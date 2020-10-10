 

Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе

Досуг Сегодня, 18:4754
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе

Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.

Так ответили на запрос РБК-Украина в Департаменте культуры Киевского городского совета.

В горсовете отметили, что в августе провели конкурс на лучший проект по празднованию новогодних и рождественских праздников на Контрактовой и Софийской площади.

"Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в городе Киева и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в ответе.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Новый, Года, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система для дома: как выбрать
Особенности подбора цепочек из серебра
Особенности подбора цепочек из серебра
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?

Новости по теме

Решение Окружного админсуда Киева по Сытнику НАБУ назвало
Решение Окружного админсуда Киева по Сытнику НАБУ назвало "абсурдным"
Сегодня, 14:33
Комендантский час ввели в Бишкеке
Комендантский час ввели в Бишкеке
10-окт-2020, 15:31
То что Кернес впал в кому официально опровергли власти Харькова
То что Кернес впал в кому официально опровергли власти Харькова
14-сен-2020, 21:17
В Одессе из-за нарушения карантина на День города открыла дело Полиция
В Одессе из-за нарушения карантина на День города открыла дело Полиция
14-сен-2020, 16:14
Усилить карантин планирует Франция
Усилить карантин планирует Франция
10-сен-2020, 16:26

Последние новости

22:15
События
На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
22:13
События
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
22:09
События
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
20:28
События
Вакцинация от гриппа началась в Украине
20:25
События
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
20:23
События
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
20:22
События
Одного из полицейских подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке отпустили под домашний арест
18:50
События
Вспышку коронавируса в Крыму объяснили у Зеленского
17:07
События
Причины водного кризиса в Крыму
17:04
События
На конфликт Украины и Венгрии из-за выборов отреагировали в ЕС
15:24
Экономика
Уже более половины средств из COVID-фонда было потрачено
15:21
События
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом
15:19
События
Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов
14:46
События
План совместной охраны границ утвердили Беларусь и Россия
14:33
Политика
Решение Окружного админсуда Киева по Сытнику НАБУ назвало "абсурдным"
14:31
События
О низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19 заявила ВОЗ
14:02
События
Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19
12:56
События
В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы с 28 октября
12:33
Политика
На запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии резко отреагировал Сийярто
12:17
Политика
Минюст не выполнит решение ОАСК по поводу увольнения Сытника

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20205173
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20204276
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 20204093
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России3135
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении1397
Митинг студентов в Минске разогнали силовики306
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО299

Досуг

Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе
Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.
Сегодня, 18:4757
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система для дома: как выбрать
Караоке-система – это не очередная высокотехнологичная игрушка для дома. Она способна стать центром домашних развлечений и помочь проводить больше времени с близкими за приятным занятием – пением любимых песен.
Сегодня, 18:4453
Особенности подбора цепочек из серебра
Особенности подбора цепочек из серебра
Цепочки, произведенные из серебра, считаются весьма доступным по цене и практичным украшением, которое предпочитают носить не только девушки, но и мужчины. В зависимости от типа прочности звеньев и особенностей плетения на самом изделии, можно носить даже такие дополнения, как подвески и кулоны.
Сегодня, 13:0780
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.
Сегодня, 11:5774
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Премиум грили в магазине "Грилекс". Популярные бренды.
Сегодня, 11:5564
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
Вчера, 12:00115

События

На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
На решение ОАСК по Сытнику отреагировали у Зеленского
В Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
Сегодня, 22:1525
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси
В Беларуси открыто уже более 500 уголовных дел в связи с протестами.
Сегодня, 22:1324
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
Более 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 68 млн человек.
Сегодня, 22:0925
Вакцинация от гриппа началась в Украине
Вакцинация от гриппа началась в Украине
В Украине началась вакцинация от гриппа.
Сегодня, 20:2847
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Сегодня, 20:2555
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
Возобновить дело "Роттердам+" постановил ВАКС
Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы поставки угля "Роттердам+".
Сегодня, 20:2348
7 Днів