 

Грили премиум класса от компании "Грилекс"

Досуг Сегодня, 11:5516
Грили премиум класса от компании "Грилекс"

С помощью гриля можно внести разнообразие в домашнее меню. Получится жарить мясо практически без масла, тем самым сохраняя максимальное количество питательных веществ. Если вы хотите приобрести себе

домашний гриль

, то стоит обратиться в компанию "Грилекс". На официальном сайте вы найдёте большой ассортимент американских грилей.

Компания "Грилекс"

Компания "Грилекс" является официальным дистрибьютором американских грилей и барбекю люксовых брендов. Char-Broil, Saber, FireMagic, Dancook - все эти компании делают первоклассные грили и подарили своим клиентам незабываемые ощущения от готовки мяса. На сайте

https://grillex.com.ua

 вы сможете посмотреть ассортимент товаров компании, в котором присутствуют не только грили, но и соусы. Компания "Грилекс" предоставляет гарантию на свою продукцию.

Char-Broil

Char-Broil является крупнейшим международным производителем грилей. На официальном сайте компании "Грилекс" вы найдёте несколько грилей этого бренда:

  • Grill2Go. Представляет собой защищённый переносной газовый гриль. Благодаря компактному литому корпусу и мощным завесам, гриль может выдержать большую нагрузку. В крышку встроен датчик температуры, поэтому следить за разогревом будет намного легче;
  • Gas2Coal Hybrid. Главной особенностью данной модели гриля является тип необходимого топлива. Он может быть как полноценным газовым грилем, так и угольным. Стоит лишь заменить защитные пластины, чтобы поменять тип нужного топлива. Модель изготовлена из нержавеющей стали. Есть и боковая комфорка, на которой можно приготовить или подогреть блюдо.

Saber

Каждый гриль имеет запатентованную технологию инфракрасного приготовления. По качеству исполнения и применяемым инновационным технологиям у этого бренда нет равных во всём мире. Есть несколько моделей, которые определённо заслуживают внимания:

  • CAST 670 Black. При изготовлении используется только нержавеющая сталь. Этот гриль может выдержать долгие годы эксплуатации, ведь большинство соединений являются сварными. Разогревается до 300⁰С всего за пять минут;
  • Saber 1670 ELITE SSE BI. Инфракрасный гриль, изготовленный полостью из нержавеющей стали. Такая модель сможет подчеркнуть высокий статус каждого дома. Простое и безопасное подключение к газовому баллону.

При выборе домашнего гриля стоит задуматься о его габаритах и обеспечить полную безопасность для окружающих.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гриль, 7dniv, 7dnivinfo  
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Популярные производители дверей
Популярные производители дверей
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Гороскоп на сегодня (22.10.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября
Какие сегодня праздники, события - 22 Октября

Новости по теме

Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
15-сен-2020, 16:34
IP-TV – Киев знает в чем толк!
IP-TV – Киев знает в чем толк!
10-сен-2020, 23:15
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
9-сен-2020, 20:44
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации
8-сен-2020, 20:30
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
4-сен-2020, 18:22

Последние новости

12:06
Политика
Чтобы покинуть пост ОАСК дал Сытнику месяц
10:10
События
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
10:08
События
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
10:07
Политика
Надобности в дополнительных внешних инициативах по Украине не видит РФ
10:05
События
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
10:04
Политика
Уволить Сытника с должности главы НАБУ постановил ОАСК
10:02
События
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
09:43
События
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
08:59
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
Вчера, 2020-10-26
22:36
Политика
Причину увольнения Фокина из ТКГ назвал Резников
22:34
Политика
Въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье запретила Украина
21:51
События
Резников заявил что односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством"
20:38
События
Три автомобиля столкнулись в Хмельницком, водитель сбежал с места ДТП
20:37
События
Единственного осужденного за госизмену крымского депутата освободили в Украине
19:22
Политика
В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
19:12
События
Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали
18:51
Экономика
Второй день подряд курс доллара растет
16:44
События
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске
16:27
События
Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе
16:25
Политика
Предварительные результаты опроса Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20205134
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20204173
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России3110
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020922
Президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября288
Митинг студентов в Минске разогнали силовики283
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня250

Досуг

Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.
Сегодня, 11:5728
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Премиум грили в магазине "Грилекс". Популярные бренды.
Сегодня, 11:5524
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
Вчера, 12:0096
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста.
24-окт-2020, 21:38201
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
24-окт-2020, 08:55201
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
24-окт-2020, 00:15192

События

Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась.
Сегодня, 10:10194
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
Цены на газ в ноябре снова пошли вверх после паузы в месяц выборов.
Сегодня, 10:0884
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
Местные выборы в Украине прошли профессионально и эффективно, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и недостатки избирательного законодательства.
Сегодня, 10:0571
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
Проведение местных выборов в воскресенье не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 10:0264
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
В исключительной ситуации он может пройти в декабре.
Сегодня, 09:4363
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
27 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:59922
7 Днів