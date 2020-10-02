Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?

Каждый предприниматель задумывался о том, как донести до клиента информацию, как прорекламировать свой продукт. Сейчас огромное количество вариантов рекламы, но не каждый из них эффективен. Среди всех выигрывает светодиодный экран, такое оборудование давно заслужило доверие клиентов, на сегодняшний день это самый эффективный и практичный способ рекламы.



Светодиодные экраны вызывают условный рефлекс у зрителей. Яркий свет, активные краски настойчиво призывают к себе. Если вы хотите, чтобы ваш продукт увидели, услышали, то вам нужен светодиодный экран, переходите на сайт и читайте об этом оборудовании подробнее. Мимо светодиодного экрана невозможно пройти и не заметить информацию. В современном мире трудно придумать более удачную наружную рекламу, чем LED экран.

Разберемся, какие плюсы у LED экрана?

Этим вывескам не страшны туманы и пасмурная погода;

возможно показать видеоролик:

отличное качество изображения, на которое не влияют погодные условия;

широкий угол обзора;

экран заметен издалека.

Если вы хотите отличаться от конкурентов, то ознакомьтесь со светодиодным экраном от производителя ukr-svetodiod.com.ua.

Разнообразие предложений:

наружные и внутренние светодиодные led экраны;

одноцветные диоды;

цветные диоды;

движущиеся текст и изображение;

табло, отображающее текущий курс валют и т.д.;

электронные табло;

табло для сопровождения спортивных мероприятий;

светящиеся аптечные эмблемы;

видео вывески;

голографический 3D вентилятор.

Светодиодный led экран востребован среди предпринимателей

Такой вид рекламы помогает стать более узнаваемыми салонам красоты, магазинам одежды, ночным клубам, заправкам, торговым и развлекательным центрам, аптекам т.д., всюду и беспрерывно работают мерцающие светодиоды, демонстрируют спецпредложения потенциальным покупателям.

Отдельно стоит отметить инновационный вариант — голографический 3d вентилятор.

Это новый продукт, он представляет собой устройство с вращающейся лопастью с расположенными на ней светодиодами. Такое устройство позволяет достичь эффекта объемной визуализации изображения. В последнее время 3d вентиляторы пользуются все большим спросом. Практичность, новизна и возможность быстро менять рекламный контент очень привлекательны.

Какой выбрать тип светодиодов по приемлемой цене?



На стоимость экранов влияет несколько факторов:

тип встроенных светодиодов;

расстояние между пикселями;

размер (чем больше площадь экрана, тем выше стоимость) и многое другое.

Наибольшая стоимость будет у японских светодиодов Ничиа, на следующем месте стоят американские, далее тайваньские, и самый распространенный вариант — китайские светодиоды. Стоимость каждого, казалось бы, схожего варианта, может отличаться в несколько раз.



Как видим, предложений огромное количество. Есть из чего выбрать. «Делать деньги без рекламы может только монетный двор»— эта фраза Томаса Маколея не потеряет актуальность никогда. Чем ярче и смелее вы заявите о себе, тем больше клиентов получите. Происходит это потому, что светодиодный дисплей обладает неоспоримыми преимуществами перед другими видами современной рекламы.



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