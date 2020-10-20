 

Караоке-система для дома: как выбрать

Досуг Сегодня, 18:4451
Караоке-система для дома: как выбрать

Караоке-система для дома: как выбрать

Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен. Но если выбирается караоке-система для дома, цена не должна стать решающим фактором. Необходимо обратить внимание на множество параметров.

Как выбрать караоке систему для дома

Караоке-системы бывают профессиональными (клубными) и домашними. Оба вида сочетают в себе передовые технологии. Отличий по качеству звука или удобству использования между ними пользователь не заметит. Но наборы функций и решаемые задачи у них разные.

Клубные караоке-системы созданы для решения задач бизнеса. Они позволяют подключить различное дополнительное оборудование, поддерживают управление с рабочего места звукорежиссера, оснащаются мощными аудиопроцессорами.

Главный параметр, которым отличается караоке-система для дома, – цена. Она будет более доступной, чем на оборудование для клуба. При этом такая караоке-система изначально проектируется под потребности домашних пользователей. Она идеально подходит для проведения вечеринок, поддерживает управление с мобильных устройств и, в зависимости от модели, другие приятные особенности.

Что должно быть в современной караоке-системе

Когда выбирается караоке система для дома цена на нее зачастую становится решающим фактором при подборе конкретной марки и модели. Но это не совсем правильно: времена, когда они представляли собой просто «коробочку» для подключения микрофонов, уже в прошлом. Современная караоке-система – высокотехнологичное устройство. И при выборе в первую очередь нужно уделять внимание ее возможностям.

Рассмотрим, какими возможностями должно обладать современное домашнее караоке и как они реализованы в популярной караоке-системе EVOBOX от Studio Evolution:

  • Качественный звук без лишних шумов. Профессиональное звучание можно получить и дома, если выбрать караоке-систему с современным аудиопроцессором. Чтобы посторонние шумы не портили впечатление от выступления, в EVOBOX применяются твердотельные накопители и пассивные системы охлаждения.

  • Беспроводное подключение к интернету на частотах как 2,4, так и 5 ГГц. В караоке-системе EVOBOX дополнительно имеется LAN-порт для проводного подключения, а Wi-Fi-модуль умеет переключаться в режим точки роутера и способен заменить домашний роутер.

  • Фонограммы с высоким качеством звука. Уже давно никто не ищет диски с композициями, записанными «пиратами». Караоке-система EVOBOX уже поставляется с коллекцией песен на любой вкус, среди которых как русские, так и зарубежные хиты. Но если вдруг ее окажется недостаточно, всегда можно приобрести дополнительные песни из каталога. Он обновляется еженедельно и уже включает более 80 000 лицензионных треков.

  • Качественное изображение. Во время выступления можно наслаждаться не только музыкой, но и картинкой. Караоке-системы для дома EVOBOX поддерживают разрешение 4K и подключаются к ТВ через интерфейс HDMI 2.0. Это гарантирует яркое контрастное и реалистичное изображение.

  • Удобное управление. Современная караоке-система имеет множество функций и открывает доступ к огромным базам караоке-контента. Чтобы пользователь легко мог найти нужную композицию или воспользоваться другими возможностями, EVOBOX поставляется в комплекте с Bluetooth-пультом, имеющим полноценную клавиатуру. Для любителей гаджетов компания Studio Evolution выпускает мобильные приложения. Они позволяют управлять караоке-системой со смартфонов и планшетов.

  • Интеграция с мессенджерами и социальными сетями. Поделиться впечатлениями с близкими через интернет – не проблема, даже если они живут в другой стране. Приложения от Studio Evolution позволяют отправить свое удачное выступление через различные мессенджеры родственникам или друзьям в режиме онлайн.

  • Профессиональные эффекты. Они помогают настроить песню под конкретного вокалиста и получить новые впечатления. В прошлом эффекты были доступны только в профессиональных системах, установленных в клубах. Но с появлением караоке-системы EVOBOX возможность пользоваться ими появилась и у домашних вокалистов. Более того, Studio Evolution разработала уникальный эффект LiveFX. Она позволяет почувствовать себя выступающим перед толпой фанатов на огромном стадионе. Посмотреть, как работает эффект Live FX, можно в видеоролике.

 

Внешний вид – еще один важный момент, который нужно учитывать при выборе караоке-системы для дома. Она может стать полноценной деталью интерьера, дополняющей дизайн квартиры. И в Studio Solution не забыли об этом моменте.

Для придания прочности и стильного внешнего вида корпус караоке-системы EVOBOX изготавливают из цельного бруска авиационного алюминия. Покрытие на него наносят методом анодного оксидирования. На выбор доступны 6 вариантов цветового оформления корпуса. Это позволяет подобрать караоке-систему практически под любой интерьер.

Посмотреть, как выглядит EVOBOX в корпусах разного цвета, можно в видеоролике.

 

Заключительный момент, на который стоит обратить внимание, – комплектация. Если покупается караоке-система для дома, цена ее может быть занижена из-за отсутствия в коробке необходимых кабелей или даже пульта.

EVOBOX от Studio Evolution поставляется в следующей комплектации:

  • караоке-система;

  • Bluetooth-пульт с уже установленным комплектом батареек;

  • фирменные кабели для подключения ТВ и аудиосистемы;

  • блок питания;

  • гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

Для удобства покупателей упакована караоке-система EVOBOX в 2 коробки: транспортная для безопасной перевозки и подарочная с полноцветной печатью.

Где купить караоке домой

Когда выбирается караоке-система для дома, цена часто будет отличаться у разных продавцов. Существует 3 варианта покупки:

  • В торговых центрах. Выбор в этом случае ограничен наличием товара на складе торговой точки. Перед праздниками или в дни повышенного спроса цены на ходовые позиции нередко могут увеличиваться.

  • В сторонних онлайн-магазинах. В этом случае стоимость караоке-системы будет несколько ниже, ведь продавец не тратится на аренду дорогих торговых площадей, зарплату сотрудникам зала и т. д. Но риск не найти нужную модель остается.

  • На сайте производителя и у официальных дилеров. В этом случае цена на караоке-систему будет минимальной, а пользователь будет гарантированно защищен от покупки подделки.

Караоке-система поможет не только развлечь гостей на вечеринке, но и станет инструментом для домашнего досуга с семей, а также дополнит интерьер. Главное – ответственно подойти к ее выбору, чтобы покупка не стала разочарованием.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Караоке, 7dniv, 7dnivinfo  
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система для дома: как выбрать
Особенности подбора цепочек из серебра
Особенности подбора цепочек из серебра
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?

Новости по теме

Купить опалубку в магазине «ТехПром»
Купить опалубку в магазине «ТехПром»
20-окт-2020, 15:15
Как выбрать очиститель воздуха для дома?
Как выбрать очиститель воздуха для дома?
19-окт-2020, 13:43
Как выбрать входные двери?
Как выбрать входные двери?
8-окт-2020, 11:21
На что обратить внимание при покупке дивана
На что обратить внимание при покупке дивана
23-сен-2020, 20:19
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
2-сен-2020, 15:21

Последние новости

22:15
События
На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
22:13
События
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
22:09
События
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
20:28
События
Вакцинация от гриппа началась в Украине
20:25
События
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
20:23
События
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
20:22
События
Одного из полицейских подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке отпустили под домашний арест
18:50
События
Вспышку коронавируса в Крыму объяснили у Зеленского
17:07
События
Причины водного кризиса в Крыму
17:04
События
На конфликт Украины и Венгрии из-за выборов отреагировали в ЕС
15:24
Экономика
Уже более половины средств из COVID-фонда было потрачено
15:21
События
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом
15:19
События
Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов
14:46
События
План совместной охраны границ утвердили Беларусь и Россия
14:33
Политика
Решение Окружного админсуда Киева по Сытнику НАБУ назвало "абсурдным"
14:31
События
О низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19 заявила ВОЗ
14:02
События
Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19
12:56
События
В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы с 28 октября
12:33
Политика
На запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии резко отреагировал Сийярто
12:17
Политика
Минюст не выполнит решение ОАСК по поводу увольнения Сытника

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20205173
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20204276
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 20204093
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России3135
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении1397
Митинг студентов в Минске разогнали силовики306
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО299

Досуг

Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.
Сегодня, 18:4756
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен.
Сегодня, 18:4453
Особенности подбора цепочек из серебра
Особенности подбора цепочек из серебра
Цепочки, произведенные из серебра, считаются весьма доступным по цене и практичным украшением, которое предпочитают носить не только девушки, но и мужчины. В зависимости от типа прочности звеньев и особенностей плетения на самом изделии, можно носить даже такие дополнения, как подвески и кулоны.
Сегодня, 13:0780
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.
Сегодня, 11:5774
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Премиум грили в магазине "Грилекс". Популярные бренды.
Сегодня, 11:5564
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
Вчера, 12:00115

События

На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
В Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
Сегодня, 22:1525
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
В Беларуси открыто уже более 500 уголовных дел в связи с протестами.
Сегодня, 22:1324
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 68 млн человек.
Сегодня, 22:0925
Вакцинация от гриппа началась в Украине
Вакцинация от гриппа началась в Украине
В Украине началась вакцинация от гриппа.
Сегодня, 20:2847
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Сегодня, 20:2555
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+".
Сегодня, 20:2348
7 Днів