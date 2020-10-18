Где купить качественные запчасти на холодильник «Атлант»

Холодильник, несомненно, является неотъемлемым устройством каждого дома, ведь именно благодаря нему мы имеем возможность хранить продукты питания свежими и полезными максимально долго.

Одной из самых популярных марок современных холодильников считается бренд «Атлант», ведь техника от данного производителя отличается стабильностью, надежностью и производительностью. Но, как и любая другая бытовая техника, со временем холодильник может выйти из строя, но это решается путем покупки той или иной запчасти для холодильника атлант. Но где приобрести качественные детали максимально выгодно? Конечно же, в интернет-магазине «Мастер Плюс».

Распространенные причины поломок холодильников «Атлант»

Хотя холодильники «Атлант» и отличаются отменным качеством, но со временем устройство может столкнуться с теми или иными неисправностями. Вот самые распространенные из них:

Поломка мотор-компрессора. Это один из главных составляющих любого холодильника, и выйти из строя компрессор может из-за обрыва обмоток, межвиткового замыкания, заклинивания и пр.;

Выход из строя термостата. Данная деталь отвечает за своевременное включение и выключение охлаждения камер. Если терморегулятор выходит из строя, холодильник либо перемораживает, либо вообще не включается;

Износ уплотнителя. Если дверца не достаточно плотно прилегает к корпусу, внутри холодильника может образовываться так называемая «шуба» или же будет срабатывать сигнал открытой дверцы. Дабы избежать этого, нужно неотлагательно заказать уплотнительные резинки и произвести их замену;

Утечка фреона. С подобной проблемой, как правило, сталкиваются холодильники после 5-6 лет беспрерывной работы. Утечка может произойти из-за потери герметичности трубопроводов или по причине коррозии испарителя или контура обогрева;

Поломка защитного реле. Деталь помогает мотору холодильника запуститься, а также защищает устройство от скачек напряжения. Выход из строя реле может стать причиной того, что холодильник не будет включаться вообще или будет включаться, но на очень короткое время.

«Мастер Плюс» - качественные запчасти для холодильника по выгодным ценам

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