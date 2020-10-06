Почему стоит арендовать помещения без посредников?

Одна из первостепенных задач любого современного предпринимателя – быстро и доступно арендовать помещение на длительный срок, чтобы эффективно вести свою деятельность. Решение данного вопроса является достаточно сложным процессом. Аренда помещений в Днепре без посредников позволит снять офис или любое другое коммерческое пространство на максимально выгодных условиях.

В чем главные достоинства такой аренды?

Одно из главных преимуществ аренды помещения без посредников заключается в реальной экономии ваших финансовых средств. Частные риэлторы или сотрудники агентств нередко завышают стоимость своих услуг. Совершенно неудивительно, почему предприниматели, планирующие снять коммерческое помещение, обращаются напрямую к девелоперам и застройщикам.

При самостоятельном выборе подходящего объекта вы будете более тщательно подходить к осмотру каждого варианта перед подписанием договора. В таком случае лишь на вас лежит ответственность за то, насколько комфортным и обустроенным будет помещение. Клиенты, предпочитающие сотрудничество с агентствами, почти на сто процентов доверяются им и не обращают внимание на недостатки, которые в дальнейшем выливаются в серьезные бытовые сложности.

После выбора объекта останется подписать договор с собственником и не тратить лишние временные ресурсы. Как результат – сэкономленное время пойдет на решение более важных задач и встреч.

Где искать лучшие варианты без посредников?

Как начать бизнес в Днепре и при этом не тратить слишком много денег? Неплохим решением станет сотрудничество с девелопером Alef Estate, который работает на рынке недвижимости с 2001 года и предлагает самые разные варианты на любой вкус. Оформление сделки в данной компании – это гарантия:

Стабильности (фиксированная стоимость).

Надежности (от вас не потребуют внезапно съезжать в другое помещение).

Защищенности (сделка сопровождается договором).

Права выбора (предоставляется несколько вариантов).

Экономии (не нужно платить комиссию риэлторам).

Основа аренды коммерческого помещения в данном случае – это договор, который подписывает как арендатор, так и собственник. Документ содержит пункты о длительности и стоимости сделки, а также информацию о сроках внесения оплаты, форс-мажорах и т.п.

Если вы хотите получить максимально подробные сведения о сотрудничестве, лучше сразу связаться с менеджерами компании и проконсультироваться с ними. Они предоставят информативные ответы на ваши вопросы, расскажут об этапах заключения сделки, преимуществах тех или иных помещений, чтобы вам легче было сделать финальный выбор.