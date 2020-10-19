Как купить авто в Киеве и не ошибиться

Покупка первого автомобиля всегда связана с яркими эмоциями и переживаниями. Водитель еще не знает, какая именно машина ему подойдет, на что обращать внимание при совершении сделки, какие документы нужны и пр. В данной статье мы расскажем, как правильно выбрать первое транспортное средство и как его оформить, чтобы у вас не возникало проблем.

Прежде чем отправляться в салон, необходимо решить, какая же именно машина вам подойдет. Мы настоятельно рекомендуем не приобретать в качестве первого авто дорогие модели, а также машины крупных размеров. Во-первых, у новичка нет отточенных навыков вождения. Это значит, что с вероятностью в 98% он помнет бампер, разобьет фару или задний фонарь, поцарапает краску и пр. На недорогой машине ремонт обойдется в относительно небольшую сумму, тогда как на бизнес-классе замена оптики может потянуть на сумму более тысячи долларов. Купить авто в Киеве лучше всего в Корпорации «УкрАВТО»: она является официальным дилером и предлагает машины по доступным ценам.

Также продумайте, какой кузов для вас предпочтительнее. Если вы будете ездить на работу, с работы и в магазин, передвигаясь самостоятельно или вдвоем, то лучше всего выбрать хэтчбек. Он компактный, маневренный и идеально подходит для города. Для семьи оптимальный вариант – седан, он будет предпочтителен и для людей, которые выбирают комфорт. Внедорожник для города – не самый лучший вариант. Он подойдет людям, которые проживают в сельской местности.

На что обращать внимание

Первым делом определитесь с типом коробки передач. Она может быть механической и автоматической. Раньше практически все машины делались с первым вариантом. Такая коробка достаточно надежна, не требует обслуживания и проходит по 200-300 тысяч км без капремонта. Но она достаточно неудобна для новичков: нужно использовать педаль сцепления, переключать передачи и пр.

Автоматика считается более современной. Управлять авто с такой коробкой намного проще: в нем только две педали (газ, тормоз), переключать скорости не нужно. Современные «автоматы» без проблем выхаживают по 300-500 тысяч км без капремонта, а весь уход за ними заключается в своевременной замене масла.

Также следует учитывать тип двигателя. Он может быть бензиновый или дизельный, мощностью от 1 до 3 и более литров. Для новичков рекомендуется выбирать силовые установки на бензине, причем не особо мощные, оптимальным вариантом станут 1,5-1,6 литровые модели.

Как приобретать

После того, как вы определились с основными параметрами, можно отправляться в салон. Корпорация «УкрАВТО» является официальным дилером следующих производителей:

Chery. В салоне можно приобрести модели Tiggo 2, 3, 4, 7, 8. Lada. В продаже имеются модели Vesta, Granta, Largus, XRAY и 4х4.

Это относительно недорогие варианты, которые идеально подойдут в качестве первой машины. Менеджеры помогут оформить все необходимые документы и страховку, и вы сможете отправиться домой на новом авто буквально через час-два после обращения.