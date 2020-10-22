 

Как выбрать одежду новорожденному?

Досуг Сегодня, 00:1552
Как выбрать одежду новорожденному?

Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары. Также молодые пары часто сталкиваются с вопросом, как выбрать одежду для новорожденного. С этим вопросом предлагаем разобраться.

Основные правила, как подобрать одежду новорожденному

Перед покупкой изделий для детей следует учитывать несколько важных критериев. Среди них на первое место ставят пору года, в которую родится малыш. Но также крайне важно отталкиваться и от таких критериев:

  1. Натуральных материалов. Следует отказаться от синтетики, поскольку она не обеспечит коже необходимого «дыхания». Отдавайте предпочтение натуральным материалам, например, хлопку разной плотности – льну, велюру.
  2. Украшения. Малышам, которые начинают активно познавать окружающий мир, стоит выбирать минималистические изделия. Стоит отказаться от бантов, лент, пуговиц. Декоративные элементы не лучший выбор для детей, поскольку они несут опасность жизни малыша.
  3. Цветовая палитра. Слишком яркие изделия – не лучший выбор. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам, они комфортны для восприятия ребенком, не вызывают раздражений. Отличным решением станут бледно-голубые оттенки, нежно-розовые, бежевые, зеленые.
  4. Удобство. Крайне важно, чтобы одежда не давила ребенку вокруг ног и рук, поскольку чувствительная кожа малыша может привести к появлению раздражительных реакций.
  5. Застежки. Между пуговицами, петлями и кнопками лучше выбирать кнопки. Поскольку первый вариант достаточно быстро выходит из строя. Также отследите простоту застегивания кнопок. Это очень важно при быстром собирании ребенка.

Крайне важно, чтобы одежда ребенка не была тесной, не задиралась, а легко одевалась.

Как выбрать одежду новорожденному?

Список необходимой одежды для новорожденного

Для первого времени будет достаточно таких изделий:

  • 3-4 «человечка»;
  • по 2-4 бодика с коротким и с длинным рукавом, они носятся как дома, так и на улице;
  • по 2-4 кофточки и по 2 комплекта одежды в идентичном дизайне;
  • пинетки, носочки – по 3-4 пары различной плотности – махровые, хлопковые, шерстяные;
  • 2-3 шапочки различной плотности.

Отличным выбором станет детская одежда Carter's. Например, универсальным решением считаются комбинезоны или конверты для прогулочного варианта. Если на улице холодная пора, тогда обязательно подумайте об утеплителе. Это может быть пух, натуральная шерсть или холлофайбер.

Демисезонные модели должны быть легкими, не очень утепленными. Но лучше, если ткань будет непродуваемой, иметь мембранную прослойку.

Также крайне важно подбирать изделия в нужном размере. Европейские таблицы размеров базируются на росте новорожденного. Поэтому именно от данного критерия и следует отталкиваться.

Одежда для Крещения

Отдельно понадобится купить крестильную одежду. В УПЦ используют:

  • крыжму;
  • рубашку или платьев;
  • головные уборы;
  • носки.

Изделия покупаются как отдельно, так и цельным комплектом.

Где и когда покупать одежду для новорожденного?

Обычно одежда для детей покупается уже после того, как точно будет известен пол малыша. Лучшим вариантом для будущей мамы станет покупка вещей онлайн. Сделать это можно в интернет-магазине I Love Mommy, где представлен большой выбор брендовых изделий по доступной стоимости.

Каталог на сайте предоставляет качественные фото и описания товаров, что позволяет быстро определиться с выбором. Также важно, что на помощь всегда готовы прийти консультанты компании, ответив на все вопросы.

Дополнительным плюсом станет продуманный сервис:

  • несколько методов оплаты;
  • удобная доставка по Украине через Укр. и Новую почту;
  • курьерская служба по Львову.

С магазином I Love Mommy можно получить первоклассные детские вещи по доступным ценам.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Детская, одежда, 7dniv, 7dnivinfo  
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?
Где купить качественные запчасти на холодильник «Атлант»
Где купить качественные запчасти на холодильник «Атлант»
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу

Новости по теме

Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
22-окт-2020, 18:14
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
Как подготовить ребенка к походу к стоматологу
20-окт-2020, 23:28
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
Как правильно выбрать теплую верхнюю одежду с учетом ваших потребностей
16-окт-2020, 19:19
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
8-окт-2020, 11:21
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
2-сен-2020, 15:21

Последние новости

Вчера, 2020-10-23
23:02
События
Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину
22:37
События
Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса
21:04
События
В подделке документов подозревают главу избиркома в Киевской области
19:07
События
СБУ задержала "активистов", которых финансировали народные депутаты
17:33
События
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
17:30
События
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
15:38
События
Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза
15:37
События
Гибридной войной Аваков назвал дело против Маркива
15:34
Политика
Более 100 млн гривен ориентировочно стоит опрос Зеленского
15:31
События
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр
12:48
Политика
Представители партии ОПЗЖ Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП передали в ОГА подписи предпринимателей, которые выступают против законов №128 и №129
12:47
События
Коронавирусом заболела мама Тимошенко
12:44
События
За введение российских миротворцев в Карабах выступил Пашинян
12:42
События
В Итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению
12:38
События
В "оранжевой" зоне остается Киев
12:31
События
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров.
11:31
События
С коронавирусом госпитализировали министра иностранных дел Бельгии
10:42
События
Бои на всей линии фронта продолжаются в Карабахе
10:40
События
Доступ к Эвересту из-за COVID-19 закрыл Непал
09:44
События
Трое человек в Ровенской области погибли при пожаре

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 октября 20204328
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 октября 20203838
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 октября 20201888
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда672
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров.571
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр513
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средства из государственного бюджета490

Досуг

Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
Сегодня, 00:1553
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Каменная столешница: что выбрать мрамор или гранит.
Вчера, 15:4086
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.
22-окт-2020, 18:14138
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Одна из первостепенных задач любого современного предпринимателя – быстро и доступно арендовать помещение на длительный срок, чтобы эффективно вести свою деятельность. Решение данного вопроса является достаточно сложным процессом. Аренда помещений в Днепре без посредников позволит
22-окт-2020, 16:13100
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Современный дверной рынок широк и разнообразен. Чтобы сориентировать покупателя, приведем перечень популярных производителей дверей, востребованных у украинских потребителей.
22-окт-2020, 13:59113
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Женская сумочка – это не только и столько вместилище для косметики и всяких мелочей. Это стильный аксессуар и важное дополнение образа. Именно поэтому к ее выбору нужно подходить особенно тщательно.
21-окт-2020, 16:57139

События

Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину
Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину
Президент Владимир Зеленский поручил правительству усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса.
Вчера, 23:0259
Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса
Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса
Некоторые страны находятся на опасной траектории.
Вчера, 22:3757
В подделке документов подозревают главу избиркома в Киевской области
В подделке документов подозревают главу избиркома в Киевской области
В Киевской области глава избирательной комиссии Белоцерковского района подозревается в подделке избирательной документации, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Вчера, 21:0458
СБУ задержала "активистов", которых финансировали народные депутаты
СБУ задержала "активистов", которых финансировали народные депутаты
Народные депутаты финансировали общественную организацию, которая участвовала в рейдерстве и протестах.
Вчера, 19:0772
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.
Вчера, 17:33122
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия
Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.
Вчера, 17:3075
7 Днів