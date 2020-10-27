 

Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

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Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

Для создания гармоничного пространства для жизни важно учесть все детали. Мелочей в таком важном вопросе быть не может. Отдельные элементы мы закладываем еще на стадии проектирования и ремонта (к примеру, цвет стен или вид напольного покрытия), но есть и то, что помогает сделать атмосферу более уютной и приятной. Речь идет, конечно же, о декоре. В сегодняшнем материале мы хотели бы остановить внимание на декоративных вазах.

Для начала стоит напомнить, что функция вазы заключается не только лишь в демонстрации свежесрезанных цветов. Нижеприведенная классификация декоративных ваз от Arhome тому подтверждение:

  • Вазы для фруктов

Купить декоративную вазу можно для украшения праздничных столов. Наполняются такие сосуды яркими фруктами, ягодами и плодами. Форма может быть самой разнообразной: вытянутой, сплюснутой, в виде листика кувшинки, воронки и многое другое. 

  • Вазы для декора

Изготавливаются из прозрачного стекла. Предназначены для демонстрации отдельных предметов. Это могут быть какие-либо тематические элементы (например, шишки и мандарины в канун Нового года и Рождества, розовые сердечки в преддверии Дня Святого Валентина и многое другое).

  • Вазы-кашпо

Зачастую используется для «отвлечения внимания», чтобы замаскировать неприметный цветочный горшок.

  • Вазы для цветов

Думаем, рассказывать о всём разнообразие моделей не стоит, но важно напомнить, что для разных сортов цветов рекомендуется в запасе иметь хотя бы несколько различных ваз (высокие устойчивые в виде цилиндра для элегантных роз, сосуды с широким основанием для раскидистого букета и прочее).

  • Декоративные вазы

Такие вазы могут не иметь какой-либо конкретной функции и выполняют, скорее, роль арт-объекта.

Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

Преимущества использования декоративных ваз в интерьере

  • концентрируют на себе внимание, отвлекает от его возможных несовершенств: неудачной планировки, устаревшего ремонта и прочее;
  • гармонично дополняют выбранную стилистику;
  • дают возможность заполнить пустующую зону, тем самым делая помещение более привлекательным.

Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

Что стоит учесть при выборе декоративной вазы

  1. Ваза для букетов и композиций не должна отвлекать внимания от красоты самих цветов. Это значит, что яркие, пестрые модели лучше использовать для декора, а для свежих цветов лучше отдать предпочтение простым, лаконичным вариантам.
  2. При оформлении пространства вазам не всегда уделяется должное внимание, а ведь с их помощью можно кардинально преобразить обстановку. Попробуйте вместо привычных моделей купить дизайнерский декор. Оригинальная ваза станет акцентом интерьера благодаря необычному цвету, фактуре или ручному исполнению.
  3. Когда дизайн уже полностью реализован, не стоит перегружать его излишним количеством деталей. Вазы в таком случае стоит использовать лишь в качестве дополнения. Актуальными сегодня считаются модели из стекла. Они представлены в широком ассортименте, поэтому подобрать подходящий вариант сможет каждый.
  4. Отдайте предпочтение вазам пастельных тонов или же выберите модель ахроматической гаммы (серый, белый, черный). Такой декор не будет слишком выделяться на общем фоне, но и не затеряется среди других предметов интерьера.
  5. Не растеряться в огромном ассортименте представленных в магазинах ваз поможет четкое понимание того, что необходимо приобрести. Важно заранее определить стиль декора. Это в разы упростит муки выбора и сократит время на поиски. Так, к примеру, для классических интерьеров рекомендуется купить изящную фигурную вазу с орнаментом или росписью, скандинавский стиль отлично дополнят модели из натурального камня, а в стиле лофт наиболее выигрышно смотрятся вазы с грубой фактурой.

Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке

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Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
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Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
Декоративная ваза: на что обращать внимание при покупке
Для создания гармоничного пространства для жизни важно учесть все детали. Мелочей в таком важном вопросе быть не может. Отдельные элементы мы закладываем еще на стадии проектирования и ремонта (к примеру, цвет стен или вид напольного покрытия), но есть и то, что помогает сделать атмосферу более
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