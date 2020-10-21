 

Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket

Досуг Вчера, 18:1480
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket

Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.

Более того, в режиме онлайн можно также запросто купить ботинки детские оптом, если, к примеру, вы планируете открыть свой собственный бутик или чтобы ваш ребенок имел достаточное количество обуви для смены.

Кстати, в интернет-магазине «7allmarket» представлен достаточно большой выбор детских ботинок, но если огромное количество предложений, образно говоря, заводит вас в тупик, предлагаем вам пятерку самых-самых из них.

#1 Ботинки детские F2225-4  «GFB-канарейка»

Достаточно удобная и качественно выполненная модель, которая идеально подойдет как для весны, так и для осени. Ботинки представлены в нежном розовом цвете, в качестве материала верха использована искусственная замша. Обувь имеет современный внешний вид, несомненно, порадует маленьких модниц, поскольку данные ботинки можно смело сочетать с верхней одеждой любого стиля.

#2 Ботинки детские R5308-5 LED «ВВТ»

Данная модель станет оптимальным выбором для весеннего и осеннего периода. Основу ботинок составляют:

  • Искусственная кожа-текстиль;
  • ПВХ-подошва;
  • Светодиодная подсветка.

Обувь выпускается в красном цвете, характеризируется высочайшим качеством изготовления и отменными эксплуатационными свойствами.

#3 Ботинки детские M58-1 «GFB-канарейка»

Стильные и максимально удобные детские ботинки, имеющие резиновую подошву (высота – 2,5 см), текстилевую подкладку и верх с искусственной кожи. Модель отличается высоким качеством выполнения, прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

#4 Ботинки детские M1521-1 «GFB-канарейка»

Невероятно удобные и современные ботинки для детей, отличающиеся отличным качеством и хорошо продуманным дизайном (гармоничное сочетание черного с белым). Подошва обуви выполнена с хорошей резины, верх – с искусственной кожи, а в качестве материала для подкладки использован текстиль.

#5 Ботинки детские H2302-2 «ВВТ»

Отличная модель детских ботинок в серебристом цвете, имеющих не только привлекательный внешний вид, но и являющихся очень и очень удобными – а это крайне важно. Изделия получили  верх с искусственной кожи, покрытой лаком. Помимо этого, стоит отметить прочную резиновую подошву со встроенной LED-подсветкой. Подкладка выполнена с текстиля.

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Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
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Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
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