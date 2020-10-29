Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа

Нейлер – это компактный ручной инструмент для забивания крепежной фурнитуры без применения физической силы посредством сжатого воздуха. Нейлеры Bostitch занимают лидирующие позиции в рейтингах промышленного и домашнего пневмоинструмента. Они славятся высокой производительностью, совместимы с гвоздями длиной 55-100 мм и диаметром 2,8-3,8 мм, работают надежно и безотказно. Приобрести оригинальные гвоздезабивные пистолеты Bostitch с доставкой по Украине можно в интернет-магазине Batis.

Сфера применения гвоздезабивных пистолетов Bostitch

Нейлеры Bostitch пригодны для любых работ в различных отраслях промышленности:

в строительстве – для сборки деревянных домов, обрешетки, монтажа настилов, сайдинга, вагонки;

в мебельном производстве – для изготовления стульев, столов, оконных и дверных рам;

в деревообработке – для сборки деревянных ящиков и поддонов.

Гвоздезабивной пистолет также подходит для выполнения ремонтно-строительных работ на личном участке. В ассортименте интернет-магазина Batis можно подобрать пневмоинструмент под любые потребности.

Нейлеры Bostitch: преимущества

Барабанные нейлеры Bostitch отличаются от других пневмомолотков способом загрузки крепежной фурнитуры. Гвозди, соединенные под углом 15° в бобину, вставляются в специальный круглый магазин, вмещающий до 300 крепежных элементов. Магазин расположен таким образом, чтобы стабилизировать вес инструмента в любом положении. Благодаря этому работать бобинным пневмомолотком можно долго без ощущения усталости.

Дополнительные достоинства барабанных нейлеров Bostitch:

низкая себестоимость выстрела – барабанные гвозди доступны и их применение экономически целесообразно;

простота и надежность конструкции – инструмент подходит для интенсивной эксплуатации в любых условиях;

компактность и сравнительно небольшой вес – упрощают работу с нейлером;

длительный срок службы – на каждую модель компания Bostitch предоставляет гарантию 12 месяцев.

В интернет-магазине Batis представлен большой выбор нейлеров Bostitch по лояльным ценам. Здесь можно выбрать и заказать пневмоинструмент в любое удобное время, не выходя из дома. Виртуальная площадка Batis осуществляет быструю доставку товаров по Киеву и в другие города Украины частными перевозчиками.