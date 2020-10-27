Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

Для создания гармоничного пространства для жизни важно учесть все детали. Мелочей в таком важном вопросе быть не может. Отдельные элементы мы закладываем еще на стадии проектирования и ремонта (к примеру, цвет стен или вид напольного покрытия), но есть и то, что помогает сделать атмосферу более уютной и приятной. Речь идет, конечно же, о декоре. В сегодняшнем материале мы хотели бы остановить внимание на декоративных вазах.
Для начала стоит напомнить, что функция вазы заключается не только лишь в демонстрации свежесрезанных цветов. Нижеприведенная классификация декоративных ваз от Arhome тому подтверждение:
- Вазы для фруктов
Купить декоративную вазу можно для украшения праздничных столов. Наполняются такие сосуды яркими фруктами, ягодами и плодами. Форма может быть самой разнообразной: вытянутой, сплюснутой, в виде листика кувшинки, воронки и многое другое.
- Вазы для декора
Изготавливаются из прозрачного стекла. Предназначены для демонстрации отдельных предметов. Это могут быть какие-либо тематические элементы (например, шишки и мандарины в канун Нового года и Рождества, розовые сердечки в преддверии Дня Святого Валентина и многое другое).
- Вазы-кашпо
Зачастую используется для «отвлечения внимания», чтобы замаскировать неприметный цветочный горшок.
- Вазы для цветов
Думаем, рассказывать о всём разнообразие моделей не стоит, но важно напомнить, что для разных сортов цветов рекомендуется в запасе иметь хотя бы несколько различных ваз (высокие устойчивые в виде цилиндра для элегантных роз, сосуды с широким основанием для раскидистого букета и прочее).
- Декоративные вазы
Такие вазы могут не иметь какой-либо конкретной функции и выполняют, скорее, роль арт-объекта.
Преимущества использования декоративных ваз в интерьере
- концентрируют на себе внимание, отвлекает от его возможных несовершенств: неудачной планировки, устаревшего ремонта и прочее;
- гармонично дополняют выбранную стилистику;
- дают возможность заполнить пустующую зону, тем самым делая помещение более привлекательным.
Что стоит учесть при выборе декоративной вазы
- Ваза для букетов и композиций не должна отвлекать внимания от красоты самих цветов. Это значит, что яркие, пестрые модели лучше использовать для декора, а для свежих цветов лучше отдать предпочтение простым, лаконичным вариантам.
- При оформлении пространства вазам не всегда уделяется должное внимание, а ведь с их помощью можно кардинально преобразить обстановку. Попробуйте вместо привычных моделей купить дизайнерский декор. Оригинальная ваза станет акцентом интерьера благодаря необычному цвету, фактуре или ручному исполнению.
- Когда дизайн уже полностью реализован, не стоит перегружать его излишним количеством деталей. Вазы в таком случае стоит использовать лишь в качестве дополнения. Актуальными сегодня считаются модели из стекла. Они представлены в широком ассортименте, поэтому подобрать подходящий вариант сможет каждый.
- Отдайте предпочтение вазам пастельных тонов или же выберите модель ахроматической гаммы (серый, белый, черный). Такой декор не будет слишком выделяться на общем фоне, но и не затеряется среди других предметов интерьера.
- Не растеряться в огромном ассортименте представленных в магазинах ваз поможет четкое понимание того, что необходимо приобрести. Важно заранее определить стиль декора. Это в разы упростит муки выбора и сократит время на поиски. Так, к примеру, для классических интерьеров рекомендуется купить изящную фигурную вазу с орнаментом или росписью, скандинавский стиль отлично дополнят модели из натурального камня, а в стиле лофт наиболее выигрышно смотрятся вазы с грубой фактурой.