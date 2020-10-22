Луковицы Тигридии – знакомимся с цветами – бабочками

Расцветки и формы садовых растений поражают воображение. Мы не устаем удивляться цветам, которые по форме напоминают колокольчики, шарики или колосья. Но вот цветы – бабочки – это что-то новенькое! Представляем тигридию – экзотическое растение с яркими и легкими цветами, напоминающими гигантских мотыльков.

Даже не верится, что такое чудо возможно вырастить в своем саду. А ведь это вполне реально! На https://yaskravaklumba.com.ua/ua/ вы сможете найти отличный выбор интересных сортов этого растения.

Откуда ты, красавица-тигридия?

Тигридия – новичок в украинских садах. В диком виде она встречается в центральной и южной Америке. Местные жители культивируют ее, но не как декоративное, а как лекарственное растение.

В Европе о необычных цветах узнали еще в XYI веке. В те времена исследователи привозили с новых земель множество «трофеев». Однако тогда экзотические цветы не прижились в европейских садах.

Интерес к тигридии возобновился в прошлом столетии. Сейчас считается престижным иметь в своем саду такую «экзотику». Тем не менее ботаники знают о растении далеко не все. Споры идут даже о количестве видов. Одни специалисты называют число 20, другие насчитывают более 50 видов американской красавицы.

Тигридия – характерные особенности

Тигридия – луковичное травянистое растение семейства ирисовых. Весной ее ростки легко можно спутать с миниатюрными ирисами или нарциссами – те же узенькие длинные листики, стремящиеся к солнцу.

Однако очень скоро разница становится ощутимой. Тигридия расцветает значительно позже других ирисовых. Но что это за цветение! Создается впечатление, что на куст присела отдохнуть яркая необычная бабочка. Размер цветка достигает 10 -12 см, и не заметить такую красоту невозможно.

К огромному сожалению, цветение продолжается всего один день. Тем не менее в групповой посадке есть возможность насладиться этим замечательным зрелищем значительно дольше.

Луковицы тиргидии – секреты выращивания

Чтобы достичь положительного результата, стоит учесть такие нюансы:

выбор места,

состав почвы,

правильные сроки посадки,

уход за цветком,

зимовка.

Растение предпочитает солнечные, хорошо освещенные участки. Проследите, чтобы здесь не было сквозняков. Почва подойдет нейтральная или слабощелочная, обязательно легкая. Важным условием является отсутствие застоя воды.

Тигридия очень боится холода, поэтому высаживать ее в грунт необходимо во второй половине мая, когда уж точно не возвратятся ночные заморозки. Луковичку заглубляйте в землю на 5 – 10 см, в зависимости от величины. Расстояние между тигридиями задавайте небольшое, порядка 15 – 20 см. Таким образом, нежные растения будут поддерживать друг друга и красиво смотреться в группе.

Специалисты рекомендуют мульчировать посадки тигридий, чтобы уменьшить количество прополок и лишний раз не травмировать кустики.

При таких сроках посадки первые ростки вы увидите уже через две – три недели, а цветение сможет начаться где-то в августе. Если есть желание увидеть цветы – бабочки поскорее, можете высадить луковички в контейнеры в начале марта. В мае вы аккуратно перенесете уже подросшие кустики в землю и получите цветение на месяц раньше.

Уход за тигридией не сложный – вовремя поливайте, при необходимости убирайте сорняки. А еще нужно каждый день снимать увядшие цветы. Их полное цветение длится не более 4 часов, и под вечер кустик будет выглядеть неаккуратно.

Баловать удобрением растение не стоит. Лучше всего внести его при посадке. Больше подкармливать тигридию нет необходимости.

Осенью наблюдайте за растением. Когда верхняя часть начнет подсыхать, луковички необходимо выкопать. Если сделаете это раньше, луковица недостаточно вызреет и может начать гнить. Но постарайтесь сделать все до резких понижений температуры.

Луковички сохраняют в темном, сухом и прохладном помещении. На каждой «маме» нарастает до пяти «деток», поэтому вы сможете очень быстро увеличить количество экзотических цветов.

Тигридия достаточно устойчива к различным заболеваниям. Навредить ей могут вездесущие слизни или медведка. Чтобы отпугнуть вредителей, стоит обработать листья любым инсектицидом.

Тигридия – популярные сорта

Цветение необычных растений никого не оставит равнодушным. Для усиления эффекта высаживайте их группами не менее 20 штук.

В ландшафтном дизайне не стоит сочетать тигридии с другими растениями. Лучше всего они будут смотреться в монопосадках, особенно если получится создать цветовое разнообразие.

В мире сейчас активно культивируется только один вид – тигридия павлинья. В Украине без проблем можно купить следующие сорта – Альба, Ауреа, Карминез, Лилацеа, Розалинд, Канариенсис, Специоза. Есть возможность сразу же приобрести смесь «Феррария Микст».