существует уже много лет лидирующее программное обеспечение - УТП 1С.

УТП 1С

дословно расшифровывается как управление торговым предприятием и предназначено для комплексной автоматизации торговых операций, а также работу менеджеров, склада, отдела логистики, бухгалтерии и кадров, а также управленцев.

Любое внедрение 1С начинается с анализа деятельности предприятия, его масштабов и основных целей. Изначально конфигурация УТП 1С поставляется в базовой версии с универсальным набором функциональных инструментов. Однако внедрение 1С является гибким процессом и подразумевает учет особенностей и специфики деятельности каждой отдельно взятой компании.

Т.е. внедрение 1С любой конфигурации, в том числе рассматриваемой нами УТП 1С - это целый ряд мероприятий, целью которых является анализ работы предприятия для автоматизации финансового, административного и управленческого аспектов.

Внедрение 1С - это поэтапный процесс. И очень важно отнестись внимательно к каждому шагу, дабы в итоге получить действительно качественный и работающий продукт.

Т.к. торговля является достаточно широким понятием и у каждой компании могут быть определенные нюансы при ведении деятельности, мы рекомендуем выбирать индивидуально настроенную конфигурацию УТП 1С.

Однако базовый функционал при этом не измениться. Вот лишь некоторые возможности УТП 1С:

  • управление оптовой и розничной торговлей от А до Я

  • планирование продаж и отслеживание результатов, возможность планировать несколько развития сценария реализации товара

  • закупки товаров, контроль остатка на складе и своевременное пополнение запасов

  • бухгалтерская и кадровая работа

  • складской учет, инвентаризации

  • внедрение 1С

    https://a4.com.ua/ru/

    также автоматизирует работы логистической службы

  • в конфигурации УТП 1С возможно проводить маркетинговые мероприятия

Это лишь часть функционала, которая станет вам доступна. На практике он в десятки раз больше и позволяет автоматизировать практически каждый аспект деятельности.

Группа компаний А4 является неоспоримым лидером на рынке Украине и имеет больше нескольких сотен готовых и реализованных проектов.

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