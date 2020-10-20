 

Кулоны из драгоценных металлов и камней

Досуг Вчера, 21:3861
Кулоны из драгоценных металлов и камней

Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста. Приемлемая цена на кулоны в Украине позволяет приобрести изделие людям с любым достатком.

Кулоны из драгоценных металлов и камней

Об ювелирном изделии подвеска

Подвеска – это ювелирное украшение, изготовленное в виде кулона, который одевается на цепочку и носится только на шее. Изделие идеально для подарка на значимые события, поскольку являются символом любви, счастья и благополучия. Многие его считают оберегом. Некоторые модели можно использовать как хранилище ценного предмета, к примеру, маленькой фотографии.

Как выбрать подвеску

Основным критерием, на который нужно ориентироваться при выборе подвески, является цена, которую готов заплатить клиент. От этого фактора зависят такие параметры изделия, как:

  • вид драгоценного металла;
  • проба;
  • вес;
  • наличие дополнительных элементов, в том числе и драгоценных камней.

При выборе подвески следует учитывать знак зодиака будущего владельца. Для этого рекомендуется воспользоваться таблицей соответствия камней зодиакальным созвездиям. Чтобы упростить поиск подходящего изделия, можно ориентироваться на уже имеющиеся в наличии модели для формирования комплекта.

Кулоны из драгоценных металлов и камней

Вид подвески определяется также событием, под которое она приобретается. На день рождения удивить человека можно изделием в виде букв или россыпи камней. На день влюбленных - одной из интерпретаций с сердечками. Впечатляющим подарком для любимого человека может стать половинка сердечка. На новый год идеальны подвески с множеством драгоценных камней, а на 8 марта – изделия с различными символами, к примеру, с ключами от замочка.

Золотые подвески

Подчеркнуть свой статус и заявить об изысканности и аристократизме можно за счет приобретения подвески из золота. Большинство изделий из этого металла изготовлены в винтажном стиле. Их внешний вид схож со старинными фамильными драгоценностями.

Серебряные изделия

Подвески из серебра подойдут под любой возраст. Изделия в виде крестиков, ладанки или подвес, приобретаются родителями для своих детей. Популярностью пользуются модели с родированной поверхностью. Специальная обработка усиливает блеск и устраняет желтый оттенок.

Подвески со вставками

Эффектно смотрятся подвески со вставками, которые могут дополнить женский образ, придать ему шарм и подчеркнуть неповторимость. Стоимость на такие изделия определяется материалом, из которого изготовлен корпус и вставка. Она может быть с дорогими драгоценными камнями, такими как бриллиант и рубин. Более дешевые варианты с кварцем, бериллом и топазом, а также с полудрагоценными камнями.

При выборе изделия следует ориентироваться на вставку, вид и материал, которой должен соответствовать возрасту, статусу и внешним данным. Женщинам постарше подойдет рубин, а для юных леди лучше приобрести украшение с прозрачными камнями.

Подвески со вставкой отличаются ее формой. Она может быть в виде:

  • прямоугольника, позволяющего полностью рассмотреть камень;
  • овала с сужающимися углами в стиле «маркиз»;
  • бриолета – с огранкой в виде капли или груши, которые размещены в треугольную вставку;
  • овала или круга в стиле «кабошон», сочетающегося с отшлифованной поверхностью.

Выводы

Ювелирное украшение в виде кулона или подвески – универсальный подарок на все праздники. При его выборе нужно учитывать пол, возраст, телосложение и вкусы будущего обладателя, а также ориентироваться на собственную интуицию, подсказывающую, какая именно модель подойдет человеку.

Title

Подвески из драгоценных металлов как лучший подарок дорогому человеку

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ювелирные, украшения, 7dniv, 7dnivinfo, кулоны  
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
Лучшие женские сумки сезона 2020-2021: интересные новинки
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
American Crew - мужская косметика для истинных ценителей современного стиля
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?
Почему светодиодный экран пользуется возрастающей популярностью?

Новости по теме

Как купить авто в Киеве и не ошибиться
Как купить авто в Киеве и не ошибиться
20-окт-2020, 19:01
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
Белое золото: особенности, виды украшений, уход
30-сен-2020, 15:01
Особенности ремонта пневматической подвески на иномарке
Особенности ремонта пневматической подвески на иномарке
24-сен-2020, 16:24
Полки для холодильников: виды и особенности
Полки для холодильников: виды и особенности
9-сен-2020, 13:37
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
2-сен-2020, 15:21

Последние новости

Вчера, 2020-10-24
23:16
События
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России
22:50
События
Этой ночью, в 4:00, города Украины переходят на зимнее время
22:07
События
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня
21:31
События
Сын Стуса назвал иск Медведчука против книги Кипиани адекватной реакцией
20:56
События
О 9 задержанных на "женском" марше в Минске сообщили правозащитники
19:21
События
В Мариуполе Донецкой области, возможно, подделали 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах
17:26
События
О слежке заявил Арахамия
17:24
События
Президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября
17:00
События
Полицейские выявили 181 нарушение "дня тишины"
14:51
События
Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церквой Украины
14:50
События
Секретные учения в Германии провели США
14:48
События
С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей
14:10
События
Более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса уже открыла полиция
13:55
События
Поляки на акциях протеста требуют разрешить им делать аборты
11:17
События
В силу вступил закон о разведке
11:15
Политика
"День тишины" перед местными выборами сегодня в Украине
10:59
События
Боевые действия в Карабахе готов остановить Азербайджан
10:57
События
С коронавирусом до середины 2021 года будет бороться Европа
10:55
События
10 ноября откроют КПВВ в Золотом и Счастье
10:46
События
Условие проведения местных выборов на Донбассе назвали

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 20205303
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 октября 20204385
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 октября 20204287
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр1487
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров.1127
Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину1033
Представители партии ОПЗЖ Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП передали в ОГА подписи предпринимателей, которые выступают против законов №128 и №129862

Досуг

Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста.
Вчера, 21:3862
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
Вчера, 08:5590
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
Вчера, 00:15101
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Каменная столешница: что выбрать мрамор или гранит.
23-окт-2020, 15:40152
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.
22-окт-2020, 18:14169
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Одна из первостепенных задач любого современного предпринимателя – быстро и доступно арендовать помещение на длительный срок, чтобы эффективно вести свою деятельность. Решение данного вопроса является достаточно сложным процессом. Аренда помещений в Днепре без посредников позволит
22-окт-2020, 16:13132

События

Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России
Российские фармацевты подмосковной компании "Химрар" обнаружили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, сможет помогать пациентам с Covid-19.
Вчера, 23:16105
Этой ночью, в 4:00, города Украины переходят на зимнее время
Этой ночью, в 4:00, города Украины переходят на зимнее время
Этой ночью, в 4:00, города Украины переходят на зимнее время. Обычно все это делают в субботу, то есть сегодня, перед сном.
Вчера, 22:5074
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня
Из Франции депортировали мусульманскую семью девушки из Боснии и Герцоговины за насилие в отношении подростка, который выбрал себе неугодного семье парня. 
Вчера, 22:0791
Сын Стуса назвал иск Медведчука против книги Кипиани адекватной реакцией
Сын Стуса назвал иск Медведчука против книги Кипиани адекватной реакцией
Дмитрий Стус считает, что Виктор Медведчук "как серьезный политик» адекватно отреагировал на книгу Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Об этом он сказал в эфире 4 канала.
Вчера, 21:3182
О 9 задержанных на "женском" марше в Минске сообщили правозащитники
О 9 задержанных на "женском" марше в Минске сообщили правозащитники
В Минске в субботу, 24 октября, в ходе "женского" марша произошли задержания.
Вчера, 20:5662
В Мариуполе Донецкой области, возможно, подделали 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах
В Мариуполе Донецкой области, возможно, подделали 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах
Правоохранители уже проводят проверку.
Вчера, 19:2181
7 Днів