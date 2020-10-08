Практически у каждого хоть раз в жизни возникала ситуация, когда деньги нужны срочно. В наше время, самый быстрый выход – кредит онлайн без процентов в МФО. Можно взять ссуду в банке на покупку жилья, автомобиля, на лечение, открытие бизнеса и т.д. Однако есть сложность, банки не выдают займы всем желающим. Есть определенные критерии.

Кому МФО готовы дать микрозайм под 0%?

Кредитные организации готовы оформить заем только тем категориям лиц, которые доказали свою платежеспособность и предъявили весь необходимый комплект документов. Кредитор проверит все бумаги и только после того, как убедится в вашей платежеспособности одобрит кредит.

Но кроме банков есть микрофинансовые организации. Они лояльней относятся к своим клиентам и не будут проверять все документы. Микрофинансовые организации готовы выдать деньги до зарплаты под ноль процентов, перечислением на карту. Такой подход позволяет расширить клиентскую базу и является хорошим рекламным ходом.

В некоторых микрофинансовых организациях есть программы и акции согласно которым кредитор предлагает заем под 0%. Это распространяется только на новых клиентов. Вы получаете деньги в долг и возвращаете только данную сумму, никаких переплат и процентов. Можно взять кредит на ремонт или покупку техники, или даже на развитие бизнеса. Список таких микрозаймов можно найти тут - https://creditonline365.com.ua/mikrozajm-v-ukraine.

Условия оформления кредита под 0%

Займы такого рода перечисляются как правило на банковскую карту. Заемщику переводят денежные средства на счет, который он указывает. Денежными средствами можно распоряжаться беспрепятственно. Но в установленный кредитной организацией срок, ссуда должна быть возвращена в МФО.

Никакого подвоха нет, однако есть ряд условий, соблюдая которые можно взять кредит автоматически. Каждый потенциальный заемщик должен знать правила выдачи денег:

Лимит займа 500 – 15000 гривен (большую сумму вам не одобрят);

Погасить задолженность нужно от 7 до 30 дней;

Воспользоваться услугой беспроцентного кредита можно только 1 раз, при последующем обращении сумма займа будет выше, но кредитор установит процентную ставку.

Единственным отличием такого кредита, от других является тот факт, что беспроцентный заем предоставляется исключительно новичкам.

Условия, соблюдая которые можно получить беспроцентный кредит просты:

Микрофинансовая организация кредитует только лиц, достигших 18-ти лет;

Обязательно наличие гражданства Украины;

Паспорт гражданина Украины с регистрацией на территории страны (кроме Республики Крым, Луганской и Донецкой областей).

Оформление беспроцентного кредита в онлайн режиме

Чтобы получить ссуду нужно для начала зарегистрироваться на сайте кредитора. Клиент должен выбрать сумму и срок возврата кредита. Все это делается с помощью онлайн калькулятора, он сразу рассчитает сумму, которую нужно будет вернуть. Процент составляет 0,01, а значит, согласно законодательству Украины может быть насчитана сумма до 1-2 гривен.

После заполняется анкета. В ней несколько вопросов, на все обязательно нужно правдиво отвечать, иначе вам откажут в займе.

В заявлении указываются следующие данные:

полностью Фамилия, имя, отчество и прикладывается копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

код ИНН;

действующий номер мобильного телефона;

адрес электронной почты.

Далее клиент должен верифицировать карту любого украинского банка. Порядок действий прописан в инструкции. Согласно статистике 97 % одобряют беспроцентный кредит, а оставшейся части отказывают ввиду того, что они ввели неверные данные о себе.

Заявка на получение займа рассматривается специалистами в течение 10-15 минут. По итогам клиенту звонят или приходит смс.

Как правильно оформить кредит под 0%?

Прежде всего, нужно выбрать МФО. Не у всех кредиторов выгодные условия. Чтобы не попасться, старайтесь брать займы у тех организаций, которые предлагают клиентам онлайн калькуляторы, чтобы сразу видеть сумму переплат.

Важным критерием также является наличие службы поддержки заемщиков. Это позволяет быт уверенным, что при возникновении сложностей, всегда можно обратиться в кол центр и получить помощь.

Можно ли вернуть беспроцентный кредит молодой семье в Украине?

На сайте представлена информация по действующему кредитному договору, в любой момент можно зайти и ознакомиться, в случае необходимости подать заявку на пересмотр условий кредитования. В кредитном договоре содержатся срок возврата займа, условия пролонгации и т.д.

Погасить долг легко:

с помощью личного кабинета, можно с любого устройства, подключенного к Интернету;

через терминал самообслуживания;

воспользоваться онлайн-сервисом.

Не обязательно единовременно гасить долг, по вашему усмотрению, можно вносить сумму частями. Есть возможность приобрести пролонгацию на 3,7 или 15 дней.

Если вам срочно нужны деньги до зарплаты, то можете обращаться в микрофинансовую организацию, главное, перед подписание кредитного договора ознакомиться с условиями кредитования.