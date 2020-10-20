Караоке-система для дома: как выбрать

Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен. Но если выбирается караоке-система для дома, цена не должна стать решающим фактором. Необходимо обратить внимание на множество параметров.

Как выбрать караоке систему для дома

Караоке-системы бывают профессиональными (клубными) и домашними. Оба вида сочетают в себе передовые технологии. Отличий по качеству звука или удобству использования между ними пользователь не заметит. Но наборы функций и решаемые задачи у них разные.

Клубные караоке-системы созданы для решения задач бизнеса. Они позволяют подключить различное дополнительное оборудование, поддерживают управление с рабочего места звукорежиссера, оснащаются мощными аудиопроцессорами.

Главный параметр, которым отличается караоке-система для дома, – цена. Она будет более доступной, чем на оборудование для клуба. При этом такая караоке-система изначально проектируется под потребности домашних пользователей. Она идеально подходит для проведения вечеринок, поддерживает управление с мобильных устройств и, в зависимости от модели, другие приятные особенности.

Что должно быть в современной караоке-системе

Когда выбирается караоке система для дома цена на нее зачастую становится решающим фактором при подборе конкретной марки и модели. Но это не совсем правильно: времена, когда они представляли собой просто «коробочку» для подключения микрофонов, уже в прошлом. Современная караоке-система – высокотехнологичное устройство. И при выборе в первую очередь нужно уделять внимание ее возможностям.

Рассмотрим, какими возможностями должно обладать современное домашнее караоке и как они реализованы в популярной караоке-системе EVOBOX от Studio Evolution:

Качественный звук без лишних шумов. Профессиональное звучание можно получить и дома, если выбрать караоке-систему с современным аудиопроцессором. Чтобы посторонние шумы не портили впечатление от выступления, в EVOBOX применяются твердотельные накопители и пассивные системы охлаждения.

Беспроводное подключение к интернету на частотах как 2,4, так и 5 ГГц. В караоке-системе EVOBOX дополнительно имеется LAN-порт для проводного подключения, а Wi-Fi-модуль умеет переключаться в режим точки роутера и способен заменить домашний роутер.

Фонограммы с высоким качеством звука. Уже давно никто не ищет диски с композициями, записанными «пиратами». Караоке-система EVOBOX уже поставляется с коллекцией песен на любой вкус, среди которых как русские, так и зарубежные хиты. Но если вдруг ее окажется недостаточно, всегда можно приобрести дополнительные песни из каталога. Он обновляется еженедельно и уже включает более 80 000 лицензионных треков.

Качественное изображение. Во время выступления можно наслаждаться не только музыкой, но и картинкой. Караоке-системы для дома EVOBOX поддерживают разрешение 4K и подключаются к ТВ через интерфейс HDMI 2.0. Это гарантирует яркое контрастное и реалистичное изображение.

Удобное управление. Современная караоке-система имеет множество функций и открывает доступ к огромным базам караоке-контента. Чтобы пользователь легко мог найти нужную композицию или воспользоваться другими возможностями, EVOBOX поставляется в комплекте с Bluetooth-пультом, имеющим полноценную клавиатуру. Для любителей гаджетов компания Studio Evolution выпускает мобильные приложения. Они позволяют управлять караоке-системой со смартфонов и планшетов.

Интеграция с мессенджерами и социальными сетями. Поделиться впечатлениями с близкими через интернет – не проблема, даже если они живут в другой стране. Приложения от Studio Evolution позволяют отправить свое удачное выступление через различные мессенджеры родственникам или друзьям в режиме онлайн.

Профессиональные эффекты. Они помогают настроить песню под конкретного вокалиста и получить новые впечатления. В прошлом эффекты были доступны только в профессиональных системах, установленных в клубах. Но с появлением караоке-системы EVOBOX возможность пользоваться ими появилась и у домашних вокалистов. Более того, Studio Evolution разработала уникальный эффект LiveFX. Она позволяет почувствовать себя выступающим перед толпой фанатов на огромном стадионе. Посмотреть, как работает эффект Live FX, можно в видеоролике.

Внешний вид – еще один важный момент, который нужно учитывать при выборе караоке-системы для дома. Она может стать полноценной деталью интерьера, дополняющей дизайн квартиры. И в Studio Solution не забыли об этом моменте.

Для придания прочности и стильного внешнего вида корпус караоке-системы EVOBOX изготавливают из цельного бруска авиационного алюминия. Покрытие на него наносят методом анодного оксидирования. На выбор доступны 6 вариантов цветового оформления корпуса. Это позволяет подобрать караоке-систему практически под любой интерьер.

Посмотреть, как выглядит EVOBOX в корпусах разного цвета, можно в видеоролике.

Заключительный момент, на который стоит обратить внимание, – комплектация. Если покупается караоке-система для дома, цена ее может быть занижена из-за отсутствия в коробке необходимых кабелей или даже пульта.

EVOBOX от Studio Evolution поставляется в следующей комплектации:

караоке-система;

Bluetooth-пульт с уже установленным комплектом батареек;

фирменные кабели для подключения ТВ и аудиосистемы;

блок питания;

гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

Для удобства покупателей упакована караоке-система EVOBOX в 2 коробки: транспортная для безопасной перевозки и подарочная с полноцветной печатью.

Где купить караоке домой

Когда выбирается караоке-система для дома, цена часто будет отличаться у разных продавцов. Существует 3 варианта покупки:

В торговых центрах. Выбор в этом случае ограничен наличием товара на складе торговой точки. Перед праздниками или в дни повышенного спроса цены на ходовые позиции нередко могут увеличиваться.

В сторонних онлайн-магазинах. В этом случае стоимость караоке-системы будет несколько ниже, ведь продавец не тратится на аренду дорогих торговых площадей, зарплату сотрудникам зала и т. д. Но риск не найти нужную модель остается.

На сайте производителя и у официальных дилеров. В этом случае цена на караоке-систему будет минимальной, а пользователь будет гарантированно защищен от покупки подделки.

Караоке-система поможет не только развлечь гостей на вечеринке, но и станет инструментом для домашнего досуга с семей, а также дополнит интерьер. Главное – ответственно подойти к ее выбору, чтобы покупка не стала разочарованием.