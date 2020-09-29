Столешница из мрамора или гранита - что лучше?

В последнее время в моду вошла мебель, оборудованная натуральным или искусственным камнем. Наиболее популярными стали столешницы из камня. Они задают неповторимый образ помещению, вносят неповторимую красоту натурального камня. И все же кто-то предпочитает гранит, а кто-то — мрамор. Перейдя на сайт компании GRANIT-MRAMOR COMPANY можно узнать больше об этих материалах и ознакомиться с изделиями из них.
О граните
Идеальным решением для кухни считаются гранитные столешницы. Его отличает неповторимая текстура и широкая палитра цветов: от розового до темно-зеленого и даже черного.
Основными преимуществами гранита являются:
- Прочность. Гранит очень прочный и твердый минерал. И его невозможно поцарапать.
- Влагостойкость. Гранит практически не поглощает влагу, что исключает появление плесени или грибка.
- Экологичность. Минерал не вызывает аллергических реакций, не выделяет опасные вещества и токсины при нагревании и является абсолютно безопасным материалом.
- Термостойкость. Не восприимчив к перепадам температур и не возгорается. Поэтому ни горячая кастрюля, ни пролитый кипяток не нанесут ущерб гранитной столешнице.
- Практичность. Большая плотность не позволяет впитываться кислотам и щелочам. И их попадание на гранит не вызывает потускнения и не оставляет пятен. А мелкие царапины легко можно заполировать.
- Эстетичность. Многообразие узоров, расцветок и текстур делают гранит неповторимым и позволяют использовать его практически в любом интерьере.
О мраморе
Выбирая мраморные столешницы нужно учитывать, что мрамор требует особого ухода. Он бывает самых разных оттенков: от желтого до черного, а неровный рисунок хорошо сочетается с разными стилями интерьера от классического до современных. А совместимость с металлами, стеклом и деревом делает его абсолютно универсальным. К достоинствам мрамора можно отнести:
- Качество. Поразительная твердость позволяет сохранять свой первоначальный облик свыше ста лет.
- Прочность. Благодаря особой структуре мрамор устойчив к механическим повреждениям.
- Водонепроницаемость. Практически не поглощает влагу, что полностью исключает появление плесени.
- Термостойкость. Мрамор Устойчив к перепадам температур и не горит.
- Экологичность. Мрамор обладает бактерицидными свойствами и абсолютно гипоаллергенный.
- Эстетичность. Неоднородность окраски и необычность узоров делает мрамор абсолютно универсальным материалом.
Единственным недостатком мраморных столешниц является восприимчивость к кислотам и щелочам. Под их воздействием камень очень быстро разрушается. Поэтому для ухода нужно использовать специальные средства для столешниц из мрамора.
Если сравнивать гранит и мрамор, то трудно сказать, какой из них лучше. Они оба подходят для изготовления столешниц. Изделия из мрамора чаще всего устанавливают в спальнях, ванных комнатах и гостиных. А вот столешницы из гранита наиболее подходят для кухни, так как совсем неприхотливые в уходе.
Выбирая каменную столешницу — вы инвестируете в будущее, ведь она будет радовать не одно поколение в вашей семье. Так как период пользования такой столешницы более ста лет. И такой срок оправдывает затраты.