Как подготовить ребенка к походу к стоматологу

Одним из серьезных и ответственных моментов в жизни ребенка является первых поход к стоматологу. Это очень важный момент, которым не стоит пренебрегать.

Как отмечают специалисты, боязнь похода к стоматологу является результатом неудачного лечения в прошлом, поэтому стоит приложить максимум усилий, чтобы первый визит к дантисту прошел удачно, без каких либо неприятностей и страхов. Забегая наперед, отметим, что не малую роль играет правильный выбор стоматклиники. Вот, к примеру, детская стоматология в Киеве Multident – оптимальный вариант для первого визита вашего ребенка к стоматологу. Ведь здесь:

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Каждому маленькому пациенту – подарок после лечения!

А теперь перейдем к главному вопросу: как посетить с ребенком стоматолога без лишних проблем? Учитывая важность данного, так сказать, мероприятия, мы подготовили Вам три полезных совета, которые, надеемся, помогут вам как следует подготовить малыша к первому визиту к стоматологу.

Совет №1 Играем с ребенком в «стоматолога»

Все маленькие дети любят играть, особенно с родителями. Это ли не лучший способ подготовить малыша к визиту к врачу-стоматологу. Полечите зубки в куклы или плюшевого мишки, играя, расскажите ребенку обо всем, что происходит во время приема в стоматолога и как правильно вести себя. Главное, использовать максимально понятные и простые слова, но кроме «укол», «бормашина», «сверлить» и пр. Это позволит ребенку составить представление о том, каким будет визит в кабинет стоматолога.

Совет №2 Стоматолог – обычное дело

Чтобы для вашего ребенка поход к дантисту был обычным делом, никогда, повторимся, никогда не пугайте детей стоматологом! Ведь часто родители «угрожают»: не будешь чистить зубы, пойдем к стоматологу! Или что-то в этом роде.

Поэтому старайтесь объяснить малышу, что визит к зубному врачу – это важно. Главное, не использовать в разговоре: «Это не больно», «Врач не будет ничего делать, только посмотрит» и подобное. Это, несомненно, подорвет доверие ребенка к стоматологу.

Совет №3 Обязательно мультфильмы

Сейчас, в эру Интернета, доступно немалое количество интересных и увлекательных мультфильмов, в том числи и на стоматологическую тематику. Это, несомненно, будет положительно сказываться на ребенке в преддверии визита к стоматологу.

И еще: после визита к стоматологу обязательно вручите ребенку небольшой подарок. Это станет неплохой концовкой визита к врачу.