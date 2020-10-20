Кулоны из драгоценных металлов и камней

Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста. Приемлемая цена на кулоны в Украине позволяет приобрести изделие людям с любым достатком.

Об ювелирном изделии подвеска

Подвеска – это ювелирное украшение, изготовленное в виде кулона, который одевается на цепочку и носится только на шее. Изделие идеально для подарка на значимые события, поскольку являются символом любви, счастья и благополучия. Многие его считают оберегом. Некоторые модели можно использовать как хранилище ценного предмета, к примеру, маленькой фотографии.

Как выбрать подвеску

Основным критерием, на который нужно ориентироваться при выборе подвески, является цена, которую готов заплатить клиент. От этого фактора зависят такие параметры изделия, как:

вид драгоценного металла;

проба;

вес;

наличие дополнительных элементов, в том числе и драгоценных камней.

При выборе подвески следует учитывать знак зодиака будущего владельца. Для этого рекомендуется воспользоваться таблицей соответствия камней зодиакальным созвездиям. Чтобы упростить поиск подходящего изделия, можно ориентироваться на уже имеющиеся в наличии модели для формирования комплекта.

Вид подвески определяется также событием, под которое она приобретается. На день рождения удивить человека можно изделием в виде букв или россыпи камней. На день влюбленных - одной из интерпретаций с сердечками. Впечатляющим подарком для любимого человека может стать половинка сердечка. На новый год идеальны подвески с множеством драгоценных камней, а на 8 марта – изделия с различными символами, к примеру, с ключами от замочка.

Золотые подвески

Подчеркнуть свой статус и заявить об изысканности и аристократизме можно за счет приобретения подвески из золота. Большинство изделий из этого металла изготовлены в винтажном стиле. Их внешний вид схож со старинными фамильными драгоценностями.

Серебряные изделия

Подвески из серебра подойдут под любой возраст. Изделия в виде крестиков, ладанки или подвес, приобретаются родителями для своих детей. Популярностью пользуются модели с родированной поверхностью. Специальная обработка усиливает блеск и устраняет желтый оттенок.

Подвески со вставками

Эффектно смотрятся подвески со вставками, которые могут дополнить женский образ, придать ему шарм и подчеркнуть неповторимость. Стоимость на такие изделия определяется материалом, из которого изготовлен корпус и вставка. Она может быть с дорогими драгоценными камнями, такими как бриллиант и рубин. Более дешевые варианты с кварцем, бериллом и топазом, а также с полудрагоценными камнями.

При выборе изделия следует ориентироваться на вставку, вид и материал, которой должен соответствовать возрасту, статусу и внешним данным. Женщинам постарше подойдет рубин, а для юных леди лучше приобрести украшение с прозрачными камнями.

Подвески со вставкой отличаются ее формой. Она может быть в виде:

прямоугольника, позволяющего полностью рассмотреть камень;

овала с сужающимися углами в стиле «маркиз»;

бриолета – с огранкой в виде капли или груши, которые размещены в треугольную вставку;

овала или круга в стиле «кабошон», сочетающегося с отшлифованной поверхностью.

Выводы

Ювелирное украшение в виде кулона или подвески – универсальный подарок на все праздники. При его выборе нужно учитывать пол, возраст, телосложение и вкусы будущего обладателя, а также ориентироваться на собственную интуицию, подсказывающую, какая именно модель подойдет человеку.

Title

Подвески из драгоценных металлов как лучший подарок дорогому человеку