Как выбрать одежду новорожденному?

Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары. Также молодые пары часто сталкиваются с вопросом, как выбрать одежду для новорожденного. С этим вопросом предлагаем разобраться.

Основные правила, как подобрать одежду новорожденному

Перед покупкой изделий для детей следует учитывать несколько важных критериев. Среди них на первое место ставят пору года, в которую родится малыш. Но также крайне важно отталкиваться и от таких критериев:

Натуральных материалов. Следует отказаться от синтетики, поскольку она не обеспечит коже необходимого «дыхания». Отдавайте предпочтение натуральным материалам, например, хлопку разной плотности – льну, велюру. Украшения. Малышам, которые начинают активно познавать окружающий мир, стоит выбирать минималистические изделия. Стоит отказаться от бантов, лент, пуговиц. Декоративные элементы не лучший выбор для детей, поскольку они несут опасность жизни малыша. Цветовая палитра. Слишком яркие изделия – не лучший выбор. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам, они комфортны для восприятия ребенком, не вызывают раздражений. Отличным решением станут бледно-голубые оттенки, нежно-розовые, бежевые, зеленые. Удобство. Крайне важно, чтобы одежда не давила ребенку вокруг ног и рук, поскольку чувствительная кожа малыша может привести к появлению раздражительных реакций. Застежки. Между пуговицами, петлями и кнопками лучше выбирать кнопки. Поскольку первый вариант достаточно быстро выходит из строя. Также отследите простоту застегивания кнопок. Это очень важно при быстром собирании ребенка.

Крайне важно, чтобы одежда ребенка не была тесной, не задиралась, а легко одевалась.

Список необходимой одежды для новорожденного

Для первого времени будет достаточно таких изделий:

3-4 «человечка»;

по 2-4 бодика с коротким и с длинным рукавом, они носятся как дома, так и на улице;

по 2-4 кофточки и по 2 комплекта одежды в идентичном дизайне;

пинетки, носочки – по 3-4 пары различной плотности – махровые, хлопковые, шерстяные;

2-3 шапочки различной плотности.

Отличным выбором станет детская одежда Carter's. Например, универсальным решением считаются комбинезоны или конверты для прогулочного варианта. Если на улице холодная пора, тогда обязательно подумайте об утеплителе. Это может быть пух, натуральная шерсть или холлофайбер.

Демисезонные модели должны быть легкими, не очень утепленными. Но лучше, если ткань будет непродуваемой, иметь мембранную прослойку.

Также крайне важно подбирать изделия в нужном размере. Европейские таблицы размеров базируются на росте новорожденного. Поэтому именно от данного критерия и следует отталкиваться.

Одежда для Крещения

Отдельно понадобится купить крестильную одежду. В УПЦ используют:

крыжму;

рубашку или платьев;

головные уборы;

носки.

Изделия покупаются как отдельно, так и цельным комплектом.

Где и когда покупать одежду для новорожденного?

Обычно одежда для детей покупается уже после того, как точно будет известен пол малыша. Лучшим вариантом для будущей мамы станет покупка вещей онлайн. Сделать это можно в интернет-магазине I Love Mommy, где представлен большой выбор брендовых изделий по доступной стоимости.

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Дополнительным плюсом станет продуманный сервис:

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