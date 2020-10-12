Популярные производители дверей

Современный дверной рынок широк и разнообразен. Чтобы сориентировать покупателя, приведем перечень популярных производителей дверей, востребованных у украинских потребителей.

«Брама»

В ассортименте компании – 80 моделей шпонированных и ламинированных межкомнатных дверей из срощенного соснового бруса. В качестве декора применяется прозрачное, матовое, тонированное, декоративно обработанное стекло. Бренд предлагает изделия в различных стилях – от классики до хай-тек и считается одним из самых популярных производителей дверей по доступным большинству потребителей ценам. Это стало возможным, благодаря собственному производству, внедрению «зеленых технологий» и грамотно организованному производственному процессу.

«Ваш стиль»

Список лучших производителей дверей был бы неполным без этого бренда. Производитель специализируется на межкомнатных шпонированных дверях из древесины хвойных пород. Фабрика работает уже более 20 лет, ее продукция пользуется стабильным спросом у потребителей. В каталоге компании присутствуют модели классического стиля с декоративными элементами и стеклянными вставками, а также сдержанные и лаконичные полотна для современных интерьеров.

«Арма»

Фабрика, расположенная в Черниговской области, однозначно входит в топ дверных брендов и производит входные одностворчатые и полуторные двери для квартир и частных домов. Этот стальные изделия с утеплителем из минеральной ваты, покрытием из панелей МДФ и пленкой ПВХ различной расцветки. Благодаря надежной и качественной продукции, у этого бренда репутация лучшего производителя входных дверей. Большой популярностью пользуются модели с витражами в качестве декора.

«Папа Карло»

У этого производителя широкий ассортимент – более 1000 моделей межкомнатных дверей в широкой цветовой гамме, с повышенной шумоизоляцией. Бренд выпускает коллекции различных стилей, среди которых – Classic, Modern, ArtDeco, Millenium и другие. Продукция фабрики соответствует европейскому стандарту качества и экологической безопасности и считается одним из лучших производителей межкомнатных дверей в Украине. Производитель заверяет, что их продукция служит около 20 лет и дает пятилетнюю гарантию.

Все фабрики представляют свои двери в Киеве, а также в других городах Украины.