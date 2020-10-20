Автомобильные плёнки: виды и применение

Автомобильная плёнка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она защищает авто от внешних воздействий и предотвращает появление коррозии. Благодаря этому машина сохраняет свой первоначальный внешний вид. Также плёнка может иметь и декоративное значение – это доступный и быстрый способ преобразить авто. Далее рассмотрим основные разновидности автомобильной плёнки и узнаем назначение этого материала.

Назначение и виды

Плёнка защищает авто от сколов, царапин и других дефектов, которые со временем появляются на каждой машине. Автовладельцы не тратят много денег, например, как в случае с автотюнингом. Например, плёнка для оклейки авто в Киеве по выгодным ценам продаётся в интернет-магазине PLENKA.market. В каталоге можно найти десятки защитных и декоративных вариантов.

Разновидности защитной плёнки

Автовладельцы приобретают антигравийную, антивандальную и плёнку для защиты лобового стекла. Антигравийная защищает кузов от мелких камней и песка, предотвращает появление потёртостей. Если использовать такое покрытие, то авто будет защищено и от образования коррозии.

А для того, чтобы оградить машину от действий злоумышленников, покупают антивандальную плёнку для стекла. Помимо этого, она может уберечь людей от разбитого стекла в случае аварии. Если же автовладелец хочет предотвратить нагрев салона, то есть смысл приобрести тонировочную плёнку.

Декоративная автомобильная плёнка

Если хочется обновить внешний вид авто, то можно купить матовую, глянцевую, хромированную плёнку. Из преимуществ матовых вариантов отмечают, что они идеально подстраиваются под любую поверхность объекта и имеют долгий срок эксплуатации – от 5 до 10 лет. На сайте plenka.market можно выбрать плёнку любого цвета, выбор огромный.

Глянцевые плёнки отражают свет частично или полностью, красиво блестят и переливаются. Чтобы идеально поклеить плёнку, собственными силами не обойтись, рекомендуется обратиться к профессионалам.

А придать машине уникальность помогут хромированные плёночные покрытия. Помимо декоративных функций, она защищает кузов авто от ржавчины и пыли. Поверхность легко полируется, не доставляет проблем в процессе эксплуатации.

Помимо перечисленных существуют атермальные, камуфляжные, карбоновые плёнки – каждая из них позволяет выделить автомобиль их серой массы и улучшить его износостойкие качества.