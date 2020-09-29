 

Столешница из мрамора или гранита - что лучше?

Досуг Сегодня, 15:4053
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?

В последнее время в моду вошла мебель, оборудованная натуральным или искусственным камнем. Наиболее популярными стали столешницы из камня. Они задают неповторимый образ помещению, вносят неповторимую красоту натурального камня. И все же кто-то предпочитает гранит, а кто-то — мрамор. Перейдя на сайт компании GRANIT-MRAMOR COMPANY можно узнать больше об этих материалах и ознакомиться с изделиями из них.

О граните

Гранитная столешница

Идеальным решением для кухни считаются гранитные столешницы. Его отличает неповторимая текстура и широкая палитра цветов: от розового до темно-зеленого и даже черного.

Основными преимуществами гранита являются:

  • Прочность. Гранит очень прочный и твердый минерал. И его невозможно поцарапать.
  • Влагостойкость. Гранит практически не поглощает влагу, что исключает появление плесени или грибка.
  • Экологичность. Минерал не вызывает аллергических реакций, не выделяет опасные вещества и токсины при нагревании и является абсолютно безопасным материалом.
  • Термостойкость. Не восприимчив к перепадам температур и не возгорается. Поэтому ни горячая кастрюля, ни пролитый кипяток не нанесут ущерб гранитной столешнице.
  • Практичность. Большая плотность не позволяет впитываться кислотам и щелочам. И их попадание на гранит не вызывает потускнения и не оставляет пятен. А мелкие царапины легко можно заполировать.
  • Эстетичность. Многообразие узоров, расцветок и текстур делают гранит неповторимым и позволяют использовать его практически в любом интерьере.

О мраморе

Мраморная столешница

Выбирая мраморные столешницы нужно учитывать, что мрамор требует особого ухода. Он бывает самых разных оттенков: от желтого до черного, а неровный рисунок хорошо сочетается с разными стилями интерьера от классического до современных. А совместимость с металлами, стеклом и деревом делает его абсолютно универсальным. К достоинствам мрамора можно отнести:

  • Качество. Поразительная твердость позволяет сохранять свой первоначальный облик свыше ста лет.
  • Прочность. Благодаря особой структуре мрамор устойчив к механическим повреждениям.
  • Водонепроницаемость. Практически не поглощает влагу, что полностью исключает появление плесени.
  • Термостойкость. Мрамор Устойчив к перепадам температур и не горит.
  • Экологичность. Мрамор обладает бактерицидными свойствами и абсолютно гипоаллергенный.
  • Эстетичность. Неоднородность окраски и необычность узоров делает мрамор абсолютно универсальным материалом.

Единственным недостатком мраморных столешниц является восприимчивость к кислотам и щелочам. Под их воздействием камень очень быстро разрушается. Поэтому для ухода нужно использовать специальные средства для столешниц из мрамора.

Стлешница в ванной

Если сравнивать гранит и мрамор, то трудно сказать, какой из них лучше. Они оба подходят для изготовления столешниц. Изделия из мрамора чаще всего устанавливают в спальнях, ванных комнатах и гостиных. А вот столешницы из гранита наиболее подходят для кухни, так как совсем неприхотливые в уходе.

Выбирая каменную столешницу — вы инвестируете в будущее, ведь она будет радовать не одно поколение в вашей семье. Так как период пользования такой столешницы более ста лет. И такой срок оправдывает затраты.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гранит, камень, столешница, 7dniv, 7dnivinfo, мрамор  
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?
Где купить качественные запчасти на холодильник «Атлант»
Где купить качественные запчасти на холодильник «Атлант»
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как купить авто в Киеве и не ошибиться
Как купить авто в Киеве и не ошибиться

Новости по теме

Комфорт и безопасность в дороге – главные критерии при выборе маршрутки
Комфорт и безопасность в дороге – главные критерии при выборе маршрутки
29-сен-2020, 16:22
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
ТОП-3 авторских столов из массива от компании Woodwerk
18-сен-2020, 13:15
Отопление дома углем: преимущества и недостатки
Отопление дома углем: преимущества и недостатки
8-сен-2020, 14:19
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
5-сен-2020, 10:50
Нужен ли холистик для собак?
Нужен ли холистик для собак?
28-авг-2020, 13:46

Последние новости

17:33
События
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
17:30
События
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
15:38
События
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза
15:37
События
Гибридной войной Аваков назвал дело против Маркива
15:34
Политика
Более 100 млн гривен ориентировочно стоит опрос Зеленского
15:31
События
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
12:48
Политика
Представители партии ОПЗЖ Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП передали в ОГА подписи предпринимателей, которые выступают против законов №128 и №129
12:47
События
Коронавирусом заболела мама Тимошенко
12:44
События
За введение российских миротворцев в Карабах выступил Пашинян
12:42
События
В Итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению
12:38
События
В "оранжевой" зоне остается Киев
12:31
События
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров.
11:31
События
С коронавирусом госпитализировали министра иностранных дел Бельгии
10:42
События
Бои на всей линии фронта продолжаются в Карабахе
10:40
События
Доступ к Эвересту из-за COVID-19 закрыл Непал
09:44
События
Трое человек в Ровенской области погибли при пожаре
09:42
События
Бандитом Ким Чен Ына назвал Байден
09:40
События
Основанием для изменений законодательства могут стать результаты опроса
09:38
События
Олимпиаду в Украине хочет провести Зеленский
09:37
События
С пятой попытки нидерландский хакер взломал Twitter Трампа

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 октября 20204295
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 октября 20202837
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 октября 20201869
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда664
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средства из государственного бюджета478
"Сложилась парадоксальная ситуация". Школьники обучаются на украинском, но говорят все равно по-русски356
Этапы реинтеграции Донбасса назвал Кравчук276

Досуг

Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Каменная столешница: что выбрать мрамор или гранит.
Сегодня, 15:4055
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.
Вчера, 18:14128
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Одна из первостепенных задач любого современного предпринимателя – быстро и доступно арендовать помещение на длительный срок, чтобы эффективно вести свою деятельность. Решение данного вопроса является достаточно сложным процессом. Аренда помещений в Днепре без посредников позволит
Вчера, 16:1389
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Современный дверной рынок широк и разнообразен. Чтобы сориентировать покупателя, приведем перечень популярных производителей дверей, востребованных у украинских потребителей.
Вчера, 13:59102
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Женская сумочка – это не только и столько вместилище для косметики и всяких мелочей. Это стильный аксессуар и важное дополнение образа. Именно поэтому к ее выбору нужно подходить особенно тщательно.
21-окт-2020, 16:57130
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
Компания American Crew («Американский экипаж») – это больше, чем просто косметический бренд. Это настоящий прорыв в истории мужского парикмахерского искусства. Продукция торговой марки на протяжении 25 лет имеет поклонников более чем в 50 странах мира.
21-окт-2020, 15:11124

События

Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.
Сегодня, 17:3358
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.
Сегодня, 17:3047
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза
Решение зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в странах Евросоюза.
Сегодня, 15:3860
Гибридной войной Аваков назвал дело против Маркива
Гибридной войной Аваков назвал дело против Маркива
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал гибридной войной дело против нацгвардейца Виталия Маркива в Италии.
Сегодня, 15:3757
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
Синоптики обещают теплый месяц.
Сегодня, 15:3179
Коронавирусом заболела мама Тимошенко
Коронавирусом заболела мама Тимошенко
Мама лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - Людмила Телегина - заразилась коронавирусом.
Сегодня, 12:47148
7 Днів