Способы недорого снять квартиру в Киеве

Каждый год в Киев приезжают десятки тысяч человек в поисках высокооплачиваемой работы, на учёбу в столичных Вузах. И все они сталкиваются с одной проблемой: как снять квартиру в Киеве недорого? Где-то жить нужно также молодожёнам и молодым людям, решившим отделиться от родителей. Но найти недорогое приличное жильё в Киеве достаточно трудно. Однако существует несколько способов, с помощью которых удаётся существенно упростить задачу.

Квартира в отдалённом районе

Как правило, аренда квартиры, расположенной поблизости от станции Киевского метрополитена, да ещё и близко к центру города, стоит намного дороже более скромных вариантов. Есть районы, куда метро ещё не добралось, и там аренда окажется ощутимо дешевле. Для молодёжи не составит труда воспользоваться маршруткой, чтобы добраться до ближайшей станции метро. Конечно, придётся каждый день терять 15-20 минут, но зато и экономия окажется существенной.

Пока хозяев нет

Нередко владельцы недвижимости, отъезжающие на длительное время за границу, стараются найти порядочных квартиросъёмщиков, чтобы те поддерживали чистоту, присматривали за квартирой, устраняли возможные аварии, поливали цветы. Если вы можете гарантировать хозяевам, уезжающим надолго, абсолютную аккуратность и внимательность к бытовым мелочам, вам могут сдать жильё по символической цене. Лишь бы, вернувшись, владельцы квартиры нашли её в нормальном состоянии.

Вариант для аскетов

Если для вас качество напольного покрытия, отделки стен и обстановка не главное, можно подыскать недорогой вариант аренды на первом этаже без балкона и мебели, где длительное время не производился ремонт. Какую-то необходимую мебель и бытовую технику для пустой квартиры можно взять почти даром б/у, с условием самовывоза. На многих досках объявлений интернета есть рубрика «Отдам даром». В результате аренда квартиры может обойтись почти вдвое дешевле средней цены по рынку.

Экономия на вознаграждении риелтору

Чтобы не выплачивать солидную сумму посреднику за подбор подходящего варианта, можно воспользоваться поиском по тематическим сообществам в соцсетях, где размещают объявления непосредственно владельцы квартир.

Ещё один способ – периодически посещать портал недвижимости Country, публикующий объявления только от владельцев объектов, сдающихся в аренду. Рядом с каждым объявлением присутствует номер телефона, по которому можно связаться с реальным хозяином квартиры.