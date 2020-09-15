Грили премиум класса от компании "Грилекс"

С помощью гриля можно внести разнообразие в домашнее меню. Получится жарить мясо практически без масла, тем самым сохраняя максимальное количество питательных веществ. Если вы хотите приобрести себе

, то стоит обратиться в компанию "Грилекс". На официальном сайте вы найдёте большой ассортимент американских грилей.

Компания "Грилекс"

Компания "Грилекс" является официальным дистрибьютором американских грилей и барбекю люксовых брендов. Char-Broil, Saber, FireMagic, Dancook - все эти компании делают первоклассные грили и подарили своим клиентам незабываемые ощущения от готовки мяса. На сайте

вы сможете посмотреть ассортимент товаров компании, в котором присутствуют не только грили, но и соусы. Компания "Грилекс" предоставляет гарантию на свою продукцию.

Char-Broil

Char-Broil является крупнейшим международным производителем грилей. На официальном сайте компании "Грилекс" вы найдёте несколько грилей этого бренда:

Grill2Go. Представляет собой защищённый переносной газовый гриль. Благодаря компактному литому корпусу и мощным завесам, гриль может выдержать большую нагрузку. В крышку встроен датчик температуры, поэтому следить за разогревом будет намного легче;

Gas2Coal Hybrid. Главной особенностью данной модели гриля является тип необходимого топлива. Он может быть как полноценным газовым грилем, так и угольным. Стоит лишь заменить защитные пластины, чтобы поменять тип нужного топлива. Модель изготовлена из нержавеющей стали. Есть и боковая комфорка, на которой можно приготовить или подогреть блюдо.

Saber

Каждый гриль имеет запатентованную технологию инфракрасного приготовления. По качеству исполнения и применяемым инновационным технологиям у этого бренда нет равных во всём мире. Есть несколько моделей, которые определённо заслуживают внимания:

CAST 670 Black. При изготовлении используется только нержавеющая сталь. Этот гриль может выдержать долгие годы эксплуатации, ведь большинство соединений являются сварными. Разогревается до 300⁰С всего за пять минут;

Saber 1670 ELITE SSE BI. Инфракрасный гриль, изготовленный полостью из нержавеющей стали. Такая модель сможет подчеркнуть высокий статус каждого дома. Простое и безопасное подключение к газовому баллону.

При выборе домашнего гриля стоит задуматься о его габаритах и обеспечить полную безопасность для окружающих.