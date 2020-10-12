Фильтры для очистки воды: виды и преимущества

Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.

Чтобы решить эту проблему, устанавливают специальный фильтр для кухни. И в дальнейшем уже можно не беспокоится о своем здоровье.

Виды фильтров

Существует несколько видов фильтров

Фильтр-кувшин

Небольшие габариты позволяют использовать этот фильтр не только в домашних условиях, но и брать в поездки. Он рассчитан на небольшую семью, так как его производительность составляет всего 150-350 литров. Это самый простой и экономный вариант. Тем не менее фильтр-кувшин хорошо справляется с очищением от хлора, солей жесткости, примесей ила, ржавчины и металлических соединений.

Плюсы:

не требуется монтажа;

невысокая стоимость;

Минусы:

маленький объем;

не очищает от бактерий;

нужно часто менять картриджи.

Насадки на водопроводный кран

Этот вид довольно удобен. Фильтр надевается на кухонный кран и не занимает много места. Внутри насадки размещается фильтр, через который проходит водопроводная вода. Производительность насадки приблизительно около 2000 литров. Поэтому замену фильтра нужно производить раз в четыре месяца.

Плюсы:

невысокая стоимость;

легкий монтаж.

Минусы:

вода должна течь медленно. Если требуется более сильный напор, то насадку нужно снимать;

не удаляет бактерии и растворенные соли;

необходимо часто менять картриджи.

Фильтры для кухни под мойку

Эти фильтры имеют более высокие характеристики, а комплект картриджей обеспечивают несколько степеней фильтрации. Причем каждый картридж справляется с определенным видом загрязнений. Такой вид фильтров наиболее популярен. Он обеспечивает довольно высокую степень очистки и подключается непосредственно к водопроводу. Замена картриджей производится приблизительно раз в год.

Плюсы:

компактные размеры и простота установки и замены картриджей;

хорошая очистка;

экономичный расход воды

Минусы:

частично удаляет соли;

не очищает от бактерий и вирусов;

нельзя использовать в домах без водопровода.

Мембранные водоочистители и система обратного осмоса

Это молекулярные мембраны, которые устанавливают в дополнение к проточным фильтрам. С их помощью можно получить самую чистую воду. Однако такая система довольно сложная. У данной конструкции есть свои особенности. Они предусматривают установку специальных фильтров перед мембраной, а также специальную емкость для сбора отфильтрованной воды. Мембрана служит более двух лет.

Плюсы:

очень чистая вода без примесей;

возможно использование в домах без центрального водопровода.

Минусы:

медленная подача воды;

нерациональный расход жидкости;

сложная и дорогая установки и обслуживание.

В крупных городах водопроводная вода несмотря на все необходимые степени очистки все равно содержит песок и ржавчину, которые попадают в нее из старых труб. Да и содержащийся в воде хлор не делает ее полезней. Поэтому оптимальным вариантом будет фильтр средней степени очистки.

Выбирайте тех производителей, которые специализируются на очистке воды. Как правило, их продукция наиболее надежна. И помимо установки вы всегда можете воспользоваться гарантийным обслуживанием и приобрести дополнительные картриджи и фильтры. Ведь не стоит забывать и о том, что любой фильтр требует ухода, чтобы воду можно было пить без кипячения. А блюда приготовленные с ее помощью сохраняли свой вкус и были по-настоящему полезными.