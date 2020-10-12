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Фильтры для очистки воды: виды и преимущества

Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.

Чтобы решить эту проблему, устанавливают специальный фильтр для кухни. И в дальнейшем уже можно не беспокоится о своем здоровье.

Виды фильтров

Существует несколько видов фильтров

Фильтр-кувшин

Небольшие габариты позволяют использовать этот фильтр не только в домашних условиях, но и брать в поездки. Он рассчитан на небольшую семью, так как его производительность составляет всего 150-350 литров. Это самый простой и экономный вариант. Тем не менее фильтр-кувшин хорошо справляется с очищением от хлора, солей жесткости, примесей ила, ржавчины и металлических соединений.

Плюсы:

  • не требуется монтажа;
  • невысокая стоимость;

Минусы:

  • маленький объем;
  • не очищает от бактерий;
  • нужно часто менять картриджи.

Насадки на водопроводный кран

Этот вид довольно удобен. Фильтр надевается на кухонный кран и не занимает много места. Внутри насадки размещается фильтр, через который проходит водопроводная вода. Производительность насадки приблизительно около 2000 литров. Поэтому замену фильтра нужно производить раз в четыре месяца.

Плюсы:

  • невысокая стоимость;
  • легкий монтаж.

Минусы:

  • вода должна течь медленно. Если требуется более сильный напор, то насадку нужно снимать;
  • не удаляет бактерии и растворенные соли;
  • необходимо часто менять картриджи.

Фильтры для кухни под мойку

Эти фильтры имеют более высокие характеристики, а комплект картриджей обеспечивают несколько степеней фильтрации. Причем каждый картридж справляется с определенным видом загрязнений. Такой вид фильтров наиболее популярен. Он обеспечивает довольно высокую степень очистки и подключается непосредственно к водопроводу. Замена картриджей производится приблизительно раз в год.

Плюсы:

  • компактные размеры и простота установки и замены картриджей;
  • хорошая очистка;
  • экономичный расход воды

Минусы:

  • частично удаляет соли;
  • не очищает от бактерий и вирусов;
  • нельзя использовать в домах без водопровода.

Мембранные водоочистители и система обратного осмоса

Это молекулярные мембраны, которые устанавливают в дополнение к проточным фильтрам. С их помощью можно получить самую чистую воду. Однако такая система довольно сложная. У данной конструкции есть свои особенности. Они предусматривают установку специальных фильтров перед мембраной, а также специальную емкость для сбора отфильтрованной воды. Мембрана служит более двух лет.

Плюсы:

  • очень чистая вода без примесей;
  • возможно использование в домах без центрального водопровода.

Минусы:

  • медленная подача воды;
  • нерациональный расход жидкости;
  • сложная и дорогая установки и обслуживание.

 

В крупных городах водопроводная вода несмотря на все необходимые степени очистки все равно содержит песок и ржавчину, которые попадают в нее из старых труб. Да и содержащийся в воде хлор не делает ее полезней. Поэтому оптимальным вариантом будет фильтр средней степени очистки.

 

Выбирайте тех производителей, которые специализируются на очистке воды. Как правило, их продукция наиболее надежна. И помимо установки вы всегда можете воспользоваться гарантийным обслуживанием и приобрести дополнительные картриджи и фильтры. Ведь не стоит забывать и о том, что любой фильтр требует ухода, чтобы воду можно было пить без кипячения. А блюда приготовленные с ее помощью сохраняли свой вкус и были по-настоящему полезными.

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Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
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