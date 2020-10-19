 

American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля

Досуг Сегодня, 15:1147
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля

Компания American Crew («Американский экипаж») – это больше, чем просто косметический бренд. Это настоящий прорыв в истории мужского парикмахерского искусства. Продукция торговой марки на протяжении 25 лет имеет поклонников более чем в 50 странах мира.

Эксклюзивная линия косметических составов для бритья, моделирования прически, ухода за волосами и телом основана на тщательно отобранных ингредиентах. Обогащенная растительными экстрактами, натуральными маслами и роскошными ароматами, она способна удовлетворить особые потребности представителей сильного пола. 

Косметика для мужчин с характером

В ассортимент мужской косметики American Crew Киев, представленной на сайте нашего интернет-магазина, входят десятки средств по уходу:

  • шампуни, кондиционеры, бальзамы, тоники для волос и кожи;
  • пена для очистки бороды;
  • лосьон после бритья;
  • сыворотка для бороды;
  • средства для укладки: кремы, гели, воски, пасты, спреи, пудры.

Каждый мужчина непременно найдет в предложении бренда «Американский экипаж» подходящие для себя ухаживающие косметические продукты.

Широкая гамма шампуней

American Crew шампунь для мужчин мягко и эффективно очищает, придает шевелюре объем. В их состав входит глицерин, который помогает удерживать влагу в волосяных волокнах. Они отлично справляются с жирными прядями и перхотью. Торговая марка предлагает также комплексное средство по уходу 3-в-1 – шампунь, кондиционер и гель для душа.

Пена для очистки бороды

Нежная текстура пены эффективно очищает, смягчает, максимально питает щетину, борется с перхотью, защищает от раздражения. Содержит масла арганы, семян макадамии и льна, богатые микроэлементами, которые увлажняют волосы и кожу, способствуя их обновлению.

Лосьон после бритья

Этот уникальный продукт, с охлаждающим эффектом, успокаивает кожу благодаря природным антисептикам. Экстракт семян тыквы активизирует процессы регенерации эпидермиса. Лосьон содержит: витамины А и Е, экстракты розмарина, календулы, мелиссы, масло эвкалипта, авокадо, мяты перечной.

Крем для моделирования волос

Волокнистый крем для укладки обеспечивает эффектный блеск прядям. Благодаря содержанию сока алоэ вера он оказывает увлажняющее действие. С его помощью можно за считанные минуты создать любую прическу. 

Сыворотка для бороды

Эффективно питает и смягчает волосы, облегчая ежедневный уход за бородой и усами. Щетина становится приятной на ощупь, более мягкой и блестящей. Формула сыворотки очень легкая, быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности.

Помада для стилизации волос

Имеет восковую консистенцию для придания объема и формы прическе, не утяжеляя ее. Обладает питательными свойствами, увлажняет пряди изнутри, придает естественный блеск шевелюре.

Где купить уходовые средства

Предлагаем эти и многие другие продукты American Crew купить в интернет-магазине Barbercompany в широком ассортименте по выгодным ценам. Вы можете заказать необходимое уходовое средство с доставкой товара в любой регион Украины.

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