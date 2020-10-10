Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе

Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.

Так ответили на запрос РБК-Украина в Департаменте культуры Киевского городского совета.

В горсовете отметили, что в августе провели конкурс на лучший проект по празднованию новогодних и рождественских праздников на Контрактовой и Софийской площади.

"Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в городе Киева и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в ответе.