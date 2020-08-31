Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества

К сожалению, мы не всегда готовы к той или иной ситуации. Бывает так, что человек по разным причинам нуждается в деньгах. Например, задержали зарплату или вовсе уволили с работы. И чтобы встать на ноги снова, нужны финансы.

Но из любой ситуации можно найти выход. Существуют организации, которые выдают

, даже если клиент не имеет работы. Одной из таких фирм является AlexcCredit. Высокий процент одобрения и простота в оформлении — не единственные преимущества обращения в эту компанию.

Что может стать причиной отказа в выдаче микрозайма

Получить микрокредит достаточно просто. Нужно лишь соответствовать простым требованиям: возраст от 18 лет, наличие банковской карты, электронной почты.

Отказы регистрируются достаточно редко. Система может дать отказ автоматически. Но подать заявку можно повторно.

Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.

Как оформить микрокредит

Для получения необходимой суммы нужно пройти регистрацию в личном кабинете. Это не займет много времени.

Выберите сумму и срок, на который она вам требуется. Можно взять до 12000 гривен до 30 дней. Автоматически высветится сумма, которую нужно вернуть.

На одобрение уходит до нескольких минут. Вы должны подписать договор в электронном формате, чтобы получить деньги на карту. Они зачислятся в самое ближайшее время.

Что делать, если не получается погасить кредит вовремя

Если вы не можете внести необходимую сумму, чтобы погасить кредит, всегда есть возможность продлить договор на срок до 30 дней. Делать это можно неограниченное количество раз. Таким образом вы полностью исключите проблемы, связанные с вашей кредитной историей.

Как погасить микрокредит

Погасить займ можно любым удобным способом. Компания предусмотрела оплату в личном кабинете, через терминал или переводом в банке на реквизиты.

Если вам будет удобно, можно погасить микрозайм частями. Таким образом вы сэкономите на процентах, ведь они начисляются только на остаток.

Вы всегда можете погасить займ досрочно. Нужно лишь внести всю сумму на ваш счет.

Преимущества микрокредитов

– это быстро и всегда доступно. Для оформления займа нужно только интернет-соединение, паспорт и ИНН. Уже через 10 минут на карте появятся деньги.