Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа

Нейлер – это компактный ручной инструмент для забивания крепежной фурнитуры без применения физической силы посредством сжатого воздуха. Нейлеры Bostitch занимают лидирующие позиции в рейтингах промышленного и домашнего пневмоинструмента. Они славятся высокой производительностью, совместимы с гвоздями длиной 55-100 мм и диаметром 2,8-3,8 мм, работают надежно и безотказно. Приобрести оригинальные гвоздезабивные пистолеты Bostitch с доставкой по Украине можно в интернет-магазине Batis.
Сфера применения гвоздезабивных пистолетов Bostitch
Нейлеры Bostitch пригодны для любых работ в различных отраслях промышленности:
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в строительстве – для сборки деревянных домов, обрешетки, монтажа настилов, сайдинга, вагонки;
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в мебельном производстве – для изготовления стульев, столов, оконных и дверных рам;
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в деревообработке – для сборки деревянных ящиков и поддонов.
Гвоздезабивной пистолет также подходит для выполнения ремонтно-строительных работ на личном участке. В ассортименте интернет-магазина Batis можно подобрать пневмоинструмент под любые потребности.
Нейлеры Bostitch: преимущества
Барабанные нейлеры Bostitch отличаются от других пневмомолотков способом загрузки крепежной фурнитуры. Гвозди, соединенные под углом 15° в бобину, вставляются в специальный круглый магазин, вмещающий до 300 крепежных элементов. Магазин расположен таким образом, чтобы стабилизировать вес инструмента в любом положении. Благодаря этому работать бобинным пневмомолотком можно долго без ощущения усталости.
Дополнительные достоинства барабанных нейлеров Bostitch:
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низкая себестоимость выстрела – барабанные гвозди доступны и их применение экономически целесообразно;
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простота и надежность конструкции – инструмент подходит для интенсивной эксплуатации в любых условиях;
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компактность и сравнительно небольшой вес – упрощают работу с нейлером;
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длительный срок службы – на каждую модель компания Bostitch предоставляет гарантию 12 месяцев.
В интернет-магазине Batis представлен большой выбор нейлеров Bostitch по лояльным ценам. Здесь можно выбрать и заказать пневмоинструмент в любое удобное время, не выходя из дома. Виртуальная площадка Batis осуществляет быструю доставку товаров по Киеву и в другие города Украины частными перевозчиками.