Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

Для создания гармоничного пространства для жизни важно учесть все детали. Мелочей в таком важном вопросе быть не может. Отдельные элементы мы закладываем еще на стадии проектирования и ремонта (к примеру, цвет стен или вид напольного покрытия), но есть и то, что помогает сделать атмосферу более уютной и приятной. Речь идет, конечно же, о декоре. В сегодняшнем материале мы хотели бы остановить внимание на декоративных вазах.

Для начала стоит напомнить, что функция вазы заключается не только лишь в демонстрации свежесрезанных цветов. Нижеприведенная классификация декоративных ваз от Arhome тому подтверждение:

Вазы для фруктов

Купить декоративную вазу можно для украшения праздничных столов. Наполняются такие сосуды яркими фруктами, ягодами и плодами. Форма может быть самой разнообразной: вытянутой, сплюснутой, в виде листика кувшинки, воронки и многое другое.

Вазы для декора

Изготавливаются из прозрачного стекла. Предназначены для демонстрации отдельных предметов. Это могут быть какие-либо тематические элементы (например, шишки и мандарины в канун Нового года и Рождества, розовые сердечки в преддверии Дня Святого Валентина и многое другое).

Вазы-кашпо

Зачастую используется для «отвлечения внимания», чтобы замаскировать неприметный цветочный горшок.

Вазы для цветов

Думаем, рассказывать о всём разнообразие моделей не стоит, но важно напомнить, что для разных сортов цветов рекомендуется в запасе иметь хотя бы несколько различных ваз (высокие устойчивые в виде цилиндра для элегантных роз, сосуды с широким основанием для раскидистого букета и прочее).

Декоративные вазы

Такие вазы могут не иметь какой-либо конкретной функции и выполняют, скорее, роль арт-объекта.

Преимущества использования декоративных ваз в интерьере

концентрируют на себе внимание, отвлекает от его возможных несовершенств: неудачной планировки, устаревшего ремонта и прочее;

гармонично дополняют выбранную стилистику;

дают возможность заполнить пустующую зону, тем самым делая помещение более привлекательным.

Что стоит учесть при выборе декоративной вазы