Фильтры для очистки воды: виды и преимущества

Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
Чтобы решить эту проблему, устанавливают специальный фильтр для кухни. И в дальнейшем уже можно не беспокоится о своем здоровье.
Виды фильтров
Существует несколько видов фильтров
Фильтр-кувшин
Небольшие габариты позволяют использовать этот фильтр не только в домашних условиях, но и брать в поездки. Он рассчитан на небольшую семью, так как его производительность составляет всего 150-350 литров. Это самый простой и экономный вариант. Тем не менее фильтр-кувшин хорошо справляется с очищением от хлора, солей жесткости, примесей ила, ржавчины и металлических соединений.
Плюсы:
- не требуется монтажа;
- невысокая стоимость;
Минусы:
- маленький объем;
- не очищает от бактерий;
- нужно часто менять картриджи.
Насадки на водопроводный кран
Этот вид довольно удобен. Фильтр надевается на кухонный кран и не занимает много места. Внутри насадки размещается фильтр, через который проходит водопроводная вода. Производительность насадки приблизительно около 2000 литров. Поэтому замену фильтра нужно производить раз в четыре месяца.
Плюсы:
- невысокая стоимость;
- легкий монтаж.
Минусы:
- вода должна течь медленно. Если требуется более сильный напор, то насадку нужно снимать;
- не удаляет бактерии и растворенные соли;
- необходимо часто менять картриджи.
Фильтры для кухни под мойку
Эти фильтры имеют более высокие характеристики, а комплект картриджей обеспечивают несколько степеней фильтрации. Причем каждый картридж справляется с определенным видом загрязнений. Такой вид фильтров наиболее популярен. Он обеспечивает довольно высокую степень очистки и подключается непосредственно к водопроводу. Замена картриджей производится приблизительно раз в год.
Плюсы:
- компактные размеры и простота установки и замены картриджей;
- хорошая очистка;
- экономичный расход воды
Минусы:
- частично удаляет соли;
- не очищает от бактерий и вирусов;
- нельзя использовать в домах без водопровода.
Мембранные водоочистители и система обратного осмоса
Это молекулярные мембраны, которые устанавливают в дополнение к проточным фильтрам. С их помощью можно получить самую чистую воду. Однако такая система довольно сложная. У данной конструкции есть свои особенности. Они предусматривают установку специальных фильтров перед мембраной, а также специальную емкость для сбора отфильтрованной воды. Мембрана служит более двух лет.
Плюсы:
- очень чистая вода без примесей;
- возможно использование в домах без центрального водопровода.
Минусы:
- медленная подача воды;
- нерациональный расход жидкости;
- сложная и дорогая установки и обслуживание.
В крупных городах водопроводная вода несмотря на все необходимые степени очистки все равно содержит песок и ржавчину, которые попадают в нее из старых труб. Да и содержащийся в воде хлор не делает ее полезней. Поэтому оптимальным вариантом будет фильтр средней степени очистки.
Выбирайте тех производителей, которые специализируются на очистке воды. Как правило, их продукция наиболее надежна. И помимо установки вы всегда можете воспользоваться гарантийным обслуживанием и приобрести дополнительные картриджи и фильтры. Ведь не стоит забывать и о том, что любой фильтр требует ухода, чтобы воду можно было пить без кипячения. А блюда приготовленные с ее помощью сохраняли свой вкус и были по-настоящему полезными.